Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

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İstanbul
Volkswagen ve Audi, elektrikli araçlarında batarya yangını riski doğuran teknik bir arıza nedeniyle bazı modellerine şarj kısıtlaması getirdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan geri çağırma raporlarına göre, Volkswagen 22 bin 524 adet ID.4 modelinin şarjını yüzde 80 ile sınırlandırırken, Audi ise 9 bin 48 adet Q4 E-Tron sahibine bataryalarını yüzde 80'in üzerinde doldurmamaları yönünde çağrıda bulundu.
Rapor detaylarında, bataryanın yüzde 80'in üzerinde şarj edilmesinin yüksek voltajlı batarya paketi içinde termal yayılmayı tetikleyebileceği uyarısı yer aldı.
NHTSA raporlarına göre geri çağırma kapsamındaki araçlar şu şekilde sıralandı:
Her iki otomobil üreticisi de problemin kesin nedeninin tespit edilemediğini bildirdi. Şirketler, geri çağrılan araçların yalnızca yaklaşık yüzde 0,1'inde kusurun bulunduğunu tahmin ediyor. Ancak hatalı bataryaların hangi araçlarda yer aldığı henüz ayırt edilemiyor.
Volkswagen, Ocak 2024 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında bu sorunla bağlantılı 22 vaka bildirimi aldığını açıkladı. Audi ise herhangi bir Q4 E-Tron yangın vakasından haberdar olmadığını bildirdi.
Volkswagen, etkilenen ID.4 modellerine şarj sınırını otomatik olarak yüzde 80'e çeken kablosuz yazılım güncellemesi gönderdi. Şirket ayrıca sürücülere bataryalarını yüzde 80'in üzerinde şarj etmemeleri gerektiğini hatırlatan uyarı etiketlerini göndermeye başladı.
Audi ise Q4 E-Tron modelleri için uzaktan zorunlu yazılım sınırlaması uygulamadı. Şirket, şarj limitinin araç içi menüden veya mobil uygulama üzerinden kullanıcılar tarafından yüzde 80'e ayarlanmasını talep ediyor.