Honda'dan elektrikli otomobiller için devrim gibi teknoloji: Yolda giderken şarj olacaklar

Elektrikli otomobillerin şarj edilme yöntemlerine yenisi ekleniyor. Honda, Taisei Group ile geliştirdiği kablosuz şarj sistemi sayesinde elektrikli araçların seyir halindeyken şarj edilmesini sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Yol yüzeyine yerleştirilen özel ekipmanlarla çalışan sistem kablolara da ihtiyaç duymuyor.

Elektrikli araç üreticileri ve batarya şirketleri, şarj sürelerini kısaltmak için farklı yollar deniyor. Örneğin BYD'nin Flash Charging özelliği, 1.500 kW'a kadar güç sağlayarak bir otomobilin bataryasını 9 dakikada yüzde 10'dan yüzde 97'ye kadar şarj edebiliyor. Honda ise arabaların şarj için durmasına duyulan ihtiyacı azaltacak bir sisteme imza attı.

HONDA'NIN KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK?

Honda'nın Taisei Group ile geliştirdiği özellik "kablosuz güç aktarım yolu" anlamına gelen WPT road system olarak adlandırılıyor. Aracın alt kısmına yerleştirilen bir alıcı-verici ile yol yüzeyinin altına gömülen şarj ekipmanlarından oluşuyor. Taisei Group tarafından geliştirilen yol ekipmanları, yakındaki elektrik kutularından aldığı enerjiyi hareket halindeki araca aktarıyor.

Honda sistemin pratik testlerine başlamış durumda. Ancak şirket, yoldan araca ne kadar enerji aktarılacağı veya bataryanın ne ölçüde şarj edileceği konusunda ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

KABLOSUZ ŞARJ YOLLARI YENİ BİR FİKİR DEĞİL

Elektrikli araçları hareket halindeyken şarj edebilen yollar üzerinde daha önce de çeşitli çalışmalar yapıldı. Stellantis, 2021 yılında kendi kablosuz şarj yolu projesini tanıtırken Electreon firması da kendi kablosuz şarj yolunu 2023'te geliştirdi.

Dolayısıyla Honda'nın sistemi ilk olma özelliğini taşımıyor. Ancak küresel ölçekte büyük bir otomobil üreticisinin böyle bir projeye yatırım yapmasının diğer şirketlerin de benzer çalışmalara yönelmesini sağlayacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan Honda kablosuz şarj yollarının geleneksel şarj istasyonlarının yerini kısa süre içinde almasını beklemiyor. Şirkete göre araçlar hareket halindeyken enerji aktarılması, otomobil sahiplerinin evlerinde veya halka açık şarj istasyonlarında şarj yapma sıklığını azaltacak.

İLK HEDEF BÜYÜK TİCARİ ARAÇLAR

Honda geliştirdiği teknolojiyi ilk önce büyük ticari araçlarda kullanacak. Şirket, Taisei Group ile bu yıl yeni bir yol inşa etmeye başlayacak. İlk aşamada yol yüzeyinin sağlamlığı ve dayanıklılığı test edilecek. Ardından büyük ticari araçların kullanacağı yolun 150 kW'a kadar güç aktarabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.