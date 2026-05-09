BYD'den şarj devrimi: 9 dakikada yüzde 97 şarj

Çin’in önde gelen otomotiv ve batarya üretim devi BYD, "Blade Batarya 2.0" ve "FLASH Şarj" teknolojisiyle elektrikli araçlarda şarj süresini rekor seviyede düşürdü.

AKARYAKIT DOLUM HIZINDA ŞARJ

Çin merkezli elektrikli otomobil ve batarya üreticisi BYD, elektrikli araçlarda şarj süresini akaryakıt dolumu kadar hızlı hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin geliştirdiği yeni nesil "Blade Batarya 2.0" ve "FLASH Şarj" sistemi sayesinde, tek bir konnektör üzerinden bin 500 kilovat güç sağlayan ultra hızlı şarj teknolojisi ile elektrikli araçların şarj sürelerinin önemli ölçüde kısalması öngörülüyor.

SADECE 5 DAKİKADA YÜZDE 70 ŞARJ

Şirket, geliştirdiği yeni teknolojilerin hava şartlarından bağımsız olarak rekor seviyede şarj performansı sunduğunu öne sürüyor. Ultra hızlı dolum kapasitesi sayesinde batarya seviyesi yüzde 10’dan yüzde 70’e yalnızca beş dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise sadece 9 dakikada ulaşıyor.

Elektrikli araçlar için en zorlu şartlardan biri olan eksi 30 santigrat derece gibi düşük sıcaklıklarda dahi FLASH Şarj ünitesi, Blade Batarya 2.0’ı yüzde 20’den yüzde 97 doluluğa yalnızca 12 dakikada çıkarabiliyor. Enerji depolama yoğunluğundaki artış ile batarya, Çin CLTC verimlilik testlerine göre tek şarjla bin kilometrenin üzerinde menzil sağlıyor.

ŞARJ İSTASYONU SAYISINDA 20 BİN HEDEFİ

Şirkete göre 6 yıllık yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, ikinci nesil Blade Batarya, içten yanmalı araçların yakıt ikmal hızına eşdeğer bir şarj deneyimi sunuyor. BYD’nin Mart 2026 itibarıyla Çin genelinde 4 bin 200’ün üzerinde FLASH Şarj istasyonu kurduğu ve yıl sonuna kadar bu sayının 20 bin ulaşmasının planlandığı biliniyor.



Bu hızlı yayılımı desteklemek amacıyla istasyonlar, şebeke kısıtlarını aşmaya yardımcı olan ultra hızlı deşarj özellikli entegre enerji depolama sistemiyle birlikte çalışıyor. Daha düşük hızda şarj edilen bu rezervuar batarya sistemi, hem şebeke üzerindeki yükü dengeleyen bir enerji haznesi hem de yüksek güçlü şarjı mümkün kılan bir güç destek ünitesi olarak konumlanıyor.

Ayrıca geleneksel şarj istasyonlarında sıklıkla eleştirilen ağır konnektör ve zemine temas eden kablo sorununun, FLASH Şarj’ın "T" şekilli tasarımıyla ortadan kaldırılacağı savunuluyor.

BYD’nin FLASH Şarj ve Blade Batarya 2.0 teknolojilerini barındıran Avrupa’daki ilk araç modeli, şirketin amiral gemisi DENZA Z9GT olacak. BYD, geçtiğimiz Nisan ayı ve bu ay başlayacak şekilde Avrupa pazarında daha görünür hale gelmesi beklenen bu yeni modelle birlikte, FLASH şarj istasyonlarını küresel ölçekte erişilebilir kılmayı hedefliyor.