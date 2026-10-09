İzmit'te üretilen elektrikli Hyundai IONIQ 3 Türkiye fiyatı belli oldu

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İzmit'te üretilen tamamen elektrikli Hyundai IONIQ 3 Türkiye başlangıç fiyatı belli oldu. 42,2 kWh ve 61 kWh batarya seçenekleriyle sunulan model, en üst versiyonda 482 kilometreye kadar menzil sunarken 400V E-GMP mimarisini kullanıyor. İşte Hyundai IONIQ 3 fiyat listesi...
Hyundai’nin İzmit’te ürettiği tamamen elektrikli modeli IONIQ 3 için Türkiye fiyatları resmi olarak açıklandı. Giriş seviyesinde Select donanım ve standart menzil kombinasyonuyla satışa sunulan otomobilin fiyatı 1 milyon 799 bin TL olarak belirlendi.
Elektrikli otomobil pazarında Hyundai'nin önemli modellerinden biri olması beklenen IONIQ 3, farklı donanım ve menzil seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Modelin uzun menzilli Trend versiyonu 2 milyon 99 bin TL, uzun menzilli Prime versiyonu 2 milyon 249 bin TL, uzun menzilli N Line EVO versiyonu ise 3 milyon 220 bin TL fiyat etiketi taşıyor.
Hyundai IONIQ 3 için açıklanan Türkiye fiyat listesi versiyonlara göre şöyle sıralanıyor:
Giriş seviyesinde yer alan Select donanım, standart menzil seçeneğiyle birlikte geliyor. Uzun menzil isteyen kullanıcılar ise Trend, Prime ve N Line EVO versiyonlarından birini tercih edebiliyor.
Hyundai IONIQ 3 teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Giriş seviyesinde yer alan model, 147 beygir gücü üreten elektrik motoruyla birlikte 42,2 kWh kapasiteli batarya kullanıyor. Söz konusu kombinasyon otomobile 343 kilometrelik menzil sağlıyor.
Uzun menzilli versiyonlarda ise 135 beygir gücünde elektrik motoru ve 61 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. 61 kWh batarya kullanan modellerin menzili 482 kilometreye kadar çıkıyor.
Dolayısıyla IONIQ 3 ailesinde kullanıcıların karşısına iki farklı batarya kapasitesi çıkıyor. Standart menzil seçeneğinde 42,2 kWh batarya ve 343 kilometre menzil sunulurken, uzun menzilli modellerde 61 kWh batarya ile 482 kilometreye kadar sürüş menzili elde edilebiliyor.
Hyundai IONIQ 3, markanın elektrikli araç teknolojileri açısından önemli altyapılarından biri olan E-GMP mimarisini temel alıyor. Otomobilde kullanılan 400V’lık E-GMP mimarisi, Kia'nın EV3 ve EV4 modellerinde de karşımıza çıkıyor.
Elektrikli otomobilin iç mekanında ise güncel Hyundai modellerinde gördüğümüz dijital kokpit anlayışına uygun bir yapı tercih ediliyor. Konsol bölümünde büyük bir merkezi multimedya ekranı yer alırken, sürücünün önünde ince yapılı bir gösterge ekranı bulunuyor.
Hyundai'nin İzmit’te üretimini gerçekleştirdiği tamamen elektrikli IONIQ 3, Türkiye’de 1 milyon 799 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkarken, uzun menzil isteyen kullanıcılar için 61 kWh bataryalı seçenekler sunuyor. Modelin en üst seviyesinde ise N Line EVO donanımı için 3 milyon 220 bin TL fiyat açıklanmış durumda.