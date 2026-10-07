Nissan Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Nissan Qashqai, Juke, X-Trail, Townstar güncel fiyatları

Nissan Ekim ayı güncel fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yeni aya kampanyalı fiyatları ile kullanıcının karşısına çıkan Japon devi, sunduğu motor seçenekleri ve model versiyonları ile her zevkten alıcıya hitap ettiğini de bir kez daha gösterdi. Şık tasarımı ve pratikliği ile beğeni toplayan sokakların haylazı Juke, macera severlerin favorisi X-Trail ve efsane haline gelen Qashqai güncel fiyatları ile de adından söz ettirdi.