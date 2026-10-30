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Volkswagen elektrikli Golf projesini durdurdu: Çıkış tarihi ertelendi

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:40
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1
Volkswagen elektrikli Golf projesini durdurdu: Çıkış tarihi ertelendi

Alman otomotiv devi Volkswagen, mali dengeleri korumak amacıyla yeni nesil tamamen elektrikli ID. Golf modelinin geliştirme sürecini belirsiz bir süre için askıya aldı.

2
Volkswagen elektrikli Golf projesini durdurdu: Çıkış tarihi ertelendi

Carscoops'un haberine göre otomobil üreticisi, ID. Golf projesinin geliştirme çalışmalarını durdurdu. Şirketin son çeyrek raporunda değerlendirmelerde bulunan Volkswagen Finans Direktörü (CFO) David Powels, gerekli yatırımları güvenli bir şekilde karşılayacak noktaya gelene kadar Volkswagen markası bünyesindeki ID. Golf geliştirme çalışmalarına geçici olarak ara verildiğini açıkladı.

3
Volkswagen elektrikli Golf projesini durdurdu: Çıkış tarihi ertelendi

2026 yılının ilk 9 ayında Volkswagen'in binek otomobil birimi hedeflerin gerisinde kalarak yüzde 1,3 seviyesinde faaliyet kâr marjı kaydetti. Avrupa pazarındaki elektrikli araç talebine yetişmekte zorlanan üretici, elektrikliye geçiş sürecinin toplam satış hacimlerinden ve özellikle kâr marjı daha yüksek içten yanmalı motorlu modellerin satış gelirlerinden ödün verilmesine yol açtığını bildirdi.

4
Volkswagen elektrikli Golf projesini durdurdu: Çıkış tarihi ertelendi

İkinci nesil elektrikli Golf modelinin ilk olarak Volkswagen Grubu'nun Rivian ortaklığıyla geliştirdiği yeni Ölçeklenebilir Sistemler Platformu (SSP) altyapısında 2028'de tanıtılması planlanıyordu. VW CEO'su Thomas Schäfer ise ID. Golf lansmanının ertelendiğini doğrulamıştı.

5
Volkswagen elektrikli Golf projesini durdurdu: Çıkış tarihi ertelendi

Geliştirme sürecinin dondurulması, Golf'ün tamamen elektrikli versiyonunun en erken 2031 yılından önce piyasaya sürülmeyeceğini gösteriyor. Elektrikli Golf dengi olarak pazarda bulunan ID.3 modeli de yakın zamanda aldığı kapsamlı makyaj operasyonuyla kullanım ömrünü birkaç yıl daha uzattı.

6
Volkswagen elektrikli Golf projesini durdurdu: Çıkış tarihi ertelendi

Thomas Schäfer, ertelenen lansmana ilişkin yaptığı açıklamada ellerinde güçlü bir ürün gamı olduğunu ve 2028 yılında elektrikli Golf'e ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Bununla birlikte Volkswagen, ID. Golf projesinin tamamen iptal edilmediğini de vurguladı.

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