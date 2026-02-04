Çinli OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri Türkiye için yola çıktı: Gemiler limandan ayrıldı

Türkiye otomotiv pazarında faaliyet gösteren Çinli üreticilerin arasına bir isim daha katılıyor. Chery'nin Avrupa pazarında ayrı bir marka kimliğiyle konumlandırdığı OMODA, yeni modelleriyle ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor. Markanın araçlarını merakla bekleyenler için somut adımlar atılmaya başlandı.

WUHU LİMANI'NDAN İLK SEVKİYAT BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, markanın OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Çin'in Wuhu Limanı'ndan gemilere yüklenerek Türkiye'ye doğru hareket etti.

OMODA’nın yeni tasarım dili ve teknolojilerini içeren yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye gelmek için harekete geçti. Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreniyle gemiye yüklenen modeller Türkiye yolculuğuna uğurlandı.

Bu hamle bir yandan OMODA markasının Türkiye pazarındaki resmi lansman sürecinin başladığını simgelerken diğer taraftan da Türkiye’de bir yılı aşkın süredir başarılı operasyonlarını sürdüren JAECOO için de yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, çift markalı (dual-brand) birleşik bir strateji altında Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek.

OMODA 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye'ye doğru yola çıkan modellerinden biri olan OMODA 7 teknik özellikleri şu şekilde:

Uzunluk 4660 mm, Genişlik 1875 mm, Yükseklik 1670 mm ve Aks Mesafesi 2720 m

1.6T + 7DCT, Maksimum Motor Gücü 108 kW (145 bg), Tork 275 Nm

0–100 km/s Hızlanma 10.4 sn

Karma Yakıt Tüketimi 7,3 L

Bagaj Hacmi 614 lt

OMODA 5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OMODA 7 ile birlikte Türkiye’ye doğru yola çıkan yenilenen OMODA 5 ise şu özellikleri sunuyor: