Adana'da araçlar su birikintisinden geçemedi bir tek TOGG geçti

Adana'da kuvvetli yağış sonrası su birikintisi araçları zorladı. Araçlar sulardan gidemezken TOGG rahatlıkla ilerledi.
Adana'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle kent genelinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı yakınlarında da oluşan su birikintisi nedeniyle yol adeta göle döndü. Araçlar yoldan geçemezken bir TOGG kullanıcısı göle dönen yolda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken TOGG sürücüsü aracın içinden de video paylaştı. O videoda TOGG'un içerisine su girmediği de görüldü.