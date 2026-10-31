Volkswagen ve Audi'den elektrikli araçlara 'şarj sınırı' ayarı!

Volkswagen ve Audi, elektrikli araçlarında batarya yangını riski doğuran teknik bir arıza nedeniyle bazı modellerine şarj kısıtlaması getirdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan geri çağırma raporlarına göre, Volkswagen 22 bin 524 adet ID.4 modelinin şarjını yüzde 80 ile sınırlandırırken, Audi ise 9 bin 48 adet Q4 E-Tron sahibine bataryalarını yüzde 80'in üzerinde doldurmamaları yönünde çağrıda bulundu.