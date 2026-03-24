Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Nasıl Yapılır
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Temizlikte en büyük hata açıklandı! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Evlerimizde, ofislerimizde ve diğer yaşam alanlarımızda günlük olarak uyguladığımız temizlik rutinleri, düşündüğümüz kadar etkili olmayabilir. Uzmanlar, yıllardır süregelen bir temizlik hatasının hem zaman kaybına hem de hijyen sorunlarına yol açtığını vurguluyor. Meğer asıl sorun, yanlış ürün kullanmak veya yüzeyleri atlamak değil temizlik sırasını tamamen ters yapmaktan kaynaklanıyormuş.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Temizlikte en büyük hata açıklandı! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 14:23

Evlerimizde, ofislerimizde ve yaşam alanlarımızda günlük rutin hâline gelmiş alışkanlıklarımızın çoğu, sandığımız kadar etkili olmayabilir. Uzmanlar, yıllardır yapılan bir temizlik hatasının, hem zaman kaybına hem de sorunlarına yol açtığını belirtiyor. Meğer temizlikte en büyük hata, yalnızca yanlış ürün kullanmak ya da yüzeyleri ihmal etmek değil temizlik sırasını tamamen ters uygulamakmış.

TEMİZLİKTE EN BÜYÜK HATA AÇIKLANDI

Çoğu insan temizlik yaparken önce zeminleri süpürüp siler, sonra raf ve masaları siler. Oysa kir ve toz, üst yüzeylerden aşağıya doğru düşer. Önce alttan temizlemek, üst yüzeylerden dökülen tozun tekrar yere düşmesine ve tekrar temizlenmesine yol açar. Bu da temizlik süresinin uzamasına ve enerjinin boşa harcanmasına neden olur.

Temizlikte en büyük hata açıklandı! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Profesyonellerin önerisi, temizlikte her zaman “üstten aşağıya” yaklaşımını benimsemek. Önce raflar, masa üstleri ve yüksek yüzeyler temizlenmeli, ardından zemin ve halılar süpürülmeli ve silinmeli. Bu yöntemle hem temizlik verimliliği artıyor hem de kir tekrar yayılmıyor.

Temizlikte en büyük hata açıklandı! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

ÜRÜN VE ARAÇ SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Temizlikte sadece sıra değil, kullanılan malzemeler de kritik önemde. Birçok kişi tüm yüzeyler için aynı temizlik ürününü kullanıyor. Oysa ahşap, mermer, cam ve porselen gibi farklı yüzeyler farklı ürünler gerektiriyor. Yanlış ürün, yüzeylerde çizilme, matlaşma veya lekelenmeye yol açabilir.

Temizlikte en büyük hata açıklandı! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Aynı şekilde eski süngerler, kirli bezler ve aşınmış moplar temizlik yapmak yerine kir yayabilir. Temizlik araçlarının düzenli olarak yıkanması ve gerektiğinde değiştirilmesi, hijyen için şart.

TOKSİK KİMYASALLARA DİKKAT

Günümüzde birçok temizlik ürünü güçlü kimyasallar içeriyor. Bunlar gözle görülen kirleri hızla temizlerken, uzun vadede solunum yollarına, cilde ve gözlere zarar verebilir. Özellikle kapalı alanlarda bu kimyasalların buharları birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Temizlikte en büyük hata açıklandı! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Temizlik sırasında pencerelerin açılması, fan kullanımı ve ürün talimatlarına uygun kullanım, hem güvenli hem de etkili bir temizlik için önemli. Ayrıca ürünleri karıştırmak veya fazla kullanmak da istenmeyen reaksiyonlara sebep olabilir.

SIK YAPILAN DİĞER HATALAR

Temizlikte en sık karşılaşılan hatalar arasında şunlar bulunuyor:

  • Aynı bezi tüm yüzeylerde kullanmak ve böylece mikropları yaymak,
  • Sadece gözle görünen kirleri temizlemek ve sık dokunulan noktaları ihmal etmek,
  • Gereğinden fazla temizlik ürünü kullanmak, yüzeylerde kalıntı bırakmak ve kiri çekmek yerine yaymak.
  • Bu hatalar, temizlik çabalarının etkisini azaltıyor ve uzun vadede hijyen sorunları oluşturuyor.
Temizlikte en büyük hata açıklandı! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

DOĞRU TEMİZLİK İÇİN ÖNERİLER

Temizlikte verim ve hijyen için uzmanlar şunları öneriyor:

Temizlik planı oluşturmak ve öncelikleri belirlemek,
Ürünleri talimatlarına uygun kullanmak, yüzey tipine göre seçmek,
Temizlik araçlarını düzenli yıkamak ve gerektiğinde değiştirmek,
Üstten aşağıya temizleme stratejisini benimsemek,
Temizlik sırasında alanı havalandırmak ve kimyasallardan korunmak.
Bu basit önlemlerle temizlik hem daha hızlı hem de daha hijyenik hale geliyor.

ETİKETLER
#hijyen
#temizlik
#Temizlik Hataları
#Temizlik Önerileri
#Ev Düzeni
#Nasıl Yapılır
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.