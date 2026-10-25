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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:52

Elektrikli otomobiller park halindeyken bile şarj kaybediyor: İşte nedeni

Elektrikli otomobiller park halindeyken hiç çalışmadığında bile şarj tüketiyor. Peki bu durumun sebebi ne?

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Elektrikli otomobiller park halindeyken bile şarj kaybediyor: İşte nedeni
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:52

Elektrikli otomobiller, günlerce park halinde kaldıklarında bile şarjları azalıyor. Bilhassa havalimanı otoparkında 1 hafta boyunca bırakılan araçlarda seviyesinin düşmesi, kapasitesine ve hava koşullarına bağlı olarak değişiyor.

Elektrikli otomobiller park halindeyken bile şarj kaybediyor: İşte nedeni

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Lityum iyon bataryalarda elektrolit içindeki kimyasal reaksiyonlar nedeniyle kendiliğinden deşarj yaşanabiliyor. Ancak araç kullanılırken harcanan enerjiyle karşılaştırıldığında kayıp nispeten düşük kalıyor. Asıl şarj azalması otomobil kilitlendikten sonra çalışmaya devam eden elektronik sistemlerden kaynaklanıyor.

Hafta sonu boyunca park halinde kalan bir araçta önemli bir sorun oluşturmayan tüketim, otomobilin birkaç hafta boyunca şarj bağlantısı olmadan bekletilmesi halinde belirginleşebiliyor.

Elektrikli otomobiller park halindeyken bile şarj kaybediyor: İşte nedeni

ARAÇ KİLİTLENSE DE SİSTEMLER ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Elektrikli otomobillerde kapıların kilitlenmesi ise bütün elektrikli sistemlerin kapandığı anlamına gelmiyor. Batarya yönetim sistemi, bataryanın durumunu belirli aralıklarla kontrol ediyor. Kapı kilitleri, bilgisayarlar ve diğer elektronik donanımlarda kullanılan düşük voltajlı bataryaların şarjını korumak için yüksek voltajlı bataryadan enerji aktarılabiliyor.

Örneğin , 'ün park halindeyken sistem kontrollerini düzenli olarak gerçekleştirdiğini ve gerektiğinde batarya bakımı yaptığını belirtti. Rivian da R1T modelinde 12 voltluk bataryanın şarjını korumak için yüksek voltajlı bataryanın kullanıldığını doğruladı.

Elektrikli otomobiller park halindeyken bile şarj kaybediyor: İşte nedeni

Enerji tüketimini artıran bir diğer unsur ise bağlantılı hizmetler. Sürücülerin otomobillerinin durumunu uygulama üzerinden kontrol etmesi, klimayı uzaktan çalıştırması veya yolculuk öncesinde iç mekanı hazırlaması gibi işlevler, araç park halindeyken de elektrik tüketiyor. Ek olarak bilgi-eğlence sistemleri de enerji tüketimine yol açıyor.

Uyku modundaki aracı sık sık etkinleştiren üçüncü taraf uygulamalar da batarya tüketimini artırabiliyor. Sıcak havalarda kabin soğutma özelliğinin açık bırakılması ise ek enerji harcanmasına neden oluyor.

Soğuk hava ve batarya sıcaklığındaki değişimler de menzil tahminini etkileyebiliyor. Öte yandan araç kullanılmadığı halde ekranda görülen menzil azalması, her zaman aynı miktarda elektrik tüketiliyor demek değil. Model 3 kullanıcıları otomobilin park halindeyken harcadığı enerjiyi Energy uygulamasındaki Park sekmesinden takip edebiliyor.

Elektrikli otomobiller park halindeyken bile şarj kaybediyor: İşte nedeni

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ DE ŞARJ TÜKETİMİNİ ARTIRABİLİYOR

Park halindeki elektrikli otomobillerde enerji kaybını artıran unsurlar arasında isteğe bağlı güvenlik özellikleri de bulunuyor. Tesla'nın Sentry Mode sistemi şüpheli hareketleri izlemek için kamera ve sensörlerden yararlanıyor. Özellikle güvenliğinden emin olunmayan otoparklarda yararlı olabilen bu tip özellikler de sürekli çalıştığı için şarj yiyor.

Tesla'nın Model 3 kullanım kılavuzunda, bataryanın ayarlara ve koşullara bağlı günde yaklaşık yüzde 1 şarj kaybedebileceği belirtiliyor. Recurrent'ın verilerine göre ise uyku modundaki arabalarda günlük kayıp yüzde 0,1 ile yüzde 0,3 arasında değişebiliyor. Enerji tüketimi yüksek özelliklerin çalıştığı otomobillerde günlük kayıp daha da fazla.

Elektrikli otomobiller park halindeyken bile şarj kaybediyor: İşte nedeni

Bataryanın toplam kapasitesi de kaybın yüzde olarak ne kadar hissedileceğini belirliyor. Örneğin 0,5 kWh enerji kaybı, 42 kWh kapasiteli bir bataryanın yaklaşık yüzde 1,2'sine karşılık gelirken 80 kWh kapasiteli bir bataryada yaklaşık yüzde 0,6'lık kayıp anlamına geliyor. Dolayısıyla aynı miktarda enerji tüketimi daha küçük bataryalı şehir otomobillerinde şarj seviyesini daha fazla etkilemekte.

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#elektrikli otomobil
#tesla
#model 3
#batarya
#şarj
#Otomobil
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