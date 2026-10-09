İzmit'te üretilen elektrikli Hyundai IONIQ 3 Türkiye fiyatı belli oldu

Elektrikli otomobil pazarında Hyundai'nin önemli modellerinden biri olması beklenen IONIQ 3, farklı donanım ve menzil seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Modelin uzun menzilli Trend versiyonu 2 milyon 99 bin TL, uzun menzilli Prime versiyonu 2 milyon 249 bin TL, uzun menzilli N Line EVO versiyonu ise 3 milyon 220 bin TL fiyat etiketi taşıyor.