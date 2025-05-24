Benzinli araçlara satış yasağı! Mahkemeye sunuldu

Kaliforniya’nın 2035 yılından itibaren benzinli araç satışını yasaklama planı, beklenmedik bir kararla sekteye uğradı. Eyaletin iddialı sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda alınan bu karar, çevresel politikalar ve otomotiv sektörü açısından önemli bir tartışma başlatmıştı. Ancak, yeni bir mahkeme kararıyla yasağın uygulanması engellendi. Bu gelişme hem çevre savunucuları hem de otomotiv endüstrisi arasında yeni bir tartışma konusu başlattı.