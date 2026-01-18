Çin'den ezber bozan hibrit sedan! Lüks özellikleri bedavadan biraz pahalıya sunuyor: Türkiye'ye gelirse yok satar

Çinli otomobil üreticisi Roewe, piyasaya sürdüğü yeni hibrit sedan modeli M7 DMH ile otomotiv dünyasındaki fiyat-performans dengelerini altüst etmeye hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi SAIC bünyesinde faaliyet gösteren Roewe markası, rekabeti kızıştıracak yeni bir modeli kullanıcıların beğenisine sundu. Özellikle sunduğu menzil ve euro cinsinden uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken M7 DMH, henüz Avrupa pazarında satışa sunulmasa da tasarımıyla lüks Avrupa sedanlarını aratmıyor.

SAIC grubu için tasarladığı ilk model olan M7 DMH, ön tarafta geniş bir ızgara ve iki katlı far yapısıyla heybetli bir duruş sergiliyor. Camları çevreleyen krom şeritler ve arka kısımdaki boydan boya uzanan ışıklandırma grubuna iç mekanda ise dijital gösterge paneli ve geniş merkezi ekran eşlik ediyor.

MENZİL KONUSUNDA "MEYDAN OKUYOR"

Teknik verileriyle de rakiplerine gözdağı veren M7 DMH'nin kaputunun altında 1,5 litrelik 110 beygir gücünde benzinli bir ünite ve buna eşlik eden 184 beygirlik elektrik motoru bulunuyor. 19,7 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya teknolojisi ise sisteme güç veriyor.

Fabrika verilerine göre araç, sadece elektrik modunda 160 kilometre yol katedebiliyor. Benzin ve elektrik kombinasyonu devreye girdiğinde ise menzil, CLTC ölçüm standartlarına göre tam 2 bin 50 kilometreye ulaşıyor. WLTP standartlarına göre daha iyimser olan CLTC verileri bir kenara bırakılsa bile, söz konusu hibrit sedanın gerçek kullanımda 1.500 kilometrenin üzerinde bir menzil sunabileceği öngörülüyor.

DACİA SANDERO FİYATINA LÜKS SEDAN

Modelin en çarpıcı yanı ise şüphesiz fiyat etiketi. Çin pazarında 97 bin 800 yuan başlangıç fiyatıyla listelenen araç güncel kurla yaklaşık 11 bin 700 euro seviyesine denk geliyor.

Neredeyse bir Dacia Sandero fiyatına satılan M7 DMH sunduğu özellikler ve boyutlarıyla çok daha üst segmentteki araçlarla rekabet ediyor. Modelin Çin dışındaki pazarlara ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.