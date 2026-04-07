Rusya otomotiv pazarının köklü isimlerinden Volga, uzun süren aranın ardından sahalara yeniden dönüyor. Sovyetler Birliği döneminde devlet yetkililerinin ve taksicilerin vazgeçilmezi olan marka, sektördeki boşluğu değerlendirmeyi hedefliyor.

Eski Sovyet otomobil markası Volga geri dönüyor: İlk modellerin detayları netleşti

HABERİN ÖZETİ Eski Sovyet otomobil markası Volga geri dönüyor: İlk modellerin detayları netleşti Rusya'nın köklü otomotiv markası Volga, Batılı üreticilerin çekilmesiyle oluşan boşluğu değerlendirerek Geely modellerini temel alan yeni araçlarla pazara geri dönüyor. Volga, C50 sedan ve K50 SUV modelleriyle yeniden piyasaya sürülecek. C50 modeli Geely Preface altyapısını kullanırken, K50 modeli Geely Monjaro temel alınarak geliştirilecek. Araçların üretimi, Nizhny Novgorod'daki eski VW Grubu fabrikasında gerçekleştirilecek. Volga C50, 150 ve 200 beygir güç üreten iki farklı 2.0 litrelik turbo motor seçeneği ve yedi ileri çift kavramalı şanzıman ile satışa sunulacak. Her iki modelin satış fiyatı henüz açıklanmadı.

Carscoops.com sitesinin haberinde, Batılı otomobil üreticilerinin Ukrayna savaşı sonrası ülkeden tamamen çekilme kararının, şirketin elini güçlendirerek pazarda yeniden söz sahibi olma fırsatı oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz dönemde Changan altyapısıyla piyasaya sürülmesi planlanan modeller gerçeğe dönüşmemişti. Şirket şimdi rotasını tamamen değiştirerek Geely modellerini temel alan C50 ve K50 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Söz konusu araçların üretimi, daha önce Skoda ve Volkswagen modellerine ev sahipliği yapan Nizhny Novgorod'daki eski VW Grubu fabrikasında gerçekleştirilecek.

VOLGA C50 VE K50 MODELLERİYLE GERİ DÖNÜYOR

Markanın sedan modeli Volga C50, tasarım anlamında doğrudan Geely Preface altyapısını kullanıyor. Aracın ön ızgarası ve logosu yenilenirken, dış tasarım büyük oranda Çinli muadiliyle aynı kalıyor. Passat ve Honda Accord modellerini anımsatan temiz çizgileriyle öne çıkan otomobil, kullanıcılara şık bir görünüm vadediyor.

İç mekanda da Geely Preface'in izleri açıkça görülüyor. Dört kollu direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve dikey konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı araçta yerini koruyor. C50 modeli, 150 beygir ve 200 beygir güç üreten iki farklı 2.0 litrelik turbo şarjlı dört silindirli motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca araca yedi ileri çift kavramalı şanzıman eşlik ediyor.

Model Temel Aldığı Model Motor Seçenekleri Şanzıman Üretim Yeri Tasarım Benzerliği Volga C50 Geely Preface 2.0L Turbo (150 HP, 200 HP) 7-ileri çift kavramalı Nizhny Novgorod (Eski VW Grubu Fabrikası) Dış ve iç tasarım büyük oranda Geely Preface ile aynı. Volga K50 Geely Monjaro Belirtilmedi Belirtilmedi Nizhny Novgorod (Eski VW Grubu Fabrikası) Ön panel, krom detaylar, far tasarımı Geely Monjaro ile aynı.

Şirketin SUV segmentindeki temsilcisi ise K50 modeli olacak. Şubat ayında ilk ipuçları paylaşılan araç, Geely Monjaro temel alınarak geliştiriliyor. Ön panel, krom detaylar ve far tasarımı tamamen Monjaro ile aynı çizgileri taşıyor. Gözle görülebilir tek değişiklik, yeniden tasarlanan ve Volga rozeti taşıyan ön ızgarada karşımıza çıkıyor.

FİYATLAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Her iki modelin satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Şirketin ilerleyen günlerde fiyatlandırma detaylarını kullanıcılarla paylaşması bekleniyor.