Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Nasıl Yapılır
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Tıkanmış giderleri 2 dakikada açan formül! Sırasıyla yapın

Evlerde en sık karşılaşılan tesisat sorunlarının başında tıkanmış lavabo ve giderler geliyor. Mutfakta biriken yağ kalıntıları, banyoda saç ve sabun artıkları zamanla boru iç yüzeyine yapışarak suyun akışını yavaşlatıyor. Ancak her tıkanıklık için tesisatçı çağırmaya gerek yok. Uzmanların önerdiği pratik ve ekonomik yöntemle, yüzeysel tıkanıklıkları yalnızca 2 dakika içinde açmak mümkün.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tıkanmış giderleri 2 dakikada açan formül! Sırasıyla yapın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 11:48

Tıkanmış lavabolar ve giderler evlerde sık görülen sorunların başında gelir. Mutfakta biriken yağ kalıntıları, banyoda biriken saç ve sabun artıkları zamanla boru yüzeyine yapışarak suyun akışını yavaşlatır. Ancak her tıkanıklık için tesisatçı çağırmaya gerek yok. Uzmanlar, yalnızca birkaç malzemeyle ve 2 dakikada uygulanabilen pratik bir yöntemle yüzeysel tıkanıklıkların kolayca açılabileceğini söylüyor.

İşte adım adım uygulanacak doğal ve etkili formül…

TIKANMIŞ GİDERLERİ 2 DAKİKADA AÇAN FORMÜL

1. Kaynar suyu hazırlayın

Öncelikle bir kettle ya da tencerede yaklaşık 1 litre su kaynatın. Kaynar su, gider borularında biriken yağ ve sabun kalıntılarını yumuşatarak çözülmelerini kolaylaştırır. Bu adım, işlemin en önemli aşamalarından biridir.

Tıkanmış giderleri 2 dakikada açan formül! Sırasıyla yapın

2. Karbonatı dökün

Tıkalı giderin içine 1 su bardağı karbonat ekleyin. Karbonat, boru iç yüzeyindeki kalıntıları gevşetirken kötü kokuların da giderilmesine yardımcı olur.

3. Sirkeyi ilave edin

Karbonatın ardından 1 su bardağı üzüm ya da elma sirkesini yavaşça gidere dökün. Karbonat ve sirke birleştiğinde köpürme meydana gelir. Bu doğal kimyasal reaksiyon, giderdeki birikintilerin çözülmesini hızlandırır.

Tıkanmış giderleri 2 dakikada açan formül! Sırasıyla yapın

4. Kısa süre bekleyin ve suyu dökün

Karışımı 1–2 dakika bekletin. Ardından hazırladığınız kaynar suyu dikkatlice gidere boşaltın. Çoğu basit ve yüzeysel tıkanıklık bu işlem sonrasında açılır ve su akışı normale döner.

HANGİ TIKANIKLIKLARDA ETKİLİ?

Bu yöntem özellikle:

Mutfakta biriken yağ kalıntılarında

Banyoda oluşan sabun artıkları ve saç birikintilerinde

Hafif ve yeni başlamış tıkanıklıklarda etkili sonuç verir.

Tıkanmış giderleri 2 dakikada açan formül! Sırasıyla yapın

Ancak su hiç gitmiyorsa, giderden geri taşma yaşanıyorsa ya da sorun sık sık tekrarlıyorsa, bu durum daha derin bir tesisat problemine işaret edebilir. Böyle durumlarda profesyonel destek alınması gerekir.

İŞLEM SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PVC borularda aşırı kaynar su kullanımı deformasyona yol açabilir. Çok eski tesisatlarda suyun bir miktar ılıması beklenebilir.

Kimyasal gider açıcı kullanıldıysa aynı anda bu yöntem uygulanmamalıdır. Kimyasallarla temas riskli olabilir.

İşlem sırasında eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Köpürme sırasında gider ağzını tamamen kapatmayın basınç oluşabilir.

Tıkanmış giderleri 2 dakikada açan formül! Sırasıyla yapın

TIKANIKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Uzmanlar, gider sorunlarını yaşamamak için düzenli bakım yapılmasını öneriyor. İşte basit ama etkili önlemler:

Lavaboya kızartma yağı dökmekten kaçının.

Gider süzgeci kullanarak saç ve büyük parçaların boruya kaçmasını önleyin.

Tıkanmış giderleri 2 dakikada açan formül! Sırasıyla yapın

Haftada bir kez sıcak su dökerek boru içindeki yağ birikimini azaltın.

Ayda bir karbonat ve sirke yöntemiyle bakım uygulayın.

Düzenli bakım sayesinde hem kötü kokuların önüne geçmek hem de ani tıkanıklık riskini azaltmak mümkün. Basit malzemelerle uygulanan bu doğal yöntem, hem bütçe dostu hem de çevreye zarar vermeyen bir çözüm sunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Temizlik yaparken ciğerlerinizi yakmayın! Çamaşır suyu ile o temizlik maddesini karıştıranlar evde farkında olmadan 'kimyasal silah' üretiyor...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kararmış ocak demirlerini parlatan temizlik yöntemi! Yeni gibi oluyorlar
ETİKETLER
#Doğal Yöntemler
#Ev Çözümleri
#Tıkanık Gider
#Lavabo Açma
#Mutfak Bakımı
#Nasıl Yapılır
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.