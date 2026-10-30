Volkswagen elektrikli Golf projesini durdurdu: Çıkış tarihi ertelendi

Geliştirme sürecinin dondurulması, Golf'ün tamamen elektrikli versiyonunun en erken 2031 yılından önce piyasaya sürülmeyeceğini gösteriyor. Elektrikli Golf dengi olarak pazarda bulunan ID.3 modeli de yakın zamanda aldığı kapsamlı makyaj operasyonuyla kullanım ömrünü birkaç yıl daha uzattı.