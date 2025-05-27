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 | Emir Yücel

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Bunu yaparsanız garanti kapsamından çıkar

Elektrikli araçların popülaritesi hızla artarken, bu çevreci teknolojiyi güvenli bir şekilde kullanmak hayati önem taşıyor. Ancak, pratik gibi görünen bazı yöntemler, özellikle uzatma kablosuyla şarj etme alışkanlığı, ciddi güvenlik tehlikelerini beraberinde getiriyor. Yangın riskinden elektrik çarpmasına, hatta araç garantisinin iptaline kadar uzanan bu tehditler, bilinçsiz kullanımın ağır sonuçlarını gözler önüne seriyor. Evjet İş Geliştirme Müdürü Ramazan Akyol, uzatma kablosuyla şarj etmenin sakıncalarını anlattı. İşte detaylar…

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Elektrikli araç sahipleri dikkat! Bunu yaparsanız garanti kapsamından çıkar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 11:45

Sayıları her geçen gün artan elektrikli araçlar, doğru yöntemlerle şarj edilmediğinde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabiliyor. Özellikle şarj için uzatma kablosu kullanmak, elektriksel güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Evjet İş Geliştirme Müdürü Ramazan Akyol, elektrikli araçları, uzatma kablosu ile şarj etmenin sakıncalarını paylaştı. İşte detaylar…

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Bunu yaparsanız garanti kapsamından çıkar

Elektrikli araç sahipleri, araçlarını rahat şarj etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda şarj için uzatma kablosunu; rahat, pratik ve güvenli bir yöntem olarak düşünen birçok sürücü, çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor.

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Bunu yaparsanız garanti kapsamından çıkar

“Elektrikli aracı şarj etmek için uzatma kablosu kullanmak pratik bir çözüm gibi görünebiliyor, ancak bu uygulama birtakım güvenlik riskleri oluşturabiliyor” diyenEvjet İş Geliştirme Müdürü Ramazan Akyol, elektrikli araçları uzatma kablosu ile şarj etmenin sakıncalarını paylaştı:

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Bunu yaparsanız garanti kapsamından çıkar

YANGIN RİSKİ ÇOK YÜKSEK!

“Elektrikli bir arabayı, evde veya işyerindeki standart bir uzatma kablosu ile şarj etmek yangına sebebiyet verebiliyor. Çünkü 2,4 kW’lık bir ev tipi prizin, 60 kWh’lik bir elektrikli araç pilini şarj etmesi 24 saatten fazla sürebiliyor. 7 kW’lık bir şarj cihazından 3 kat daha yavaş olan bu işlem, kablonun aşırı ısınmasına ve buna bağlı olarak yangın riski oluşmasına neden olabiliyor.

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Bunu yaparsanız garanti kapsamından çıkar

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ DE ARTIRIYOR

Elektrikli bir aracı, uzatma kablosu kullanarak şarj etmek aynı zamanda elektrik çarpması riskini de artırıyor. Dış mekân kullanımına uygun olmayan uzatma kablolarının izolasyonu yeterli olmadığı için ıslak zeminde ve nem oranı yüksek yerlerde tehlikeli olabiliyor.

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Bunu yaparsanız garanti kapsamından çıkar

ARAÇ GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKIYOR!

Ayrıca, uzatma kablosuyla araç şarj etmek voltaj dalgalanmalarına neden olarak aracın şarj sistemindeki elektronik aksama da zarar verebiliyor. Bu durum aynı zamanda aracın garantisini de geçersiz kılabiliyor.

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Bunu yaparsanız garanti kapsamından çıkar

Tüm bu nedenlerden dolayı elektrikli araçların; müstakil evlere, apartmanlara, sitelere ve işyerlerine profesyonel destek alınarak kurulacak şarj istasyonlarında veya kamuya açık alanlardaki şarj istasyonlarında şarj edilmesi kritik önem taşıyor.

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#Teknoloji
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