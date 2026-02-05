BMW'den 'ısıtmalı koltuk' itirafı: "Hataydı"

Alman otomobil üreticisi BMW, geçtiğimiz yıllarda denediği ve kullanıcılar tarafından sert bir dille eleştirilen ısıtmalı koltuk ve direksiyon aboneliği konusunda geri adım attı. Drive'ın haberine göre şirket yetkilileri, donanım özelliklerini aylık ücret karşılığında kullanıma sunmanın, abonelik dünyasına giriş yapmak için "en iyi yol olmadığını" itiraf etti.

Ancak marka abonelik modelini tamamen rafa kaldırmış da değil. Aksine BMW, yeni nesil araçlarında sürüş asistanı gibi gelişmiş özellikler için ödeme sistemini sürdürmeyi planlıyor. Yeni elektrikli iX3 SUV da bu stratejinin en net görüldüğü araçlardan biri olacak.

BMW İX3, ABONELİK PAKETİYLE BİRLİKTE SUNULACAK

Elektrikli BMW iX3 modeli 360 derece kamera sisteminin yanı sıra şerit değiştirme asistanı ve otoyolda ellerini kullanmadan sürüş imkanı sunan Driving Assistant Pro (Sürüş Asistanı Pro) paketiyle birlikte sunulacak. Tesla'nın Denetimli Tam Otonom Sürüş sistemine benzer, kentsel alanlarda yarı otonom sürüş özellikleri de vatandaşların kullanımına açılacak.

Kullanıcılar aracı sipariş ederken söz konusu özellikleri seçmemiş olsalar dahi, BMW üretim bandından inen her araca gerekli donanımı yerleştirecek. Böylece sürücüler, ihtiyaç duydukları anda BMW'ye abone olarak özellikleri sonradan satın alabilecek veya kiralayabilecek.