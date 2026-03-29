Herkes en sağlamı sanıyordu: Volvo, dayanıklılık raporunda sınıfta kaldı!

Yıllarca sağlamlık ve güvenlik odaklı reklamlarıyla öne çıkan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, son dayanıklılık raporunda büyük bir hayal kırıklığına yol açarak listenin en alt sıralarına geriledi.
Volvo, geçmişte sağlamlığıyla da adından sıkça söz ettiriyordu. Şirket, reklam kampanyalarında güvenlik donanımlarının yanı sıra ürettiği araçların "adeta yok edilemez yapısına" vurgu yapıyordu. Ancak J.D. Power sıralaması, İsveçli üretici için tablonun değiştiğini gözler önüne serdi.
J.D. Power tarafından yayımlanan 2026 Araç Dayanıklılık Çalışması, yeni otomobillerde ve kamyonetlerde her 100 araç başına bildirilen sorun sayısını ölçüyor. Araştırmada Volvo, listenin sondan bir önceki sırasında yer alarak şaşırttı. Ankete katılan araç sahipleri, her 100 Volvo modelinde 296 sorun bildirdi.
Marka elde ettiği skorla yalnızca 301 sorun bildirilen Volkswagen'i geride bırakırken, kronik sorunlarıyla bilinen Jeep (267) ve Land Rover'ın (274) gerisine düştü. Tüm markalar genelindeki ortalama ise 100 araç başına 204 sorun olarak kayıtlara geçti. 2025 yılındaki çalışmada da zirveden oldukça uzak kalan Volvo, o dönem 31 marka arasında 23. sıraya yerleşmişti.
Geçtiğimiz yıl 100 araç başına 242 hata raporlanırken, sektör ortalaması 202 seviyesindeydi.
|Sıra
|Marka
|Her 100 Araç Başına Bildirilen Sorun Sayısı (2026)
|Notlar
|-
|Sektör Ortalaması
|204
|-
|Volvo
|296
|Listenin sondan bir önceki sırasında yer aldı.
|-
|Volkswagen
|301
|Volvo'nun gerisinde kaldı.
|-
|Jeep
|267
|Volvo'nun önünde yer aldı.
|-
|Land Rover
|274
|Volvo'nun önünde yer aldı.
|23. (2025'te)
|Volvo
|31 marka arasında 23.
|2025'te zirveden uzaktı.
|-
|Sektör Ortalaması (2025)
|202
|Geçen yılın ortalaması.
|-
|Volvo (2025)
|242 hata raporlandı (100 araç başına)
|Geçen yılın Volvo verisi.
J.D. Power analistleri, sektör genelindeki düşüşün arkasındaki nedenlere de dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yazılım güncellemelerine yönelik yüksek kullanıcı memnuniyetsizliği var. Şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarına sahip araçların, geleneksel benzinli ve standart hibrit modellere kıyasla daha fazla sorun çıkardığı belirtiliyor.