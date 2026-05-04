Nasıl Yapılır
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!

Mutfak ve banyo temizliğinde fayans araları bazen umursanmıyor. Oysa ki, kirli derz dolguları mutfak ve banyonun tüm havasını bir anda değiştirebiliyor. Ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın, fayans aralarındaki kararmalar durunca, ev temiz görünmeyebiliyor. 'Fayans temizliği nasıl yapılır?' sorusuna etkili bir cevap arayanlar için mükemmel bir yöntem bulunuyor. Bu yöntemle fayans araları, pahalı ve kimyasal ürünler kullanmadan bembeyaz olabiliyor. İşte herkesin denediği ve çok memnun kaldığı o yöntem...

Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 12:11
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 12:18

Evin her köşesi temizlik kokarken, fayans aralarında grileşen ve kararan görüntüler can sıkabiliyor. Genellikle sabun artıkları ve nemden oluşan kir tabakasını yok etmek ise bazen uğraştırıcı olabilir. Ancak binlerce kişinin deneyerek memnun kaldığı ve banyoyu ilk günkü gibi tertemiz bir hale getiren bu yöntem, sadece temizlemekle kalmıyor aynı zamanda fayans aralarını da bembeyaz yapıyor. Peki fayans araları nasıl bembeyaz olur? Fayans neyle silinirse iz kalmaz ve parlar? İşte özellikle temizlik tutkunlarının bilmesi gereken o detay...

HABERİN ÖZETİ

Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Fayans aralarını temizlemek ve parlatmak için basit malzemelerle hazırlanan etkili bir yöntem ve iz bırakmadan fayans temizliği için ipuçları paylaşılıyor.
Fayans aralarını temizlemek için karbonat, beyaz sirke ve bulaşık deterjanı macun kıvamına gelene kadar karıştırılıp fayans aralarına sürülür, 15-20 dakika bekletildikten sonra ovalanır.
Fayansları temizlerken suyun içine elma sirkesi eklemek kireç lekelerini önler.
Temizlik sonrası fayansları kuru ve yumuşak bir bezle kurulamak cam gibi pürüzsüz bir sonuç verir.
Fayansları parlatmak için ılık suya arap sabunu ve 10-15 damla limon yağı eklenerek silinebilir.
Çamaşır suyu fayans dolgularını aşındırabilir ve solunumu tetikleyebilir.
Fayans aralarını kalıcı lekelerden korumak için 15 günde bir fırçalanmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

HERKES DENİYOR: FAYANS ARALARI BEMBEYAZ OLUYOR

Fayans ve fayans aralarının temizliğinde oldukça işe yarayan bu yöntem, çok basit malzemelerden oluşuyor. , beyaz sirke ve biraz da bulaşık deterjanı fayans temizliğinde çok etkili bir sonuç almanızı sağlayacak.

HERKES DENİYOR: FAYANS ARALARI BEMBEYAZ OLUYOR

Hem uygulaması hem de hazırlanışı oldukça pratik olan bu formülü hazırlamak için bir kasenin içerisine yarım su bardağı karbonat dökün. Üzerine yavaş yavaş beyaz sirke eklemeye başlayın. Elde edilen bu karışım köpürecektir.

Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!

Daha sonra ise bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı eski bir diş fırçası yardımıyla doğrudan fayans aralarına bol miktarda olacak şekilde sürün.

Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!

En az 15-20 dakika bekletin ki karışım gözeneklere işlesin ve kiri yüzeye çıkarsın. Daha sonra diş fırçasıyla hafifçe ovalayın. Bu yöntemle fayans aralarınız ilk günkü gibi bembeyaz olacaktır.

Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!

İZ BIRAKMADAN FAYANS NASIL TEMİZLENİR?

Fayansları temizlemek kadar, sonrasında oluşan o sinir bozucu su lekelerini engellemek de ev temizliğinde çok önemlidir. İz bırakmayan bir temizlik için gerekli olan sadece mikrofiber bir bez.

İZ BIRAKMADAN FAYANS NASIL TEMİZLENİR?

Fayansları sildiğiniz suyun içerisine bir miktar elma sirkesi eklerseniz kireç lekelerine de elveda dersiniz. Ayrıca, yüzeyi ıslak bırakmamak gerekiyor. Temizlikten hemen sonra kuru ve yumuşak bir bezle kurularsanız, cam gibi pürüzsüz bir sonuç alırsınız.

Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!

FAYANS NEYLE SİLİNİRSE PARLAR?

Fayans temizliğinde bir diğer formül ise, arap sabunudur. Arap sabunu doğal yapısıyla yüzeye hem zarar vermiyor hem de fayanslarınızı parlatıyor.

Herkes deniyor: Fayans araları bembeyaz oluyor!

Bir kova ılık suya bir kapak arap sabunu ekleyin. Ayrıca silme suyuna da 10-15 damla limon yağı damlatın. Limon hem yağları çözer hem de fayanslarınızın ışıl ışıl parlamasını sağlar.

FAYANS NEYLE SİLİNİRSE PARLAR?

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Fayans temizliğinde çamaşır suyu zararlı mı?

Sürekli kullanılan çamaşır suyu fayans dolgularını aşındırabiliyor. Bununla birlikte aşırı kimyasal olduğu için solunumu tetikleyebilir.

Fayans araları ne sıklıkla temizlenmeli?

Fayanslarda kalıcı lekelerin önüne geçebilmek amacıyla 15 günde bir fırçalama yapmak yeterli olacaktır.

Karbonat fayanslara zarar verir mi?

Karbonat hafif aşındırıcı bir maddedir. Fayans yüzeyine zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar.

