Arabanızı yıkadıktan sonra sakın bırakmayın! Emekleriniz saniyeler içinde çöp olabilir: İşte sürücülerin en sık düştüğü tuzak

Araba meraklıları için aracı yıkamak veya detaylı temizlik yapmak adeta bedava bir terapi seansı gibi gelebilir. Her ne kadar bazı detaylı temizlik ürünleri binlerce TL'ye mal olsa da işlemin sonunda alınan haz paha biçilemez.

İlk bakışta bir kova sabunlu su ve süngerle halledilecek basit bir iş gibi görünse de, hobi olarak araç temizliğine başlayanlar sürecin hiç de basit olmadığını kısa sürede fark ediyor. Kapsamlı bir temizlik; ön yıkama, boya düzeltme ve koruma gibi birçok aşamadan oluşuyor. Elbette her yıkamada tüm adımları uygulamak zorunlu değil. Bazen sadece sabunlu suyla yıkamak da yeterli olabiliyor. Ancak asla göz ardı edilmemesi gereken tek bir adım var: Aracı elle kurulamak.

BİRÇOK ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA

SlashGear sitesinin haberine göre, pek çok araç sahibi yıkama işleminin hemen ardından direksiyona geçip rüzgarla suyu kurutmak veya aracı öylece kurumaya bırakmak gibi hatalara düşüyor. Ancak elle kurulama adımını atlamak verilen tüm emeğin boşa gitmesine neden oluyor.

Aracı kendi haline bırakmak veya sürerek kurutmaya çalışmak, su lekelerinin ve izlerinin boya üzerinde kurumasına yol açıyor. Oluşan lekelerin çıkarılması ise sanılandan çok daha zor. Beyaz veya gümüş renkli araçlarda çok belli olmasa da koyu renkli bir otomobilde araç sanki hiç yıkanmamış gibi kirli bir görünüme bürünebiliyor.

Su lekeleri kulağa çok kötü gelmese de giderilmeleri oldukça zahmetli. Çoğu zaman izleri yok etmek için özel leke çıkarıcı ürünler satın almak gerekiyor. Elle kurulama yapılmadığında bir sonraki yıkamada lekeler yeniden ortaya çıkıyor. Çünkü suyun içinde mineraller ve ince tortular bulunuyor, su buharlaştığında geriye kalan mineraller boya yüzeyine işleyerek göze hoş gelmeyen izler bırakabiliyor.

Öte yandan kurulama yapılmamasının tek zararı görsel değil. Yavaş yavaş gelişen korozyon riski de cabası. Araç üzerinde kalan su süzülerek kapı eşikleri, çamurluk içleri gibi kuytu noktalarda birikiyor. Zamanla gövdeyi çürütmeye başlayan su birikintilerini engellemek için yıkama sonrası hemen kurulama yapmak hayati önem taşıyor.

PEKİ EN DOĞRU KURUTMA YÖNTEMİ HANGİSİ?

Elle kurulamanın yıkamanın vazgeçilmez bir parçası olduğu aşikar. Peki boyaya zarar vermeden bunu yapmanın en iyi yolu nedir? Aslında tek bir "en iyi" yöntemden bahsetmek zor olsa da, ihtiyaca göre değişen farklı seçenekler mevcut.

Eski usul yöntemleri sevenler için büyük kurutma havluları adeta biçilmiş kaftan niteliğinde. Bilhassa mikrofiber havlular, standart olanlara göre daha emici ve yumuşak yapılarıyla boyada ince çizik oluşma riskini azaltıyor.

"Ben havluyla uğraşamam" diyenler ise araç kurutma makinelerini (blower) tercih edebilirler. Temassız bir yöntem olduğu için çizilme riski sıfıra iniyor. Ayrıca hava üfleyerek ulaşılması zor noktalardaki suları çıkarmak da mümkün hale geliyor. Ancak araç kurutma makinelerinin maliyeti havlulara göre tabii ki de daha fazla.