Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Araç muayenesinden geçmek isteyenlere TÜVTÜRK'ten uyarı: Plaka kuralları paylaşıldı

TÜVTÜRK, muayene istasyonlarında geçerli olacak plaka kurallarını açıkladı. 2026 yılı için güncel araç muayene ücretleri ile birlikte sürücülerin uyması gereken kriterler açıklandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 14:28

, vatandaşların sırasında plakalarının uygun bulunması için gereken kriterleri paylaştı. Kurumun X hesabından yapılan açıklamada, trafiğe çıkan sürücülerin istasyonlarda herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına dikkat etmeleri gereken detaylar tek tek paylaşıldı.

TÜVTÜRK, araç muayenelerinde araç plakaları için belirlenen güncel kriterleri ve 2026 yılı araç muayene fiyat tarifesini paylaştı.
Araç plakalarının Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilmiş olması, mühür ve hologram içermesi, 01.01.2024 sonrası basılanlarda kare kod bulunması ve rakam/harflerin üzerine vida denk gelmemesi gerekiyor.
2026 yılı araç muayene ücretleri araç türüne göre Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için 4.446,00 TL, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için 3.288,00 TL, Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için ise 1.674,00 TL olarak belirlendi.
Kredi veya banka kartıyla yapılacak ödemelerde yasal mevzuata uygun olarak ilave hizmet bedeli tahsil edilecek.
PLAKALARDA ARANAN STANDARTLAR

TÜVTÜRK yetkililerinin aktardığı detaylara göre, bir aracın muayene sürecini kusursuz bir şekilde tamamlayabilmesi için plakasının belirli şartları harfiyen yerine getirmesi esas alınıyor. Belirlenen güncel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

  • Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilmiş olması,
  • Mühür ve hologram içermesi,
  • 01.01.2024’ten sonra basılanlarda kare kod bulunması,
  • Rakam veya harflerin üzerine/içine denk gelen vida veya vida deliklerinin bulunmaması.
2026 ARAÇ MUAYENE FİYATLARI

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı araç muayene tarifesi kamuoyuyla paylaşıldı. İstasyonlarda kredi veya banka kartıyla yapılacak ödemelerde, yasal mevzuata uygun şekilde ilave hizmet bedeli tahsil edileceği yetkililer tarafından önemle vurgulanıyor.

Güncel fiyat listesi şu şekilde:

Araç TürüAraç MuayenesiYola Elverişlilik Muayenesiİkisi Birlikte Toplam Tutar
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker4.446,00 TL2.223,00 TL5.557,50 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork3.288,00 TL1.644,00 TL4.110,00 TL
Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet1.674,00 TL--

TÜVTÜRK tarafından belirtilen şartları taşımayan araçlar, muayene istasyonlarında problem yaşayabilir ve muayene işlemleri tamamlanmayabilir. Bu sebeple sürücülerin randevu gününden önce plakalarını detaylıca kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanayiye servet ödemek istemiyorsanız otomobilinizde derhal bırakmanız gereken 12 hata
En az yakıt ve hızlı satış özellikleri ön planda! İşte 500 bin TL'ye alınabilecek 3 otomobil markası
