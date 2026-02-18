Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

3.3 litre benzinle 100 km! Yakıtı koklayan hibrit görücüye çıktı

Renault ve Geely ortaklığıyla kurulan Horse Powertrain, Repsol iş birliğiyle 100 km'de 3,3 litre tüketen H12 Concept adlı hibrit motoru geliştirdi. Motorun, içten yanmalı modellerin geleceğine yeni bir alternatif olduğu belirtiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 13:43

ve Geely’nin ortak girişimi olan Horse Powertrain, İspanyol enerji şirketi Repsol ile iş birliğine giderek süper verimli bir hibrit motor geliştirdiğini duyurdu. H12 Concept adı verilen ve E-Fuel (sentetik yakıt) ile çalışacak şekilde tasarlanan motorun, 100 kilometrede sadece 3,3 litre yaktığı iddia ediliyor.

3.3 litre benzinle 100 km! Yakıtı koklayan hibrit görücüye çıktı

0:00 140
HABERİN ÖZETİ

3.3 litre benzinle 100 km! Yakıtı koklayan hibrit görücüye çıktı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Renault ve Geely'nin ortak girişimi Horse Powertrain, İspanyol enerji şirketi Repsol ile iş birliği yaparak E-Fuel ile çalışan, 100 kilometrede 3,3 litre tüketen süper verimli H12 Concept hibrit motoru geliştirdiğini duyurdu.
Horse Powertrain (Renault-Geely JV) ve Repsol, H12 Concept adlı süper verimli bir hibrit motor geliştirdi.
Motor, E-Fuel (sentetik yakıt) ile çalışacak şekilde tasarlandı ve 100 kilometrede 3,3 litre yakıt tüketimi iddia ediyor.
H12 Concept, %44,2 termal verimlilik sunarak mevcut benzinli araçlara göre %40 yakıt tasarrufu sağlıyor.
E-Fuel kullanımıyla yılda 1,77 ton daha az karbondioksit salımı yapması öngörülüyor.
Konsept, Renault'nun HR12 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu olup Euro 6e ve Euro 7 emisyon normlarına uyum sağlayabilir.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Renault'un yüzde 45 hissesine sahip olduğu Horse Powertrain tarafından paylaşılan verilere göre H12 Concept motoru, yüzde 44,2 gibi oldukça iddialı bir termal verimlilik oranına ulaşıyor. Bu da modelin dizel motor kadar verimli olduğu anlamına geliyor.

3.3 litre benzinle 100 km! Yakıtı koklayan hibrit görücüye çıktı

YAKIT TÜKETİMİNDE YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLADI

Horse yetkilileri, WLTP döngüsündeki yakıt tüketiminin 100 kilometrede 3,3 litrenin altında olduğunu belirtiyor. Şirket, tüketim verilerini hesaplarken Avrupa'daki yeni tescil edilen binek araçların 2023 yılı ortalamasını referans alıyor. Yapılan hesaplamalara göre, teknolojinin mevcut benzinli araçlara kıyasla yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağladığı belirtildi.

Diğer taraftan E-Fuel kullanımıyla birlikte, yılda 12 bin 500 kilometre yol kateden orta sınıf bir aracın normal benzinli bir modele göre 1,77 ton daha az karbondioksit salımı yapacağı öngörülüyor.

3.3 litre benzinle 100 km! Yakıtı koklayan hibrit görücüye çıktı

HR12 MOTORUNUN GELİŞTİRİLMİŞ VERSİYONU

Teknik altyapı incelendiğinde, konseptin Renault Austral ve Dacia Duster gibi modellerde kullanılan 1,2 litrelik HR12 motorunun geliştirilmiş bir versiyonu olduğu görülüyor. Uzun stroklu bir yapıya sahip olan üç silindirli ünite, benzinli versiyonunda 130 beygir (96 kW) güç ve 230 Newtonmetre tork üretiyor.

Euro 6e emisyon normlarını karşılayan makinenin, küçük çaplı revizyonlarla Euro 7 standartlarına da uyum sağlayabileceği ifade ediliyor. Şirketin yıllık üretim kapasitesi ise yaklaşık 450 bin adet olarak açıklandı.

HR12 LPG MHEV olarak adlandırılan versiyon, standart olarak 48 Volt hafif hibrit sistem ve kayışlı marş jeneratörü ile kombine ediliyor. Hatırlanacağı üzere Horse Powertrain Limited, 31 Mayıs 2024 tarihinde resmi olarak kurulmuştu.

Şirketin ortaklık yapısında Renault Group ve Çinli üretici Geely yüzde 45'er hisseye sahipken, Suudi Arabistanlı enerji devi Aramco'nun ise yüzde 10'luk bir payı bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En sorunlu SUV otomobiller belli oldu! Araç sahiplerinin zor fark ettiği arızalar veriyor
Otomobil alırken yapılan en büyük hata! Uzman isim araç alacaklara seslendi: Dolar ve altın gibi düşünmeyin
ETİKETLER
#renault
#Yakıt Tüketimi
#Geely
#Hibrit Motor
#E-fuel
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.