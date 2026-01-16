Menü Kapat
Otomobil
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

FIAT’tan radikal çıkış: Şehir otomobilleri 117 km/s’yi geçmesin

FIAT, Avrupa’da küçük şehir otomobillerinin giderek pahalılaşmasına karşı sıra dışı bir öneri sundu. Markaya göre hız sınırı düşerse, maliyet de düşer.

FIAT’tan radikal çıkış: Şehir otomobilleri 117 km/s’yi geçmesin
Serhat Yıldız
16.01.2026
16.01.2026
Avrupa otomobil pazarının bir dönem en güçlü oyuncuları olan küçük şehir otomobilleri, son yıllarda sessiz sedasız yok olmaya başladı. Volkswagen Up!, SEAT Mii, Skoda Citigo, Peugeot 108, Citroen C1, Toyota Aygo, Ford Ka ve Ford Fiesta gibi modeller ya tamamen üretimden kalktı ya da raflara kaldırıldı.

FIAT’tan radikal çıkış: Şehir otomobilleri 117 km/s’yi geçmesin

Bu tabloya bakıldığında ortak neden açık: Artan maliyetler ve düşen kârlılık. Özellikle Avrupa Birliği’nin giderek sıkılaşan güvenlik ve emisyon kuralları, küçük ve uygun fiyatlı otomobilleri ciddi biçimde zorluyor.

ADAS YÜKÜ FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Modern sürücü destek sistemleri, yani ADAS donanımları, güvenlik açısından önemli. Ancak iş küçük şehir otomobillerine gelince tablo değişiyor. Sensörler, kameralar, trafik işareti tanıma sistemleri ve bunları yöneten yazılımlar, zaten sınırlı bütçeyle üretilen bu araçların fiyatını doğrudan yukarı taşıyor. Olivier François’ya göre bu zorunlu donanımlar, şehir içi kompakt otomobillerin fiyatını son 5-6 yılda yaklaşık yüzde 60 artırdı. Açıkçası, “uygun fiyatlı” kavramı bu segmentte giderek anlamını yitiriyor.

FIAT’tan radikal çıkış: Şehir otomobilleri 117 km/s’yi geçmesin

“DÜŞÜK HIZDA BU KADAR TEKNOLOJİ ŞART MI?”

FIAT’ın önerisi tam da bu noktada devreye giriyor. Marka, Avrupa’daki ortalama yasal hız sınırlarını temel alarak küçük şehir otomobillerinin maksimum hızının 117 km/s ile sınırlandırılmasını gündeme taşıdı. Mantık basit: Bu araçlar zaten çoğunlukla şehir içinde ve düşük hızlarda kullanılıyor. O halde yüksek hız senaryoları için tasarlanmış, binlerce euro değerindeki gelişmiş güvenlik sistemlerine gerçekten ihtiyaç var mı? FIAT yönetimine göre, şehir içinde kullanılan bir otomobilde bu kadar pahalı donanım bulundurmanın pratikte çok da karşılığı yok.

FIAT’tan radikal çıkış: Şehir otomobilleri 117 km/s’yi geçmesin

M1E SINIFI TARTIŞMALARIYLA ÖRTÜŞÜYOR

Öte yandan Avrupa Birliği’nin gündeminde yer alan yeni M1E araç sınıfı, FIAT’ın bu yaklaşımıyla benzer bir çizgide duruyor. Henüz detayları netleşmemiş olsa da bu düzenlemenin, gereksiz teknolojik yükleri azaltarak uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobillerinin önünü açması bekleniyor.

