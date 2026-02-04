Çinli OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri Türkiye için yola çıktı: Gemiler limandan ayrıldı

Kategoriler
Türkiye otomotiv pazarında faaliyet gösteren Çinli üreticilerin arasına bir isim daha katılıyor. Chery'nin Avrupa pazarında ayrı bir marka kimliğiyle konumlandırdığı OMODA, yeni modelleriyle ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor. Markanın araçlarını merakla bekleyenler için somut adımlar atılmaya başlandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, markanın OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Çin'in Wuhu Limanı'ndan gemilere yüklenerek Türkiye'ye doğru hareket etti.
OMODA’nın yeni tasarım dili ve teknolojilerini içeren yeni modelleri OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye gelmek için harekete geçti. Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreniyle gemiye yüklenen modeller Türkiye yolculuğuna uğurlandı.
Bu hamle bir yandan OMODA markasının Türkiye pazarındaki resmi lansman sürecinin başladığını simgelerken diğer taraftan da Türkiye’de bir yılı aşkın süredir başarılı operasyonlarını sürdüren JAECOO için de yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, çift markalı (dual-brand) birleşik bir strateji altında Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek.
Türkiye'ye doğru yola çıkan modellerinden biri olan OMODA 7 teknik özellikleri şu şekilde:
OMODA 7 ile birlikte Türkiye’ye doğru yola çıkan yenilenen OMODA 5 ise şu özellikleri sunuyor: