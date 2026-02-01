Arabanızda her gün görüyorsunuz ama ne işe yaradığını çoğu kişi bilmiyor! Kancaların asıl amacı ortaya çıktı

Otomobillerde sıkça karşılaşılan ancak çoğu zaman pek de önemsenmeyen özelliklerden biri de kancalar. Genellikle iç mekanın çeşitli noktalarında ve bagaj bölümünde yer alıyorlar ve birbirinden farklı amaçlara hizmet ediyor. En bilinen tür, kapı üstlerindeki tutamakların hemen yanında bulunan askılar olsa da araçlardaki tek seçenek bunlarla sınırlı değil.

ALIŞVERİŞ POŞETLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

SlashGear sitesinin haberine göre, bagaj bölümlerinde genellikle tutamakların yanındakine benzer plastik kancalar yer alıyor. Bunlar hem kulplu market poşetlerini sabitlemenizi sağlıyor hem de poşetlerin bagajda başıboş şekilde savrulmasını engelliyor.

Böylece kasislerden veya çukurlardan geçerken yiyeceklerin dökülmesi önlenmiş oluyor. Özellikle kapağı gevşek bir ürünün veya yırtık bir paketin araç içine saçılması kancalar sayesinde dert olmaktan çıkıyor.

Bazı otomobillerin bagaj zemininde görülen metal halkalar ise aslında kanca değil, "bağlama noktaları" olarak adlandırılıyor. Genellikle bagaj ağları veya bölücüleri sabitlemek amacıyla kullanılıyorlar. Ancak bunların çocuk koltuğu bağlantı demirleriyle karıştırılmaması gerekiyor.

Bazı otomobil üreticileri ise kancaları torpido gözünün üzerine veya koltuk arkalarına ekliyor. Torpido üzerindeki kancalar market poşetleri için kullanılabileceği gibi el çantalarını asmak için de oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Bu bağlamda ister sürücü ister yolcu koltuğunda olun, çantayı koltuk arasına sıkıştırmak veya yere bırakmak yerine asarak buruşmasını ve kirlenmesini önlemek mümkün hale geliyor.