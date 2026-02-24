Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Otomobil
Editor
Editor
 Murat Makas

ABD'li dev marka Ford kritik karara imza attı: 400 binden fazla aracı geri çağırıyor

ABD'li otomotiv şirketi Ford otomobil piyasasına damga vuran bir karara imza attı. Ford markası 400 binden fazla aracını süspansiyon arızası sebebiyle geri çağırıyor.

ABD'li dev marka Ford kritik karara imza attı: 400 binden fazla aracı geri çağırıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
14:31
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
14:31

Yeni üretim ve bazı sıfır araçlarda meydana gelen teknik arızalar geri çağırmaya sebep oluyor. Dev otomobil markası Ford 400 bin aracı için kritik karar aldı.

FORD 400 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

ABD'li otomotiv şirketi Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

ABD'li dev marka Ford kritik karara imza attı: 400 binden fazla aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Ford Explorer modeli araçların arka süspansiyondaki bağlantı çubuklarında kırılma riski tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu parçanın kırılmasının, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve ciddi kazalara yol açabileceği ifade edildi.

BAĞLANTI ÇUBUKLARINDA KIRILMA RİSKİ

Ford'un, SUV modeli Explorer'ın arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarındaki kırılma riski nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

ABD'li dev marka Ford kritik karara imza attı: 400 binden fazla aracı geri çağırıyor

Öte yandan, Ford'un güvenlik alarmı sadece Explorer modelleriyle sınırlı kalmadı. Şirket, ayrıca 40 bin 655 aracını da batarya arızaları ve kusurlu fren pedalları nedeniyle geri çağıracak.
Tüm onarım ve parça değişim işlemlerinin yetkili bayilerde ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Otomobil pazarında altın durgunluğu: İkinci el piyasası Nisan ayını bekliyor
İLGİLİ HABERLER
Ford’dan 8,2 milyar dolarlık dev zarar
ETİKETLER
#Araç Güvenliği
#Ford Geri Çağırma
#Explorer Arıza
#Süspansiyon Sorunu
#Otomotiv Haberleri
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
TGRT Haber
