Nissan Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Nissan Qashqai, Juke, X-Trail, Townstar güncel fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nissan Ekim ayı güncel fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Yeni aya kampanyalı fiyatları ile kullanıcının karşısına çıkan Japon devi, sunduğu motor seçenekleri ve model versiyonları ile her zevkten alıcıya hitap ettiğini de bir kez daha gösterdi. Şık tasarımı ve pratikliği ile beğeni toplayan sokakların haylazı Juke, macera severlerin favorisi X-Trail ve efsane haline gelen Qashqai güncel fiyatları ile de adından söz ettirdi.
Konforlu kullanım deneyimi, verdiği güvenlik hissi ve sahip olduğu yeni teknolojileri ile sık sık adından söz ettiren Nissan ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni ay ile birlikte nakit alım indirimleri, kredi fırsatları ve KOBİ’lere özel avantajlar sunan markanın Türkiye pazarındaki en uygun fiyatlı modeli 1.438.000 TL’lik satış etiketiyle Ticari kategorideki Townstar Van 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia oldu. Zirvede ise 5.615.600 TL’lik liste fiyatı (kredi kampanyalı 4.800.000 TL) ile X-Trail Mild Hybrid 1.5 VC-T 163PS Auto Platinum Premium yer aldı. İşte ayrıntılar…
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.855.800 TL
Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.269.000 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.298.200 TL
Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.790.800 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.510.200 TL
Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.981.900 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design - 3.743.500 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.785.200 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.933.100 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.937.400 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 4.058.600 TL
e-POWER 190PS Designpack - 3.568.400 TL
e-POWER 190PS Skypack - 4.015.200 TL
e-POWER 190PS N-Design - 4.150.700 TL
e-POWER 190PS Platinum - 4.281.400 TL
e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.342.600 TL
(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus - 2.036.700 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum - 2.155.400 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium - 2.761.400 TL
(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 5.098.300 TL
Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 4.350.000 TL
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 5.615.600 TL
Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 4.800.000 TL
1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia - 1.438.000 TL
1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia - 1.644.400 TL
KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.594.400 TL
1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia - 1.786.400 TL
KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.736.400 TL
1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna - 1.872.400 TL
KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.822.400 TL
EV L1 Tekna+ - 2.289.700 TL
EV L2 Tekna - 2.268.400 TL
EV Designpack 2.437.900 TL
EV Platinum 3.147.200 TL