Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

ID.4 sahipleri dikkat! Volkswagen 44 bin aracı geri çağırıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, en popüler elektrikli modellerinden biri olan ID.4 için kritik bir uyarı yayınladı. Batarya sistemindeki yangın riski nedeniyle on binlerce araç servislere geri dönüyor.

Murat Makas
29.01.2026
29.01.2026
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri'nde yollara çıkan 44 binden fazla ID.4 elektrikli aracını güvenlik endişeleri sebebiyle geri çağırma kararı aldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan iki ayrı rapora göre, VW'nin toplatma kararı yüksek voltajlı batarya sistemindeki potansiyel yangın riskine dayanıyor.

BATARYA MODÜLLERİNDE ÜRETİM HATASI TESPİT EDİLDİ

Şirketin NHTSA'ya sunduğu bildirimler, özellikle son model yıllarını kapsayan araçlarda ciddi problemler bulunduğunu ortaya koydu. Toplatma kararlarından ilki nispeten daha dar bir kapsamda: 2023 ve 2024 model yıllarına ait 670 adet ID.4 modelini ilgilendiriyor.

ID.4 sahipleri dikkat! Volkswagen 44 bin aracı geri çağırıyor

Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu araçların batarya hücresi modüllerinde üretim hatası olduğu anlaşıldı. Belirli bir üretim döneminde batarya hücreleri içindeki elektrotların yanlış hizalanmış olabileceği ve bunun da yangın riskini artırdığı ifade edildi.

Kalıcı çözüm üzerinde çalışmalar sürerken, Volkswagen araç sahiplerine birtakım önlemler almaları konusunda bilgi verdi. Marka yetkilileri, araçların şarj seviyesinin yüzde 80 ile sınırlandırılmasını, DC hızlı şarjdan kaçınılmasını ve şarj işleminden sonra otomobilin dış mekana park edilmesini tavsiye ediyor. Nihai çözüm olarak ise hatalı batarya modülleri ücretsiz olarak değiştirilecek.

ID.4 sahipleri dikkat! Volkswagen 44 bin aracı geri çağırıyor

YAZILIM EKSİKLİĞİ 40 BİNDEN FAZLA ARACI ETKİLİYOR

İkinci ve çok daha geniş kapsamlı olan geri çağırma işlemi ise 2023 ile 2025 model yılları arasında üretilen 43 bin 881 adet ID.4'ü kapsıyor. Buradaki temel sorun batarya izleme yazılımının eksikliğinden kaynaklanıyor. Araçların olağandışı batarya davranışlarını tanımlamak için tasarlanan "kendi kendine deşarj algılama" yazılımıyla donatılmadığı belirtiliyor.

Rapora göre, nadir durumlarda yüksek voltajlı bir batarya modülü araç yangınına yol açabilecek termal kaçak durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Volkswagen rapor edilen olayların tümü için henüz kesin nedenin belirlenemediğini not düştü. Geri çağırma kapsamında şirket, batarya sağlık kontrolleri yapacak, güncellenmiş yazılımları yükleyecek ve gerekirse modülleri değiştirecek.

Her iki geri çağırma süreci de Güney Koreli üretici SK On'un bir birimi olan SK Battery America tarafından tedarik edilen batarya modüllerini içeriyor. Öte yandan Türkiye'deki modeller için resmi bir açıklama yapılmadı.

