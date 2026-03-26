TÜVTÜRK, vatandaşların araç muayenesi sırasında plakalarının uygun bulunması için gereken kriterleri paylaştı. Kurumun X hesabından yapılan açıklamada, trafiğe çıkan sürücülerin istasyonlarda herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına dikkat etmeleri gereken detaylar tek tek paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ Araç muayenesinden geçmek isteyenlere TÜVTÜRK'ten uyarı: Plaka kuralları paylaşıldı TÜVTÜRK, araç muayenelerinde araç plakaları için belirlenen güncel kriterleri ve 2026 yılı araç muayene fiyat tarifesini paylaştı. Araç plakalarının Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilmiş olması, mühür ve hologram içermesi, 01.01.2024 sonrası basılanlarda kare kod bulunması ve rakam/harflerin üzerine vida denk gelmemesi gerekiyor. 2026 yılı araç muayene ücretleri araç türüne göre Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için 4.446,00 TL, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 3.288,00 TL, Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için ise 1.674,00 TL olarak belirlendi. Kredi veya banka kartıyla yapılacak ödemelerde yasal mevzuata uygun olarak ilave hizmet bedeli tahsil edilecek.

PLAKALARDA ARANAN STANDARTLAR

TÜVTÜRK yetkililerinin aktardığı detaylara göre, bir aracın muayene sürecini kusursuz bir şekilde tamamlayabilmesi için plakasının belirli şartları harfiyen yerine getirmesi esas alınıyor. Belirlenen güncel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilmiş olması,

Mühür ve hologram içermesi,

01.01.2024’ten sonra basılanlarda kare kod bulunması,

Rakam veya harflerin üzerine/içine denk gelen vida veya vida deliklerinin bulunmaması.

2026 ARAÇ MUAYENE FİYATLARI

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı araç muayene tarifesi kamuoyuyla paylaşıldı. İstasyonlarda kredi veya banka kartıyla yapılacak ödemelerde, yasal mevzuata uygun şekilde ilave hizmet bedeli tahsil edileceği yetkililer tarafından önemle vurgulanıyor.

Güncel fiyat listesi şu şekilde:

Araç Türü Araç Muayenesi Yola Elverişlilik Muayenesi İkisi Birlikte Toplam Tutar Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 4.446,00 TL 2.223,00 TL 5.557,50 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 3.288,00 TL 1.644,00 TL 4.110,00 TL Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 1.674,00 TL - -

TÜVTÜRK tarafından belirtilen şartları taşımayan araçlar, muayene istasyonlarında problem yaşayabilir ve muayene işlemleri tamamlanmayabilir. Bu sebeple sürücülerin randevu gününden önce plakalarını detaylıca kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.