BMW'nin '1 Nisan şakası' gerçek oldu: M3 Touring GT pistlere iniyor

BMW'nin geçtiğimiz yıl 1 Nisan şakası olarak duyurduğu M3 Touring GT modeli, gelen yoğun ilgi üzerine üretime geçirildi. 590 beygir gücüne sahip olan araç, mayıs ayındaki Nürburgring 24 Saat yarışlarında SPX sınıfında piste çıkacak.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 11:52

BMW, geçtiğimiz yıl M3 Touring GT yarış aracını 1 Nisan şakası olarak tanıtmıştı. Ancak işler beklenenden çok daha farklı bir noktaya evrildi. Carscoops'un haberine göre, markanın yaptığı esprili paylaşıma o kadar büyük ilgi gösterildi ki, şirket projeyi hayata geçirme kararı aldı.

BMW, geçen yılki 1 Nisan şakasını gerçeğe dönüştürerek, büyük ilgi gören M3 Touring GT yarış aracını M4 GT3 EVO altyapısıyla mayıs ayında Nürburgring 24 Saat yarışlarında piste çıkaracak.
BMW'nin 1 Nisan şakası olarak tanıttığı M3 Touring GT yarış aracı, yoğun ilgi üzerine gerçeğe dönüştürüldü.
Araç, mayıs ayında düzenlenecek Nürburgring 24 Saat yarışlarında boy gösterecek.
Teknik altyapısını ve donanım özelliklerini BMW M4 GT3 EVO modeliyle paylaşıyor.
Kaputun altında yatan 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli motor 590 beygire kadar güç sağlıyor.
Orijinal wagon görünümünü taklit eden karbon fiber takviyeli plastik gövde yapısına sahip.
Araç Nürburgring'de M4 GT3'ten farklı olarak SPX sınıfında yarışacak.
Özel üretim modelin mayıs ayında düzenlenecek Nürburgring 24 Saat yarışlarında boy göstereceği belirtildi. Aslında yarış versiyonunun temelleri, M3 Touring'in 2022 yılındaki ilk tanıtımının hemen ardından atılmaya başlanmıştı. İki yıl sonra firma, profesyonel tasarımcılarla çalışarak aracın 1 Nisan'daki gösterimi için özel görseller hazırlattı.

M4 GT3 EVO İLE AYNI GENLERİ TAŞIYOR

Pistlere çıkacak M3 Wagon, teknik altyapısını ve donanım özelliklerini BMW M4 GT3 EVO modeliyle paylaşıyor. Kaputun altında yatan 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli motor, araca 590 beygire kadar devasa bir güç sağlıyor.

En dikkat çekici fark ise dış tasarımda göze çarpıyor. Orijinal wagon görünümünü taklit eden karbon fiber takviyeli plastik gövde yapısı, araca hem hafiflik hem de agresif bir duruş katıyor. Araç Nürburgring'de M4 GT3'ten farklı olarak SPX sınıfında yarışacak.

