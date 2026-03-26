Araç muayenesinden geçmek isteyenlere TÜVTÜRK'ten uyarı: Plaka kuralları paylaşıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TÜVTÜRK, vatandaşların araç muayenesi sırasında plakalarının uygun bulunması için gereken kriterleri paylaştı. Kurumun X hesabından yapılan açıklamada, trafiğe çıkan sürücülerin istasyonlarda herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına dikkat etmeleri gereken detaylar tek tek paylaşıldı.
TÜVTÜRK yetkililerinin aktardığı detaylara göre, bir aracın muayene sürecini kusursuz bir şekilde tamamlayabilmesi için plakasının belirli şartları harfiyen yerine getirmesi esas alınıyor. Belirlenen güncel kriterler şu şekilde sıralanıyor:
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı araç muayene tarifesi kamuoyuyla paylaşıldı. İstasyonlarda kredi veya banka kartıyla yapılacak ödemelerde, yasal mevzuata uygun şekilde ilave hizmet bedeli tahsil edileceği yetkililer tarafından önemle vurgulanıyor.
Güncel fiyat listesi şu şekilde:
|Araç Türü
|Araç Muayenesi
|Yola Elverişlilik Muayenesi
|İkisi Birlikte Toplam Tutar
|Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker
|4.446,00 TL
|2.223,00 TL
|5.557,50 TL
|Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork
|3.288,00 TL
|1.644,00 TL
|4.110,00 TL
|Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet
|1.674,00 TL
|-
|-
TÜVTÜRK tarafından belirtilen şartları taşımayan araçlar, muayene istasyonlarında problem yaşayabilir ve muayene işlemleri tamamlanmayabilir. Bu sebeple sürücülerin randevu gününden önce plakalarını detaylıca kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.