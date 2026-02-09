Menü Kapat
Otomobil
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çinli Geely, metanol ile çalışan otomobil yaptı! Yıllardır test ediliyordu sonunda gerçek oldu

Geely, Galaxy Starshine 6 modelinin metanol ve elektrik motorunu birleştiren yeni bir hibrit versiyonunu geliştirdi. Çin bakanlık kayıtlarında görülen araç, 93 kW gücündeki 1.5 litrelik motoru ve korunan gövde tasarımıyla geliyor.

Çinli Geely, metanol ile çalışan otomobil yaptı! Yıllardır test ediliyordu sonunda gerçek oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.02.2026
09:38
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
09:38

Çinli otomotiv devi Geely, popüler sedan modeli Galaxy Starshine 6 serisine metanol ile çalışan yeni bir hibrit versiyon eklemeye hazırlanıyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kayıtlarında ortaya çıkan model, markanın alternatif yakıtlarının yeni halkası olacak.

Galaxy Starshine 6 modelinin metanol yakıtlı plug-in hibrit versiyonu gün yüzüne çıktı. Araç, 1.5 litrelik metanol motorunu elektrikli bir üniteyle birleştirerek kullanıcılara farklı bir güç aktarma seçeneği sunacak.

Çinli Geely, metanol ile çalışan otomobil yaptı! Yıllardır test ediliyordu sonunda gerçek oldu

MOTOR GÜCÜ BELLİ OLDU, MENZİL VERİSİ BEKLENİYOR

Resmi kayıtlarda yer alan bilgilere göre, hibrit sistemin merkezinde 93 kW maksimum güç üreten 1.5 litrelik bir motor bulunuyor. Lityum demir fosfat bataryanın kullanıldığı araçta toplam çıkış gücü, saf elektrikli menzili veya yakıt tüketim değerleri hakkında henüz detaylı bir veri paylaşılmadı. Ancak batarya kimyasının mevcut plug-in hibrit versiyonlarla tutarlılık gösterdiği görülüyor.

Tasarım tarafına bakıldığında ise metanol destekli versiyon, standart Starshine 6 ile aynı gövde ölçülerini koruyor. 4 bin 806 mm uzunluğa, 1.886 mm genişliğe ve 1.490 mm yüksekliğe sahip sedanın aks mesafesi de 2 bin 756 mm olarak açıklandı. Dış tasarımda yatay ızgara düzeni tercih edildi. İsteğe bağlı dikey ızgara seçeneği ve geleneksel mekanik kapı kolları da mevcut.

Çinli Geely, metanol ile çalışan otomobil yaptı! Yıllardır test ediliyordu sonunda gerçek oldu

Geely, alternatif yakıt araştırmalarına on yılı aşkın süredir yatırım yapıyor. 'Metanolu' da uzun vadeli enerji geçiş stratejisinin kritik bir parçası olarak konumlandırıyor. Hatırlanacağı üzere şirket, 2022 yılında Metanol Hibrit Emgrand modelini -40 dereceyi bulan zorlu kış şartlarında test etmişti.

Çin pazarında 2025 yılında satışa sunulan Galaxy Starshine 6, aile sedanı segmentinde rekabet ediyor. BYD Qin L ve BYD Seal 06 DM-i gibi rakiplerin karşısına çıkan modelin mevcut versiyonları yaklaşık 10 bin 300 ile 14 bin 600 dolar arasında değişen fiyat etiketlerine sahip. Metanol hibrit seçeneğinin ürün gamına eklenmesiyle markanın elinin daha da güçlenmesi bekleniyor.

#çin
#otomotiv
#Geely
#Metanol Hibrit
#Galaxy Starshine 6
#Otomobil
