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Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:48
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1
Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

Volkswagen ve Audi, elektrikli araçlarında batarya yangını riski doğuran teknik bir arıza nedeniyle bazı modellerine şarj kısıtlaması getirdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan geri çağırma raporlarına göre, Volkswagen 22 bin 524 adet ID.4 modelinin şarjını yüzde 80 ile sınırlandırırken, Audi ise 9 bin 48 adet Q4 E-Tron sahibine bataryalarını yüzde 80'in üzerinde doldurmamaları yönünde çağrıda bulundu.

2
Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

Rapor detaylarında, bataryanın yüzde 80'in üzerinde şarj edilmesinin yüksek voltajlı batarya paketi içinde termal yayılmayı tetikleyebileceği uyarısı yer aldı.

3
Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINA GİREN MODELLER NETLEŞTİ

NHTSA raporlarına göre geri çağırma kapsamındaki araçlar şu şekilde sıralandı:

  • 2023–2026 model yılları arasındaki 22 bin 524 adet Volkswagen ID.4
  • 2024 ve 2025 model yıllarına ait 7 bin 40 adet Audi Q4 E-Tron
  • 2024 ve 2025 model yıllarına ait 2 bin 8 adet Audi Q4 Sportback E-Tron

4
Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

Her iki otomobil üreticisi de problemin kesin nedeninin tespit edilemediğini bildirdi. Şirketler, geri çağrılan araçların yalnızca yaklaşık yüzde 0,1'inde kusurun bulunduğunu tahmin ediyor. Ancak hatalı bataryaların hangi araçlarda yer aldığı henüz ayırt edilemiyor.

5
Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

Volkswagen, Ocak 2024 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında bu sorunla bağlantılı 22 vaka bildirimi aldığını açıkladı. Audi ise herhangi bir Q4 E-Tron yangın vakasından haberdar olmadığını bildirdi.

6
Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

ARAÇ SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER AÇIKLANDI

Volkswagen, etkilenen ID.4 modellerine şarj sınırını otomatik olarak yüzde 80'e çeken kablosuz yazılım güncellemesi gönderdi. Şirket ayrıca sürücülere bataryalarını yüzde 80'in üzerinde şarj etmemeleri gerektiğini hatırlatan uyarı etiketlerini göndermeye başladı.

Audi ise Q4 E-Tron modelleri için uzaktan zorunlu yazılım sınırlaması uygulamadı. Şirket, şarj limitinin araç içi menüden veya mobil uygulama üzerinden kullanıcılar tarafından yüzde 80'e ayarlanmasını talep ediyor.

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