Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Herkes en sağlamı sanıyordu: Volvo, dayanıklılık raporunda sınıfta kaldı!

J.D. Power'ın 2026 Araç Dayanıklılık Çalışması'nda Volvo, her 100 araçta 296 sorunla listenin sondan ikinci sırasına geriledi. Sektör genelinde elektrikli araçların ve kablosuz yazılım güncellemelerinin hata oranlarını artırdığı gözlemlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 17:42

Yıllarca sağlamlık ve güvenlik odaklı reklamlarıyla öne çıkan İsveçli otomobil üreticisi , son raporunda büyük bir hayal kırıklığına yol açarak listenin en alt sıralarına geriledi.

HABERİN ÖZETİ

Yıllarca sağlamlık ve güvenlik imajıyla bilinen Volvo, J.D. Power'ın 2026 Araç Dayanıklılık Çalışması'nda beklentilerin altında kalarak listenin alt sıralarına geriledi.
J.D. Power'ın 2026 Araç Dayanıklılık Çalışması, her 100 araç başına bildirilen sorun sayısını ölçüyor.
Volvo, bu çalışmada sondan bir önceki sırada yer alarak 100 araç başına 296 sorunla şaşırttı.
Volvo, sadece Volkswagen'i (301 sorun) geride bırakırken, Jeep (267) ve Land Rover'ın (274) gerisinde kaldı.
Sektör ortalaması 2026 çalışmasında 100 araç başına 204 sorun olarak kaydedildi.
J.D. Power analistlerine göre, yazılım güncellemelerinden duyulan memnuniyetsizlik ve elektrikli araçlardaki sorunlar hata oranını artırıyor.
Volvo, geçmişte sağlamlığıyla da adından sıkça söz ettiriyordu. Şirket, reklam kampanyalarında güvenlik donanımlarının yanı sıra ürettiği araçların "adeta yok edilemez yapısına" vurgu yapıyordu. Ancak J.D. Power sıralaması, İsveçli üretici için tablonun değiştiğini gözler önüne serdi.

VOLVO, BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI

J.D. Power tarafından yayımlanan 2026 Araç Dayanıklılık Çalışması, yeni otomobillerde ve kamyonetlerde her 100 araç başına bildirilen sorun sayısını ölçüyor. Araştırmada Volvo, listenin sondan bir önceki sırasında yer alarak şaşırttı. Ankete katılan araç sahipleri, her 100 Volvo modelinde 296 sorun bildirdi.

Marka elde ettiği skorla yalnızca 301 sorun bildirilen Volkswagen'i geride bırakırken, kronik sorunlarıyla bilinen Jeep (267) ve Land Rover'ın (274) gerisine düştü. Tüm markalar genelindeki ortalama ise 100 araç başına 204 sorun olarak kayıtlara geçti. 2025 yılındaki çalışmada da zirveden oldukça uzak kalan Volvo, o dönem 31 marka arasında 23. sıraya yerleşmişti.

Geçtiğimiz yıl 100 araç başına 242 hata raporlanırken, sektör ortalaması 202 seviyesindeydi.

SıraMarkaHer 100 Araç Başına Bildirilen Sorun Sayısı (2026)Notlar
-Sektör Ortalaması204
-Volvo296Listenin sondan bir önceki sırasında yer aldı.
-Volkswagen301Volvo'nun gerisinde kaldı.
-Jeep267Volvo'nun önünde yer aldı.
-Land Rover274Volvo'nun önünde yer aldı.
23. (2025'te)Volvo31 marka arasında 23.2025'te zirveden uzaktı.
-Sektör Ortalaması (2025)202Geçen yılın ortalaması.
-Volvo (2025)242 hata raporlandı (100 araç başına)Geçen yılın Volvo verisi.
YAZILIM GÜNCELLEMELERİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HATA ORANINI ARTIRIYOR

J.D. Power analistleri, sektör genelindeki düşüşün arkasındaki nedenlere de dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yazılım güncellemelerine yönelik yüksek kullanıcı memnuniyetsizliği var. Şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarına sahip araçların, geleneksel benzinli ve standart hibrit modellere kıyasla daha fazla sorun çıkardığı belirtiliyor.

ETİKETLER
#dayanıklılık
#volvo
#otomotiv
#elektrikli araçlar
#Jd Power
#Otomotiv Güvenliği
#Dayanıklılık Araştırması
#Sorun Oranları
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.