Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İkinci el araba satışında yapılan bazı hatalar cepten yiyor! İşte değer kaybını önleyen 4 formül

İkinci el otomobil pazarında aracın değerini artırmak isteyen satıcılar için temizlikten teknik kontrollere kadar hayati önem taşıyan 4 püf noktası açıklandı. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 13:49

Yeni bir otomobil satın aldığınızda (eğer al-sat işiyle uğraşmıyorsanız) başkasına satma fikri genellikle aklınıza gelmez. Çoğu zaman aracınızı mümkün olduğunca uzun süre elinizde tutmayı arzularsınız. Ancak zamanı geldiğinde eski arabanıza veda edip yenisine yer açmak kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Aracını satmaya hazırlanan sürücüler için değer kaybını önleyecek ve satış sürecini hızlandıracak ipuçları bir araya getirildi. SlashGear sitesinin haberine göre, arabanın teknik durumu kadar kozmetik detayların da fiyat üzerinde belirleyici olduğu belirtiliyor. İşte ikinci el aracınızın kalitesini artıracak ve satış değerini yükseltecek 4 önemli madde:

İkinci el araba satışında yapılan bazı hatalar cepten yiyor! İşte değer kaybını önleyen 4 formül

1) DETAYLI İÇ VE DIŞ TEMİZLİK YAPIN

Rekabetin yoğun olduğu ikinci el pazarında aracı öne çıkaran unsur ilk izlenimdir. Aracınızı üzerindeki toz tabakasıyla satışa koyarsanız araca iyi bakılmadığı mesajını vermiş olursunuz. Otomobil mekanik açıdan kusursuz olsa bile kir ve pas içinde olması alıcılar nezdinde kötü bir intiba bırakabilir.

İlana koymadan evvel araca hem içten hem de dıştan kapsamlı bir temizlik yapmanızda fayda var. İç mekanın temiz olması, otomobilin daha yeni hissedilmesini sağlar. Ancak sadece suyla yıkamak yeterli olmayacaktır. Mutlaka derinlemesine temizlik yapın, camların içini ve dışını silin, jantları parlatın ve kirlerin saklandığı kapı aralarını temizleyin.

İç kısımda ise halı ve döşemelerdeki tozları süpürün, ardından iç mekanı canlandıracak parlatıcıları da uygulayın. Koku detayını da atlamayın. Kapı açıldığında ferah bir kokuyla karşılaşılması alıcıyı etkiler.

İkinci el araba satışında yapılan bazı hatalar cepten yiyor! İşte değer kaybını önleyen 4 formül

2) CİLA UYGULAMASINI ATLAMAYIN

Aracı sadece su ve köpükle yıkamak ile parlatmak arasında büyük bir fark var. Cila ve parlatıcı uygulanmış yaşlı bir otomobil, sadece yıkanmış daha yeni bir modelden çok daha temiz ve değerli görünebilir.

Doğru düzgün cilalanmış bir araç aynı zamanda kalite algısını da yükseltir. Zamanı kısıtlı olanlar için sprey cilalar, showroom ışıltısı isteyenler içinse macun cilalar öneriliyor. Sprey cila tüm yüzeye sıkılıp mikrofiber bezle dairesel hareketlerle uygulanırken, macun cila aplikatör yardımıyla sürülüp ardından parlatılıyor.

İkinci el araba satışında yapılan bazı hatalar cepten yiyor! İşte değer kaybını önleyen 4 formül

3) TÜM FONKSİYONLARI KONTROL EDİN

Estetik düzenlemeler tamamlandıktan sonra aracın sorunsuz çalıştığından emin olun. Yabancı birinin direksiyona geçip test sürüşü yapmasına izin vermeden önce detaylı bir inceleme yapın. Eğer bunu yapamıyorsanız bilen birinden destek alabilirsiniz. Zira torpido gözünün gevşek olması veya iç aydınlatmanın bozuk durması gibi ufak sorunlar bile alıcının fiyatı kırmasına sebep olabilir.

Motor yağı ve hava filtresi değişimi gibi bakımları zamanında yapmak da aracın performansını ve piyasa değerini etkiler. Yetkili servis kayıtlarının bulunması aracın emin ellerde olduğunu kanıtlar. Tüm ışıklar, silecek suyu, yağ seviyesi ve frenler kontrol edilmelidir. Ucuz onarımlar hemen yapılmalı, aksi takdirde alıcıya pazarlık kozu vermiş olursunuz.

İkinci el araba satışında yapılan bazı hatalar cepten yiyor! İşte değer kaybını önleyen 4 formül

4) ARACINIZIN ÖZELLİKLERİNE HAKİM MİSİNİZ?

Aracınızın her teknik detayını en ince ayrıntısına kadar bilmenize gerek yok. Ancak yıllardır kullandığınız bir modeli satışta öne çıkaracak özelliklere hakim olmanız size avantaj kazandırır. Örneğin "Şehirlerarası yakıt tüketimi nedir?" veya "Bluetooth var mı?" gibi basit sorulara duraksamadan cevap vermeniz karşı tarafa güven verebilir. Tereddüt etmek aracı tanımadığınız izlenimini oluşturabilir.

Aracınızın özelliklerini marka ve model bilgisini yazarak internetten öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi, motor hacmi, güç, bagaj kapasitesi, bilgi-eğlence sistemi ve güvenlik puanları en iyi satış argümanları arasında bulunuyor. Özellikle fiyat/performans katan özelliklere odaklanmanızda yarar var.

Yeni modellerde Apple CarPlay, Android Auto veya ADAS gibi teknolojiler, eski modellerde ise dayanıklılığı vurgulayabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobiller! 1.5 milyon TL altında 6 model kaldı
Çinli Geely, metanol ile çalışan otomobil yaptı! Yıllardır test ediliyordu sonunda gerçek oldu
ETİKETLER
#araç bakımı
#Değer Kaybı
#Araç Temizliği
#Otomobil Satışı
#İkinci el araç
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.