Avrupa’da Yılın Otomobili seçilmişti! Renault Scenic E-Tech Elektrikli lansman fiyatlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu

Renault Scenic E-Tech Elektrikli, markanın elektrikli mobilite vizyonunun en iddialı yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor. Türkiyedeki kullanıcılar tarafından heyecanla beklenen Scenic, geniş iç hacmi, ileri teknoloji çözümleri ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

KESKİN KARAKTER ÇİZGİLER, YÜKSEK TEKNOLOJİ DETAYLAR VE DENGELİ ORANLAR

''Scenic E-Tech Elektrikli, güçlü SUV karakterini, akıcı hatlar ve üst düzey konfor anlayışıyla buluşturuyor. Markanın yeni tasarım dilini yansıtan model, keskin karakter çizgileri, yüksek teknoloji detayları ve dengeli oranlarıyla modern bir görünüm sunuyor. 4,47 metre uzunluk, 1,86 metre genişlik ve 2,78 metre aks mesafesiyle tasarlanan model, kompakt dış ölçüleriyle güçlü bir duruş sergilerken; iç mekânda maksimum yaşam alanı oluşturuyor. Geniş aks mesafesi ve kısa çıkıntılar hem dinamik bir siluet hem de üst düzey sürüş dengesi sağlıyor. Gizli kapı kolları ile aerodinamik olarak optimize edilmiş 20 inç jantların yanı sıra dikkat çekici tasarım detaylarıyla yalnızca görsel dinamizmi değil aynı zamanda verimliliği de artırıyor. Ön bölümde konumlandırılan yeni Nouvel’R logo ve Renault'nun imzası haline gelen ışık tasarımı, modele güçlü bir kimlik kazandırıyor. Model , farklı kullanıcı zevklerine hitap eden renk seçenekleriyle sunuluyor. Model; Yıldız Siyah, Mineral Gri, Saten Mineral Gri (Esprit Alpine donanıma özel, yıldız siyah tavan ile birlikte) ve Sedef Beyaz olmak üzere dört farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor.

MODERN AİLELERİN İHTİYAÇLARI DÜŞÜNÜLEREK TASARLANMIŞ YAŞAM ALANI

Modelin kabini, modern ailelerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış geniş, ferah ve yüksek konforlu bir yaşam alanı sunuyor. CMF-EV platformunun sunduğu düz zemin mimarisi sayesinde araç içinde hareket özgürlüğü artarken, 2,78 metrelik aks mesafesi arka koltukta seyahat eden yolcular için segmentinin üzerinde bir diz ve baş mesafesi sağlıyor. 278 mm diz mesafesi ve 545 litrelik bagaj hacmiyle model hem günlük kullanımda hem uzun yolculuklarda aileler için ideal bir çözüm sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1.670 litreye kadar ulaşıyor.

KABİN İÇİ DENEYİMİ FARKLI BİR SEVİYEYE TAŞIYOR

Renault’nun Rafale modelinde de bulunan ve 2025 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Yılın İnovatif Projesi" ödülüne layık görülen Opaklaşma Özellikli Solarbay Panoramik Cam Tavan, Scenic ile kabin içi deneyimi farklı bir seviyeye taşıyor. Bu yenilikçi sistem, ışık ve ısı yönetimini optimize ederek hem yaz hem kış aylarında konfor sağlıyor. Geleneksel perde sistemlerine göre daha hafif olması sayesinde verimliliğe de katkıda bulunuyor. İç mekânda kullanılan geri dönüştürülmüş ve biyobazlı malzemeler sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendirirken, kalite ve dokunsal deneyimden ise ödün vermiyor. Deri kullanılmayan kabinde, modern kumaşlar ve doğal dokular sıcak bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca akıllı depolama alanları, çok fonksiyonlu arka kol dayama ünitesi, USB-C bağlantı noktaları ve kablosuz şarj özellikleri, günlük kullanımda pratikliği artırıyor. Markanın ‘Living Light’ adını verdiği ortam aydınlatması ise 48 farklı renk seçeneğiyle kabin atmosferini kişiselleştirirken, günün saatine göre otomatik olarak uyum sağlayarak daha konforlu ve sezgisel bir iç mekân deneyimi sunuyor.

Jean-Michel Jarre iş birliğiyle geliştirilen ses deneyimi ve 9 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kabin içindeki teknolojik ve duygusal deneyimi tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

BAĞLANTILI TEKNOLOJİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Google entegre OpenR Link multimedya sistemi, Android Automotive OS tabanlı yapısıyla sezgisel ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Google Haritalar ile entegre çalışan elektrikli rota planlama özelliği, şarj duraklarını, trafik durumunu, hava koşullarını ve batarya seviyesini analiz ederek en verimli güzergahı oluşturuyor. Google Play üzerinden indirilebilen birçok uygulama desteği sunan sistem; müzik, oyun, haber ve yolculuk planlama gibi içeriklerle araç içi deneyimi zenginleştirirken, kablosuz güncelleme (OTA) altyapısı sayesinde sürekli gelişen bir dijital ekosistem sağlıyor. Ayrıca sistem, yapay zekâ destekli önerilerle sürücüye proaktif olarak destek vererek klima kullanımı, sürüş modu veya enerji yönetimi gibi konularda anlık yönlendirmeler sunuyor.

ENERJİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Scenic E-Tech Elektrikli, tek motor seçeneğiyle sunuluyor: 160 kW (220 hp) / 300 Nm 87 kWh batarya kapasitesiyle 604 km’ye (WLTP) varan menzil sunan model, yalnızca yüksek kapasitesiyle değil, aynı zamanda gelişmiş enerji yönetimi çözümleriyle de öne çıkıyor. Batarya ön koşullandırma sistemi, Google Haritalar entegrasyonu sayesinde şarj noktalarına yaklaşırken bataryayı ideal sıcaklığa getirerek şarj süresini optimize ediyor. Model, 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 30 dakikalık bir şarjla uzun yolculuklar için anlamlı bir menzil kazanabiliyor. Isı pompası ve gelişmiş batarya kimyası sayesinde özellikle otoyol kullanımında enerji verimliliği optimize ediliyor.

ARACIN KİNETİK ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Model, dört kademeli rejeneratif frenleme sistemiyle donatılıyor. Sürücü güç pedalından ayağını çektiği anda sistem devreye girerek aracın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bataryada depoluyor. Bu süreçte elektrik motoru jeneratör görevi üstlenerek enerji geri kazanımını aktif şekilde destekliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklar aracılığıyla sürücü, yol koşullarına ve sürüş tercihine bağlı olarak dört farklı geri kazanım seviyesi arasında seçim yapabiliyor. En düşük seviyede araç, güç pedalının bırakılmasıyla akıcı bir şekilde ilerlemeye devam ederken; en yüksek seviyede rejeneratif frenleme etkisi belirgin şekilde artıyor. Özellikle şehir içi kullanımda araç, güç pedalından ayağın çekilmesiyle güçlü biçimde yavaşlayarak fren pedalına duyulan ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor. Bu sistem, her yavaşlama anında enerjinin geri kazanılmasını sağlayarak menzilin optimize edilmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda daha akıcı ve konforlu bir sürüş karakteri sunuyor.

"ÖNCE İNSAN" YAKLAŞIMI GEÇERLİ

Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun "Önce İnsan" yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen 29 adet gelişmiş sürüş destek sistemi sayesinde segmentinde kapsamlı bir güvenlik paketi sunuyor. Aktif sürüş desteği; adaptif hız sabitleyici, dur-kalk fonksiyonu ve şerit ortalama özelliklerini bir araya getirerek özellikle otoyol ve yoğun trafik koşullarında yarı otonom sürüş deneyimi sağlıyor. Sistem, harita verileriyle entegre çalışarak hız limitlerini algılıyor ve aracın hızını yol koşullarına göre otomatik olarak optimize edebiliyor. Güvenlik Koçu sistemi ise sürüş alışkanlıklarını analiz ederek hız yönetimi, takip mesafesi ve sürüş davranışı gibi kriterler üzerinden sürücüye kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyor. Bu sayede kullanıcı, daha güvenli ve bilinçli bir sürüş tarzı geliştirebiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUNUN EN SOMUT ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Scenic E-Tech Elektrikli, markanın sürdürülebilirlik vizyonunun en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Modelde kullanılan malzemelerin yüzde 24’e varan kısmı geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilirken, toplam kütlenin yüzde 90’ı kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebiliyor. Deri kullanılmayan iç mekân, geri dönüştürülmüş kumaşlar ve biyobazlı malzemelerle desteklenirken; üretim süreci de karbon ayak izini azaltacak şekilde optimize ediliyor. ''