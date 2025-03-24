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 | Ömer Faruk Dogan

Bugatti Tourbillon'a özel dokunuş: Tam 8 egzoz ve 1.775 beygir güç!

Bugatti'nin yeni canavarı Tourbillon için hazırlanan Équipe Pur Sang (EPS) paketi, sekiz egzoz çıkışı ve benzersiz detaylarıyla ultra zenginlerin otomobil tutkusunu zirveye taşıyor.

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Bugatti Tourbillon'a özel dokunuş: Tam 8 egzoz ve 1.775 beygir güç!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 10:15

Bugatti, hiper otomobil tutkunlarının kalp atışlarını hızlandıracak yepyeni bir paket hazırladı. 1.775 beygirlik Tourbillon modeli için hazırlanan bu özel donanım paketi, tam sekiz egzoz çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Kısaca EPS olarak adlandırılan "Équipe Pur Sang" paketi, sadece egzoz çıkışlarıyla kalmıyor; bazı özel gövde parçalarıyla araca daha agresif bir görüntü kazandırıyor.

İÇ MEKANDA DEĞİŞİYOR

EPS paketiyle iç mekanda daha ayrıcalıklı hale bürünüyor. Yeni Bugatti, kokpitte, Alcantara döşemeler ve çok daha özel koltuklarla geliyor. Fiyatıyla dudak uçuklatan bu hiper otomobil, 4,1 milyon dolarlık fiyatının karşılığını vermek için içi ve dışı adeta özel bir sanat eseri gibi tasarlanmış durumda.

CHİRON'UN MİRASINI DEVRALDI AMA ÇOK FARKLI

Tourbillon, Bugatti'nin efsanesi haline gelen Chiron'un yerini alıyor. Tourbillon, tasarım olarak Chiron'dan çok uzaklaşmasa da kesinlikle daha çarpıcı ve agresif görünüyor. Aracın asıl sırrı ise elbette kaputun altında gizli. Chiron ve Veyron'dan farklı olarak W16 değil, V16 motor taşıyan Tourbillon, plug-in hibrit sistemiyle teknolojiyi bir üst seviyeye çıkarıyor.

GÜÇ PATLAMASI YAŞATAN HİBRİT MOTOR

Tourbillon'un içten yanmalı motoru tek başına 986 beygir güç üretirken, ön ve arka akslara konumlandırılan elektrik motorlarıyla birlikte toplam güç tam 1.775 beygire ulaşıyor. Bu olağanüstü güç sayesinde araç 0'dan 100 km/s hıza sadece 2 saniyede çıkıyor. 200 km/s için 5 saniye, 300 km/s için 10 saniye yeterli. 400 km/s hız bariyerini aşması ise yalnızca 25 saniyesini alıyor. Anlayacağınız, hız tutkunları için yeni bir referans noktası belirlenmiş durumda.

ELEKTRİKLİ MODUYLA DA İDDİALI

Tourbillon'da yer alan 8.3 litrelik V16 motor Cosworth imzası taşıyor ve tam 9 bin devir çevirebiliyor. Üstelik aracın karbon monokok şasisi içine yerleştirilen 25 kWh kapasiteli batarya, tamamen elektrikli modda yaklaşık 60 km yol kat edilmesini sağlıyor. Hibrit teknolojide ise Rimac mühendislerinin uzmanlığı öne çıkıyor.

HIZ GÖSTERGESİNDE 550 KM/S YAZIYOR!

Bugatti Tourbillon, gücünü çift kavramalı sekiz ileri şanzımanla yere aktarıyor. Aracın gösterge paneli bile adrenalin pompalıyor çünkü tam 550 km/s'lik maksimum hızı gözler önüne seren şık bir göstergeye sahip. Ayrıca, özel bir "hız anahtarı" kullanılarak araç rahatlıkla 445 km/s hıza kadar ulaşabiliyor.

Tourbillon'un kokpitinde normal sürüşte hiçbir ekran yok. Ancak sürücü geri vitese geçince özel bir ekran ortaya çıkıyor ve aracın arkasını rahatlıkla görebilmeyi mümkün kılıyor.

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