"Elektrikli" inadı işe yaradı: Volkswagen'e fark atıp dünyanın en büyüğü oldu

Toyota, tam elektrikli araç yarışında geride kalmasına ve artan ticaret vergilerine rağmen 2025'te 10,5 milyon satışla küresel rekor kırarak hibrit stratejisinin başarısını kanıtladı.

Japon otomobil devi , tam elektrikli araçlara geçiş sürecindeki temkinli yaklaşımına rağmen 2025 yılında tarihi bir başarısına imza attı. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunan firma, geçtiğimiz yıl 10,5 milyon araç satışı gerçekleştirerek kendi rekorunu sürdürdü.

TOYOTA YİNE 'DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ' OLDU

Carscoops'un haberine göre, Toyota'nın elde ettiği başarıda dikkat çeken en önemli detay: 'nin gümrük vergilerinin yaptığı belirsizlik ve küresel ticaret baskılarına rağmen zirvedeki yerini koruması oldu.

, Trump yönetimi sırasında daha sert ticari yaptırımlardan kaçınmayı başarsa da gümrük vergilerindeki keskin artışlara maruz kalmıştı. ABD yönetimi, Japon otomobilleri ve yedek parçalarına uygulanan vergileri yüzde 2,5'ten yüzde 15'e çıkarmıştı. Toyota gibi üreticiler ise üretim stratejilerini yeniden gözden geçirmek ve maliyetleri dengelemek zorunda kaldı.

Ancak tüm engellere rağmen yıl sonu verilerinin 10 milyon 536 bin 807 adede ulaştığı belirtildi. İştirakler de hesaba katıldığında Toyota'nın küresel toplamının 11,3 milyon adede yükseldiği vurgulandı. Böylece Japon devi, 2024'e göre yüzde 0,5 düşüşle 9 milyon satışta kalan ile arasındaki farkı açarak üst üste altıncı kez "dünyanın en büyük üreticisi" ünvanını korudu.

