Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BMW'den 'ısıtmalı koltuk' itirafı: "Hataydı"

BMW, geçmişte uyguladığı ısıtmalı koltuk aboneliğinin yanlış bir karar olduğunu ve geri gelmeyeceğini açıkladı. Şirket buna rağmen abonelik modelinden vazgeçmeyerek, 360 derece kamera ve otonom sürüş gibi yazılım odaklı özelliklerde aylık ödeme sistemini sürdürecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BMW'den 'ısıtmalı koltuk' itirafı:
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 09:38

Alman üreticisi , geçtiğimiz yıllarda denediği ve kullanıcılar tarafından sert bir dille eleştirilen ısıtmalı koltuk ve direksiyon aboneliği konusunda geri adım attı. Drive'ın haberine göre şirket yetkilileri, donanım özelliklerini aylık ücret karşılığında kullanıma sunmanın, dünyasına giriş yapmak için "en iyi yol olmadığını" itiraf etti.

Ancak marka abonelik modelini tamamen rafa kaldırmış da değil. Aksine BMW, yeni nesil araçlarında sürüş asistanı gibi gelişmiş özellikler için ödeme sistemini sürdürmeyi planlıyor. Yeni elektrikli iX3 SUV da bu stratejinin en net görüldüğü araçlardan biri olacak.

BMW'den 'ısıtmalı koltuk' itirafı: "Hataydı"

BMW İX3, ABONELİK PAKETİYLE BİRLİKTE SUNULACAK

Elektrikli BMW iX3 modeli 360 derece kamera sisteminin yanı sıra şerit değiştirme asistanı ve otoyolda ellerini kullanmadan sürüş imkanı sunan Driving Assistant Pro (Sürüş Asistanı Pro) paketiyle birlikte sunulacak. Tesla'nın Denetimli Tam Otonom Sürüş sistemine benzer, kentsel alanlarda yarı otonom sürüş özellikleri de vatandaşların kullanımına açılacak.

Kullanıcılar aracı sipariş ederken söz konusu özellikleri seçmemiş olsalar dahi, BMW üretim bandından inen her araca gerekli donanımı yerleştirecek. Böylece sürücüler, ihtiyaç duydukları anda BMW'ye abone olarak özellikleri sonradan satın alabilecek veya kiralayabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Peugeot'dan şubat kampanyası! 12 ay vadeli sıfır faizli kredi
İstanbul’da otopilottaki Tesla kaza yaptı: Tesla’nın cevabı şoke etti
ETİKETLER
#Otomobil
#bmw
#abonelik
#Sürüş Asistanı
#Ix3
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.