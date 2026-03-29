Yıllarca sağlamlık ve güvenlik odaklı reklamlarıyla öne çıkan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, son dayanıklılık raporunda büyük bir hayal kırıklığına yol açarak listenin en alt sıralarına geriledi.

Herkes en sağlamı sanıyordu: Volvo, dayanıklılık raporunda sınıfta kaldı!

HABERİN ÖZETİ Herkes en sağlamı sanıyordu: Volvo, dayanıklılık raporunda sınıfta kaldı! Yıllarca sağlamlık ve güvenlik imajıyla bilinen Volvo, J.D. Power'ın 2026 Araç Dayanıklılık Çalışması'nda beklentilerin altında kalarak listenin alt sıralarına geriledi. J.D. Power'ın 2026 Araç Dayanıklılık Çalışması, her 100 araç başına bildirilen sorun sayısını ölçüyor. Volvo, bu çalışmada sondan bir önceki sırada yer alarak 100 araç başına 296 sorunla şaşırttı. Volvo, sadece Volkswagen'i (301 sorun) geride bırakırken, Jeep (267) ve Land Rover'ın (274) gerisinde kaldı. Sektör ortalaması 2026 çalışmasında 100 araç başına 204 sorun olarak kaydedildi. J.D. Power analistlerine göre, yazılım güncellemelerinden duyulan memnuniyetsizlik ve elektrikli araçlardaki sorunlar hata oranını artırıyor.

Volvo, geçmişte sağlamlığıyla da adından sıkça söz ettiriyordu. Şirket, reklam kampanyalarında güvenlik donanımlarının yanı sıra ürettiği araçların "adeta yok edilemez yapısına" vurgu yapıyordu. Ancak J.D. Power sıralaması, İsveçli üretici için tablonun değiştiğini gözler önüne serdi.

VOLVO, BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI

J.D. Power tarafından yayımlanan 2026 Araç Dayanıklılık Çalışması, yeni otomobillerde ve kamyonetlerde her 100 araç başına bildirilen sorun sayısını ölçüyor. Araştırmada Volvo, listenin sondan bir önceki sırasında yer alarak şaşırttı. Ankete katılan araç sahipleri, her 100 Volvo modelinde 296 sorun bildirdi.

Marka elde ettiği skorla yalnızca 301 sorun bildirilen Volkswagen'i geride bırakırken, kronik sorunlarıyla bilinen Jeep (267) ve Land Rover'ın (274) gerisine düştü. Tüm markalar genelindeki ortalama ise 100 araç başına 204 sorun olarak kayıtlara geçti. 2025 yılındaki çalışmada da zirveden oldukça uzak kalan Volvo, o dönem 31 marka arasında 23. sıraya yerleşmişti.

Geçtiğimiz yıl 100 araç başına 242 hata raporlanırken, sektör ortalaması 202 seviyesindeydi.

Sıra Marka Her 100 Araç Başına Bildirilen Sorun Sayısı (2026) Notlar - Sektör Ortalaması 204 - Volvo 296 Listenin sondan bir önceki sırasında yer aldı. - Volkswagen 301 Volvo'nun gerisinde kaldı. - Jeep 267 Volvo'nun önünde yer aldı. - Land Rover 274 Volvo'nun önünde yer aldı. 23. (2025'te) Volvo 31 marka arasında 23. 2025'te zirveden uzaktı. - Sektör Ortalaması (2025) 202 Geçen yılın ortalaması. - Volvo (2025) 242 hata raporlandı (100 araç başına) Geçen yılın Volvo verisi.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HATA ORANINI ARTIRIYOR

J.D. Power analistleri, sektör genelindeki düşüşün arkasındaki nedenlere de dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yazılım güncellemelerine yönelik yüksek kullanıcı memnuniyetsizliği var. Şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarına sahip araçların, geleneksel benzinli ve standart hibrit modellere kıyasla daha fazla sorun çıkardığı belirtiliyor.