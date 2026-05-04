Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!

Evin her köşesi temizlik kokarken, fayans aralarında grileşen ve kararan görüntüler can sıkabiliyor. Genellikle sabun artıkları ve nemden oluşan kir tabakasını yok etmek ise bazen uğraştırıcı olabilir. Ancak binlerce kişinin deneyerek memnun kaldığı ve banyoyu ilk günkü gibi tertemiz bir hale getiren bu yöntem, sadece temizlemekle kalmıyor aynı zamanda fayans aralarını da bembeyaz yapıyor. Peki fayans araları nasıl bembeyaz olur? Fayans neyle silinirse iz kalmaz ve parlar? İşte özellikle temizlik tutkunlarının bilmesi gereken o detay...
Fayans ve fayans aralarının temizliğinde oldukça işe yarayan bu yöntem, çok basit malzemelerden oluşuyor. Karbonat, beyaz sirke ve biraz da bulaşık deterjanı fayans temizliğinde çok etkili bir sonuç almanızı sağlayacak.
Hem uygulaması hem de hazırlanışı oldukça pratik olan bu formülü hazırlamak için bir kasenin içerisine yarım su bardağı karbonat dökün. Üzerine yavaş yavaş beyaz sirke eklemeye başlayın. Elde edilen bu karışım köpürecektir.
Daha sonra ise bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı eski bir diş fırçası yardımıyla doğrudan fayans aralarına bol miktarda olacak şekilde sürün.
En az 15-20 dakika bekletin ki karışım gözeneklere işlesin ve kiri yüzeye çıkarsın. Daha sonra diş fırçasıyla hafifçe ovalayın. Bu yöntemle fayans aralarınız ilk günkü gibi bembeyaz olacaktır.
Fayansları temizlemek kadar, sonrasında oluşan o sinir bozucu su lekelerini engellemek de ev temizliğinde çok önemlidir. İz bırakmayan bir temizlik için gerekli olan sadece mikrofiber bir bez.
Fayansları sildiğiniz suyun içerisine bir miktar elma sirkesi eklerseniz kireç lekelerine de elveda dersiniz. Ayrıca, yüzeyi ıslak bırakmamak gerekiyor. Temizlikten hemen sonra kuru ve yumuşak bir bezle kurularsanız, cam gibi pürüzsüz bir sonuç alırsınız.
Fayans temizliğinde bir diğer formül ise, arap sabunudur. Arap sabunu doğal yapısıyla yüzeye hem zarar vermiyor hem de fayanslarınızı parlatıyor.
Bir kova ılık suya bir kapak arap sabunu ekleyin. Ayrıca silme suyuna da 10-15 damla limon yağı damlatın. Limon hem yağları çözer hem de fayanslarınızın ışıl ışıl parlamasını sağlar.
Fayans temizliğinde çamaşır suyu zararlı mı?
Sürekli kullanılan çamaşır suyu fayans dolgularını aşındırabiliyor. Bununla birlikte aşırı kimyasal olduğu için solunumu tetikleyebilir.
Fayans araları ne sıklıkla temizlenmeli?
Fayanslarda kalıcı lekelerin önüne geçebilmek amacıyla 15 günde bir fırçalama yapmak yeterli olacaktır.
Karbonat fayanslara zarar verir mi?
Karbonat hafif aşındırıcı bir maddedir. Fayans yüzeyine zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar.