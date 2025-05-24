Benzinli araçlara satış yasağı! Mahkemeye sunuldu

Kaliforniya’nın 2035 yılından itibaren benzinli araç satışını yasaklama planı, beklenmedik bir kararla sekteye uğradı. Eyaletin iddialı sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda alınan bu karar, çevresel politikalar ve otomotiv sektörü açısından önemli bir tartışma başlatmıştı. Ancak, yeni bir mahkeme kararıyla yasağın uygulanması engellendi. Bu gelişme hem çevre savunucuları hem de otomotiv endüstrisi arasında yeni bir tartışma konusu başlattı.
ABD Senatosu, Kaliforniya eyaletinin 2035 yılından itibaren benzinli araç satışını yasaklamayı hedefleyen düzenlemesini 52’ye karşı 43 oyla iptal etti.
Vali Gavin Newsom’un 2020’de imzaladığı ve sadece sıfır emisyonlu araç satışına izin veren kararname, bu oylamayla engellendi. Tasarı, şimdi nihai karar için Başkan Donald Trump’ın masasına gidecek.
Newsom ve Kaliforniya Eyalet Başsavcısı Rob Bonta, kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak yasal mücadele başlatacaklarını duyurdu. Kaliforniya’nın iklim değişikliğiyle mücadele odaklı çevre politikaları, Trump yönetiminin çevre düzenlemelerine yönelik kısıtlayıcı yaklaşımlarıyla çelişiyor.
Newsom’un kararnamesi, 2035’ten itibaren eyalette satılacak tüm yeni binek ve hafif ticari araçların %85’inin tamamen elektrikli, kalanının ise şarj edilebilir hibrit olmasını şart koşuyordu. Trump, göreve başlar başlamaz Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme ve kömür üretimini artırma kararlarıyla çevre politikalarında tartışma başlatmıştı.