Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'in hükümeti, otomobil üreticilerinin araçları maliyetin altında fiyatlandırmasını resmen yasakladı. Sebebi ise: ülkeyi etkisi altına alan fiyat savaşını bitirmek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çin, maliyetinin altına araba satışını yasakladı: "Uygun fiyat" dönemi bitti Çin hükümeti, ülkedeki fiyat savaşını sona erdirmek amacıyla otomobil üreticilerinin araçları üretim maliyetinin altında satmasını yasakladı ve dijital platformlar ile yazılım tanımlı araçlara yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Çin, otomobil üreticilerinin araçları üretim maliyetinin altında fiyatlandırmasını resmen yasakladı. Yasak, ülkedeki şiddetli fiyat savaşını bitirmeyi ve küçük üreticileri iflastan korumayı amaçlıyor. Karar, fabrika çıkış maliyetlerinin yanı sıra şirketlerin idari, finansal ve satış genel giderlerini de kapsıyor. Fiyat sabitleme anlaşmaları ve bayileri zararına satışa zorlamak da yasa dışı ilan edildi. Dijital araç satın alma platformları, anormal düşük fiyatları denetleme ve bildirme göreviyle "gerçek zamanlı piyasa denetçisi" olarak sınıflandırıldı. Yazılım tanımlı araçlarda gizli abonelikler yasaklandı ve ücretsiz deneme süreleri dolmadan müşteriyi bilgilendirme zorunluluğu getirildi.

The Straitstimes sitesinin haberine göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), 12 Şubat tarihinde yayınladığı kararla birlikte otomobil üreticilerinin, toplam üretim maliyetinin altında araç satışı yapmasının önüne geçti. Yasağın yalnızca fabrika çıkış maliyetlerini değil, şirketlerin idari, finansal ve satış genel giderlerini de kapsadığı belirtildi.

Getirilen yeni kurallar, otomobil üreticileri ile tedarikçiler arasındaki fiyat sabitleme anlaşmalarını da yasa dışı ilan etti. Ayrıca markaların, cezai indirim programları aracılığıyla bayileri para kaybettiren satışlar yapmaya zorlaması yasaklandı.

Ülkede yıllardır süren fiyat savaşı, BYD ve Tesla gibi devlerin yükselişini körükleyen etmenlerin başında geliyor. Küçük üreticiler ise rekabete ayak uydurmak adına fiyat kırmak zorunda kalarak iflasın eşiğine sürüklendiler.

DİJİTAL PLATFORMLARA "DENETİM" GÖREVİ

Düzenleyici kurum, 2025'in sonlarında yayınlanan taslak yönergelerdeki bazı maddeleri de revize etti. Dijital araç satın alma platformları artık "gerçek zamanlı piyasa denetçileri" olarak sınıflandırılıyor. Bir satıcı anormal derecede düşük fiyatla araç listelediğinde, ilgili platformun hem tüketiciye hem de düzenleyicilere uyarı göndermesi teşvik edilecek.

GİZLİ ABONELİKLERE GEÇİT YOK

Yazılım tanımlı araçlara ilişkin düzenlemeler de sıkılaştırıldı. Üreticilerin, ücretsiz yazılım denemelerinin süresi dolmak üzereyken müşterilerini bilgilendirmesi zorunlu hale getirildi. Satın alma sırasında açıkça belirtilmeyen özelliklerin sonradan ücretli aboneliklere dönüştürülmesi de yasaklanan uygulamalar arasında yer aldı.