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Otomobil
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 17:44

52 milyon motor üreten tarihi fabrika kapılarını tamamen kapattı! Otomotiv sektöründe bir devrin sonu

Stellantis'in Fransa'da bulunan ve sorunlu 1.2L PureTech motorlarını üreten 57 yıllık Douvrin fabrikası, faaliyetlerine 30 Ekim 2026 itibarıyla kalıcı olarak son verdi. Tesisin kapanışı, şirket CEO'su Antonio Filosa'nın kalite sorunları nedeniyle müşterilerden dilediği kamuoyu özrünün hemen 11 gün sonrasında gerçekleşti.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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52 milyon motor üreten tarihi fabrika kapılarını tamamen kapattı! Otomotiv sektöründe bir devrin sonu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 17:44

'in sorunlu 1.2L PureTech motorlarının üretildiği Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesindeki Douvrin fabrikası, 30 Ekim 2026 itibarıyla kapılarını kalıcı olarak kapattı. Şirketin CEO'su Antonio Filosa'nın 19 Ekim'de PureTech motorlarındaki sorunlar nedeniyle müşterilerden özür dilemesinin üzerinden 11 gün geçtikten sonra tesise kilit vuruldu.

52 milyon motor üreten tarihi fabrika kapılarını tamamen kapattı! Otomotiv sektöründe bir devrin sonu

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Faaliyette olduğu 57 yıllık süre boyunca 52 milyondan fazla motor üreten Douvrin tesisi, son yıllarda daha çok yağ banyolu triger kayışına bağlı dayanıklılık sorunlarıyla anılan 1.2L PureTech, 1.5 BlueHDi ve 1.6 THP motorları üretiyordu. Stellantis yönetiminin uzun yıllardır planladığı kapanış süreci kapsamında önce motor montaj hatları durdurulmuş, kalan operasyonlar da 30 Ekim'de sonlandırılmıştı. 

Üçüncü nesil 1.2L EB2 motorunun üretimi ise artık "PureTech" ismi kullanılmadan, 1.6L EP6 motoruyla birlikte şirketin Macaristan'ın Szentgotthard kentindeki fabrikasında devam ediyor.

52 milyon motor üreten tarihi fabrika kapılarını tamamen kapattı! Otomotiv sektöründe bir devrin sonu

PEUGEOT VE RENAULT ORTAKLIĞINDAN STELLANTİS'E

Tesisin temelleri, madencilik sektöründeki çöküşten etkilenen bölgeye sanayi yatırımı yapmak amacıyla ve Renault'un 1969 yılında güçlerini birleştirmesiyle atıldı. 1971'de dökümhanesi faaliyete geçen ve 1972'de X serisi motorların üretimine başlayan fabrika, 2013 yılına kadar 15,6 milyondan fazla üretilen meşhur TU motorları dahil pek çok seriye ev sahipliği yaptı.

En parlak döneminde yaklaşık 5 bin 800 kişiye istihdam sağlayan üretim merkezi, 2014 yılında tamamen PSA Grubu'nun mülkiyetine geçti, 2021'de ise FCA ile gerçekleşen birleşmenin ardından Stellantis kontrolüne girdi.

52 milyon motor üreten tarihi fabrika kapılarını tamamen kapattı! Otomotiv sektöründe bir devrin sonu

ALFA ROMEO VE DELOREAN'A UZANAN MİRAS

Douvrin fabrikasının mirası yalnızca PureTech serisiyle sınırlı kalmıyor. Tesis 1974 yılından itibaren Peugeot, Renault ve Volvo ortaklığıyla geliştirilen ünlü PRV V6 motorunun da üretim merkeziydi. PRV V6, DeLorean DMC-12 ve Lancia Thema gibi ikonik araçlara güç vermişti. Lancia Thema'da kullanılan versiyon Alfa Romeo'nun 1996 yılında 155 V6 TI için yarış motoru geliştirmesine de zemin hazırlamıştı.

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#peugeot
#stellantis
#Pas-de-calais
#Antonio Filosa
#Douvrin
#Otomobil
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