3.3 litre benzinle 100 km! Yakıtı koklayan hibrit görücüye çıktı

Renault ve Geely’nin ortak girişimi olan Horse Powertrain, İspanyol enerji şirketi Repsol ile iş birliğine giderek süper verimli bir hibrit motor geliştirdiğini duyurdu. H12 Concept adı verilen ve E-Fuel (sentetik yakıt) ile çalışacak şekilde tasarlanan motorun, 100 kilometrede sadece 3,3 litre yaktığı iddia ediliyor.

Renault'un yüzde 45 hissesine sahip olduğu Horse Powertrain tarafından paylaşılan verilere göre H12 Concept motoru, yüzde 44,2 gibi oldukça iddialı bir termal verimlilik oranına ulaşıyor. Bu da modelin dizel motor kadar verimli olduğu anlamına geliyor.

YAKIT TÜKETİMİNDE YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLADI

Horse yetkilileri, WLTP döngüsündeki yakıt tüketiminin 100 kilometrede 3,3 litrenin altında olduğunu belirtiyor. Şirket, tüketim verilerini hesaplarken Avrupa'daki yeni tescil edilen binek araçların 2023 yılı ortalamasını referans alıyor. Yapılan hesaplamalara göre, teknolojinin mevcut benzinli araçlara kıyasla yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağladığı belirtildi.

Diğer taraftan E-Fuel kullanımıyla birlikte, yılda 12 bin 500 kilometre yol kateden orta sınıf bir aracın normal benzinli bir modele göre 1,77 ton daha az karbondioksit salımı yapacağı öngörülüyor.

HR12 MOTORUNUN GELİŞTİRİLMİŞ VERSİYONU

Teknik altyapı incelendiğinde, konseptin Renault Austral ve Dacia Duster gibi modellerde kullanılan 1,2 litrelik HR12 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu olduğu görülüyor. Uzun stroklu bir yapıya sahip olan üç silindirli ünite, benzinli versiyonunda 130 beygir (96 kW) güç ve 230 Newtonmetre tork üretiyor.

Euro 6e emisyon normlarını karşılayan makinenin, küçük çaplı revizyonlarla Euro 7 standartlarına da uyum sağlayabileceği ifade ediliyor. Şirketin yıllık üretim kapasitesi ise yaklaşık 450 bin adet olarak açıklandı.

HR12 LPG MHEV olarak adlandırılan versiyon, standart olarak 48 Volt hafif hibrit sistem ve kayışlı marş jeneratörü ile kombine ediliyor. Hatırlanacağı üzere Horse Powertrain Limited, 31 Mayıs 2024 tarihinde resmi olarak kurulmuştu.

Şirketin ortaklık yapısında Renault Group ve Çinli üretici Geely yüzde 45'er hisseye sahipken, Suudi Arabistanlı enerji devi Aramco'nun ise yüzde 10'luk bir payı bulunuyor.