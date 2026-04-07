Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Eski Sovyet otomobil markası Volga geri dönüyor: İlk modellerin detayları netleşti

Rusya otomotiv sektörünün klasikleşmiş markalarından Volga, Geely altyapısını kullanan yepyeni iki modelle pazardaki sessizliğini bozuyor. Yeni arabaların, eski Volkswagen fabrikasında üretileceği bildirildi.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 09:45

Rusya otomotiv pazarının köklü isimlerinden Volga, uzun süren aranın ardından sahalara yeniden dönüyor. Sovyetler Birliği döneminde devlet yetkililerinin ve taksicilerin vazgeçilmezi olan marka, sektördeki boşluğu değerlendirmeyi hedefliyor.

Carscoops.com sitesinin haberinde, Batılı otomobil üreticilerinin Ukrayna savaşı sonrası ülkeden tamamen çekilme kararının, şirketin elini güçlendirerek pazarda yeniden söz sahibi olma fırsatı oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz dönemde Changan altyapısıyla piyasaya sürülmesi planlanan modeller gerçeğe dönüşmemişti. Şirket şimdi rotasını tamamen değiştirerek Geely modellerini temel alan C50 ve K50 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Söz konusu araçların üretimi, daha önce Skoda ve Volkswagen modellerine ev sahipliği yapan Nizhny Novgorod'daki eski VW Grubu fabrikasında gerçekleştirilecek.

VOLGA C50 VE K50 MODELLERİYLE GERİ DÖNÜYOR

Markanın sedan modeli Volga C50, tasarım anlamında doğrudan Geely Preface altyapısını kullanıyor. Aracın ön ızgarası ve logosu yenilenirken, dış tasarım büyük oranda Çinli muadiliyle aynı kalıyor. Passat ve Honda Accord modellerini anımsatan temiz çizgileriyle öne çıkan otomobil, kullanıcılara şık bir görünüm vadediyor.

İç mekanda da Geely Preface'in izleri açıkça görülüyor. Dört kollu direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve dikey konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı araçta yerini koruyor. C50 modeli, 150 beygir ve 200 beygir güç üreten iki farklı 2.0 litrelik turbo şarjlı dört silindirli motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca araca yedi ileri çift kavramalı şanzıman eşlik ediyor.

ModelTemel Aldığı ModelMotor SeçenekleriŞanzımanÜretim YeriTasarım Benzerliği
Volga C50Geely Preface2.0L Turbo (150 HP, 200 HP)7-ileri çift kavramalıNizhny Novgorod (Eski VW Grubu Fabrikası)Dış ve iç tasarım büyük oranda Geely Preface ile aynı.
Volga K50Geely MonjaroBelirtilmediBelirtilmediNizhny Novgorod (Eski VW Grubu Fabrikası)Ön panel, krom detaylar, far tasarımı Geely Monjaro ile aynı.

Şirketin SUV segmentindeki temsilcisi ise K50 modeli olacak. Şubat ayında ilk ipuçları paylaşılan araç, Geely Monjaro temel alınarak geliştiriliyor. Ön panel, krom detaylar ve far tasarımı tamamen Monjaro ile aynı çizgileri taşıyor. Gözle görülebilir tek değişiklik, yeniden tasarlanan ve Volga rozeti taşıyan ön ızgarada karşımıza çıkıyor.

FİYATLAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Her iki modelin satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Şirketin ilerleyen günlerde fiyatlandırma detaylarını kullanıcılarla paylaşması bekleniyor.

#Volga Otomobil
#Rusya Otomotiv Pazarı
#Geely Ortaklığı
#Volga C50
#Volga K50
#Otomobil
