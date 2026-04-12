SON DAKİKA!
Aracınızın zaten sahip olduğu özellik için her ay para ödeyeceksiniz: Sektör kararını verdi

Tesla, Rivian ve Lucid başta olmak üzere otomotiv üreticileri, gelişmiş sürücü destek sistemlerini aylık abonelik modeline bağlayarak yeni bir gelir kapısı açıyor. Kullanıcılar ise zaten yüksek bedeller ödedikleri araçlarda ek ücret talep edilmesinden rahatsızlar.

Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 17:42

, ve gibi otomobil üreticileri, sürücü destek sistemleri için alınan aylık ücretleri önemli bir gelir kaynağına dönüştürmüş durumda. Tüketiciler ise bu özellikler için sürekli ödeme yapmaktan hoşlanmasa da firmalar yakın vadede geri adım atacak gibi değiller.

AYLIK ÜCRET ÖDEMEYENLER STANDART ÖZELLİKLERDEN BİLE MAHRUM KALIYOR

Geçtiğimiz yıldan beri Tesla, en gelişmiş sürücü destek sistemlerini ayda 99 dolarlık bir abonelik paketiyle sınırlandırdı. Düzenli ödeme yapmayan Tesla sahipleri, şerit takip asistanı gibi temel özelliklerin standart hız sabitleyiciden çıkarılması sebebiyle sıradan bir Toyota Corolla'dan bile daha az yardımcı fonksiyona sahip bir araç kullanmak zorunda kalıyor.

Aylık ücreti karşılayanlar ise piyasadaki en iyi Seviye 2 otonom sürüş sistemlerinden birinin keyfini çıkarabiliyor.

RIVIAN VE LUCID DE ABONELİK KERVANINA KATILIYOR

Tesla'nın izinden giden Rivian, eller serbest sürüş sistemleri için aylık 49,99 dolarlık bir abonelik başlattı. Lucid de aynı modele geçiş yapmaya hazırlanıyor. Rivian CEO'su RJ Scaringe, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada konuyla ilgili iddialı mesajlar verdi:

"Arabanızı sürmek zorunda kalmamaya ve zamanınızı geri kazanmaya alıştığınızda, müşterilerin daha azını kabul etmesi çok zor olacak. Pazar paylarında büyük dalgalanmalara yol açacak."

Lucid tarafında ise otonom sürüş aboneliklerinin "en büyük yazılım gelir fırsatı" olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak güçlü gelir vaadinin müşteri memnuniyeti pahasına geleceği de göz ardı edilmiyor.

TÜKETİCİLER SÜREKLİ PARA ÖDEMEKTEN ŞİKAYETÇİ

JD Power kullanıcı deneyimi kıdemli direktörü Kathleen Rizk, araç sahiplerinin abonelik hizmetlerine karşı genel tutumunu şu sözlerle özetliyor: "Abonelik hizmetleri araçlarda pek sevilmiyor. İnsanlar zaten çok para harcadıklarını ve kuruşuna kadar sıkıştırıldıklarını hissediyor."

iSeeCars yönetici analisti Karl Brauer ise Autonews'a verdiği demeçte Tesla, Rivian ve Lucid gibi şirketlerin sistemlerini sektörde lider konumda göstererek alıcıları aboneliğe ikna etmeyi hedeflediğini ifade etti. Brauer'e göre firmalar, sundukları sistemi "standart bir Corolla'nın çok ötesinde özel bir sürücü destek versiyonu" olarak konumlandırarak pazarlama stratejilerini inşa ediyor.

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK MI?

Elon Musk, 2019 yılında şirketin elektrikli araçlarının otonom sürüş yetenekleri sayesinde "değeri artan varlıklara" dönüşeceğini iddia etmişti; ancak henüz gerçekleşen bir durum yok.

Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) sistemi artık yalnızca abonelik üzerinden sunuluyor; tek seferlik satın alma seçeneği tamamen kaldırıldı. Musk, şubat ayında yaptığı açıklamada teknoloji geliştikçe abonelik ücretinin de artacağını söyledi.

