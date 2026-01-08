Menü Kapat
Otomobil
Otomobil
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Eller ve gözler serbest kalacak! Ford otonom yarışına dahil oldu: 2028’de otomobiller kendisi gidecek

İlk olarak Tesla’nın hayata geçirdiği otonom sürüş özelliği, diğer otomotiv devleri tarafından da kabul gördü. Ford tarafından yapılan açıklamada sürücünün elleri ve gözlerini serbest bırakacak sürücü destek sistemlerini 2008’de piyasaya sürüleceği belirtildi.

Eller ve gözler serbest kalacak! Ford otonom yarışına dahil oldu: 2028'de otomobiller kendisi gidecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 10:41

Tesla otonom sürüş desteği, aracın A noktasından B noktasına sıfır müdahaleyle otonom bir şekilde seyahat edebilmesini mümkün kılıyor. FSD adı verilen sistem günümüzde ABD, Avustralya, Çin, Meksika ve son olarak da Güney Kore'de sürücülerin erişimine açıldı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği gelişmelerin ardından Ford’dan da bir açıklama geldi. Buna göre 2028 yılında Ford otomobiller kendisi gidebilecek.

Eller ve gözler serbest kalacak! Ford otonom yarışına dahil oldu: 2028’de otomobiller kendisi gidecek

ABD’li şirket, bu teknolojinin ilk olarak Kaliforniya'da uzman bir ekip tarafından geliştirilen Ford'un yeni elektrikli araç platformunda kullanılacağını ve gelecekte diğer araçlara da genişletilmesinin planlandığını belirtti. Platformdaki ilk model, 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ve yaklaşık 30 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip orta boy bir elektrikli kamyonet olacak ve şu anda diğer Ford modellerinde bulunmayan gelişmiş yazılım sistemlerine sahip olacak.

Eller ve gözler serbest kalacak! Ford otonom yarışına dahil oldu: 2028’de otomobiller kendisi gidecek

HANGİ MODELDE UYGULANACAĞI AÇIKLANMADI

Ford, bu platformdaki hangi modelin gelişmiş sürücü destek yazılımını ilk olarak alacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Ford'un elektrikli araçlar, dijital ve tasarım sorumlusu Doug Field, Reuters'e verdiği röportajda, Seviye 3 sisteminin 30 bin dolarlık fiyat noktasında standart olarak sunulmayacağını, ancak henüz belirlenmemiş ek bir ücret karşılığında sunulacağını söyledi.

Field "İş modeli hakkında da çok şey öğreniyoruz. Abonelik sistemi mi olmalı? Baştan sona ödeme mi yapılmalı? Şu anda odak noktamız bunu son derece uygun fiyatlı hale getirmek ve bu konuda çok heyecanlıyız. Fiyatlandırmayı belirlemek için zamanımız var." dedi.

Eller ve gözler serbest kalacak! Ford otonom yarışına dahil oldu: 2028’de otomobiller kendisi gidecek

SİSTEMLERİ ŞİRKET İÇİNDE GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Michigan, Dearborn merkezli otomobil üreticisi, maliyetleri düşürmek, müşterilere daha hızlı güncellemeler sunmak ve şirket için sürekli bir sorun olan kaliteyi iyileştirmek amacıyla, tedarikçilere olan bağımlılığını azaltarak bu sistemleri şirket içinde geliştirmeye çalışıyor.

Eller ve gözler serbest kalacak! Ford otonom yarışına dahil oldu: 2028’de otomobiller kendisi gidecek

ARAÇLARDA LIDAR KULLANILACAK

Ford, Level 3 sistemini desteklemek için uzaktan algılama teknolojisi olan lidar kullanmayı planlıyor. Tesla CEO'su Elon Musk, otonom sürüşün kameralar kullanılarak lidar olmadan da çözülebileceğini söylemişti; ancak kişisel araçlarındaki "tam otonom sürüş" sistemi Level 2 yeteneğine sahip ve yine de sürücülerin gözlerinin her zaman yolda olmasını gerektiriyor.

Çoğu otomobil üreticisi, kişisel araçlardaki otonom sürüş özelliklerini trafik düzeninin daha tahmin edilebilir olduğu otoyollarla sınırlandırıyor. Şehirler ise yayalar, bisikletliler ve beklenmedik durumlar da dahil olmak üzere daha zorlu zorluklar sunuyor.

Mercedes-Benz, ABD'deki sürücüler için sadece otoyollarda kullanılabilen, Kaliforniya ve Nevada dahil bazı eyaletlerde uygulanan Seviye 3 bir güvenlik sistemi sunuyor.

General Motors, Ekim ayında, 125 bin dolardan fazla fiyat etiketiyle satışa sunulacak Cadillac Escalade IQ EV ile başlayarak, gözleri direksiyondan ayırma özelliğine sahip sürüş teknolojisini 2028'de piyasaya süreceğini açıklamıştı. Reuters daha önce, Chrysler'ın sahibi Stellantis'in yüksek maliyetler, teknolojik zorluklar ve tüketici talebiyle ilgili endişeler nedeniyle Seviye 3 ADAS programını askıya aldığını bildirmişti.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Fiyat listeleri güncellendi: İşte en ucuz 2026 model otomobil fiyatları
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! O anlar kamerada
