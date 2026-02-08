Çin'in satış rekortmeni elektrikli aracı Avrupa yolunda: Geely EX2

Çinli otomotiv devi Geely, Avrupa kıtasındaki büyüme hedeflerini bir adım öteye taşıyor. Halihazırda İngiltere ve Orta Avrupa'nın belirli bölgelerinde faaliyet gösteren marka, şimdi de yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. Firma çok yakında EX2 modeliyle Avrupalı tüketicilerin karşısına çıkacak.

BYD'Yİ BİLE TAHTINDAN İNDİRMİŞTİ

Markanın ana vatanında "Xingyuan" ismiyle bilinen kompakt model, geçtiğimiz yıl en büyük rakibi olan BYD Seagull'u (Dolphin Surf) 465 bin 775 adetlik satış rakamına ulaşarak tahtından indirmişti.

4,13 metre uzunluğundaki küçük yapısına rağmen geniş bir iç mekan sunan otomobil, 375 litrelik arka bagaj hacmine ek olarak 70 litrelik ön bagaj ile geliyor. Geely EX2'nin Çin pazarında bu kadar tutmasının sebeplerinden birinin, sadece 70 bin RMB (yaklaşık 8 bin 500 euro) seviyesindeki fiyat etiketi olarak gösteriliyor.

AVRUPA FİYATI NE OLACAK?

Ancak Avrupalı tüketiciler Çin'deki kadar ucuz fiyatları göremeyecek. Giriş seviyesindeki 58 kW motor ve 30,1 kWh batarya seçeneği yerine Avrupa pazarı, 85 kW motor gücüne ve 40,1 kWh batarya kapasitesine sahip daha güçlü versiyonla tanışacak. Çin verilerine göre 401 kilometre menzil sunan versiyonun, Avrupa'daki WLTP ölçümlerinde 300 ila 350 kilometre arasında olması bekleniyor.

Nakliye masrafları, vergiler ve ek kâr marjları hesaba katıldığında aracın Avrupa fiyatının 23 bin euro civarında konumlanması öngörülüyor. Aracın Avrupa'da üretilmesine dair henüz bir plan bulunmuyor. Bu sebeple Geely EX2 modeli, yerel üretim şartı arayan devlet teşviklerinden yararlanamayacak.