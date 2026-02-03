Menü Kapat
Otomobil
Acemi şoförlerin en sık düştüğü tuzak! Sol ayağınız size pahalıya patlayabilir: Arabanızın ömründen yiyor

Manuel şanzımanlı araç sahibiyseniz ve sıkça yaptığınız ancak masum sandığınız bir hata, debriyaj sistemini erkenden bitirerek garanti kapsamına girmeyen yüksek onarım faturalarına neden olabilir. İşte detaylar.

Manuel vitesli araç kullanıyorsanız, muhtemelen farkında bile olmadan debriyaj üzerinde ayağınızı dinlendirme alışkanlığı edinmiş olabilirsiniz. Ancak bu alışkanlığı yarından tezi yok terk etmenizde fayda var. Zira uzmanlara göre, hareket halindeyken sol ayağın sürekli pedal üzerinde tutulması, debriyajın kısmen devrede kalmasına ve parçanın çok daha hızlı aşınmasına neden oluyor.

Bunu düzenli olarak tekrarladığınızdaysa debriyaj sisteminin kısa sürede iflas etme tehlikesi ortaya çıkıyor.

GENELDE ACEMİ SÜRÜCÜLERİN ORTAK HATASI

Manuel şanzımanlı araçlarda debriyaj pedalına gereksiz baskı uygulanmasının arkasında çeşitli sebepler yatıyor. Genellikle manuel vitese yeni geçen sürücüler, stop etme korkusu veya vites değiştirmeye her an hazır olma isteğinden dolayı bunu yapıyor. Çünkü tecrübe eksikliği nedeniyle sol ayağı pedalda bekletmek daha güvenli hissettiriyor.

Sürücülerin dikkat etmesi gereken en kritik nokta ise garanti süreci. Çoğu zaman debriyaj balatası bir "aşınma parçası" (wear item) olarak değerlendirildiği için meydana gelen hasarlar genellikle araç garantisi kapsamında karşılanmıyor. AutoZone tarafından paylaşılan verilere göre, doğru kullanıldığında trafik yoğunluğuna ve hava koşullarına bağlı olarak bir debriyaj sistemi yaklaşık 48 bin - 160 bin km arasında sorunsuz hizmet verebiliyor.

Acemi şoförlerin en sık düştüğü tuzak! Sol ayağınız size pahalıya patlayabilir: Arabanızın ömründen yiyor

DEBRİYAJ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Manuel şanzımanlı otomobil, kamyonet, minibüs veya SUV'lerdeki debriyaj, motordan şanzımana giden güç akışını kontrol etme görevini üstleniyor. Güç akışı daha sonra tahrik tekerleklerine ulaşıyor ve aracınızı ileriye (veya seçtiğiniz vitese bağlı olarak geriye) hareket ettiriyor.

Uzmanlara göre, aracınızın performansını artırmak, yakıt tasarrufu sağlamak ve sistemin ömrünü uzatmak için sol ayağınızı sadece vites değişimi sırasında pedala temas ettirmelisiniz. Vites değiştirme anı gelene kadar ise ayağınızı zeminde düz tutmanız yeterli.

#Otomobil
