Küresel piyasalarda benzin fiyatlarının yükselmesi elektrikli otomobil pazarını hareketlendirdi fakat sıfır elektriklilerde değer artışı yaşandı. Gözler ikinci el elektrikli otomobillere döndü.

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HABERİN ÖZETİ İkinci el elektrikli araç piyasasında dönüşüm: İşte benzinden çıkmak isteyenlerin ilgisini çekecek markalar Küresel benzin fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, daha önce yüksek değer kaybıyla bilinen ikinci el elektrikli otomobil piyasası hareketlendi ve araçların değer dayanıklılığı arttı. Benzin fiyatlarındaki artış ve araç sahiplerinin benzinden vazgeçme isteği, ikinci el elektrikli otomobil pazarına ilgiyi artırdı. Temmuz ayında ikinci el elektrikli araçların toptan fiyatları yıllık bazda %10,5 arttı, bu da 30.000 dolar altındaki elektrikli araçlar için fiyat tabanları oluşturdu. Elektrikli araçların batarya ömrü ve dayanıklılığı artarken, Recurrent Auto verilerine göre batarya değişimi nadir görülen bir durum. Şarj altyapısındaki standardizasyon ve batarya teknolojisindeki gelişmeler, elektrikli araçları daha erişilebilir ve güvenilir hale getirdi. Chevrolet Bolt EV ve Tesla Model Y gibi ekonomik ve temel modeller, ikinci el piyasasında fiyat direnci gösteren markalar arasında yer alıyor.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇ PİYASASINDA HAREKETLİLİK

InsideEVs'e göre yıllarca Tesla, Porsche veya benzeri yeni bir elektrikli araç satın aldığınızda, aracın değer kaybı çok yüksek ve neredeyse anında gerçekleşiyordu. Nihayet bu araçların genel değeri ve değer kaybının istikrar kazanmaya başladığı bir noktaya ulaşıldı. Değer dayanıklılıkları artıyor ve piyasadaki diğer içten yanmalı motorlu araçlarla aynı seviyede seyrediyor.

BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarının düşeceğine dair hiçbir işaret yok. Bu sebeple bayiler ikinci el elektrikli otomobil fiyatlarının düşmesini beklemeden alıyor. Araç satın almak isteyenlerin ise şarj ve batarya seçeneğinin genişletilmesi ve benzinden vazgeçmek istemesi gibi nedenlerle ikinci el elektrikli otomobil pazarı hareketlendi.

YAZ MEVSİMİ VERİLERİ

Temmuz ayında ikinci el elektrikli araçların toptan fiyatları yıllık bazda %10,5 artarken, ikinci el kompakt otomobillerin fiyatları da %4'ün biraz üzerinde arttı. Bu durum kaçınılmaz olarak 30.000 doların altındaki elektrikli araçlar için fiyat tabanları oluşturdu. Bir zamanlar bazı elektrikli otomobillerin takas değerleri konusunda endişeler varken Tesla Model Y gibi SUV'lerin değer kaybetmemesi nedeniyle bu endişeler ortadan kalktı.

BATARYA KONUMU

Elektrikli otomobillerin fiyatlandırmasını, satışlarını ve üretimini, 90'ların ve 2000'lerin başlarındaki kişisel bilgisayarlara benzetebilirsiniz. Bir zamanlar son derece pahalı ve takip etmesi zor bir cihaz olan elektrikli araçlar, artık herkesin sahip olabileceği ve kullanım kolaylığı açısından daha avantajlı bir hale geldi. Bu basitleştirilmiş bir açıklama, ancak aynı şey elektrikli araçlar için de söylenebilir. ABD genelinde şarj altyapıları eskiden karmaşıkken şimdi bir standardizasyon söz konusu. Eskiden hızla bozulan bataryalar artık daha sağlam ve kullanımı/değiştirilmesi daha kolay olarak değerlendirilebilir.

YANGIN KORKUSU

Recurrent Auto'ya göre, normal sürüş koşullarında bataryalar yılda yalnızca %1,5 ila %2,3 oranında yıpranıyor. Bu, müşterilere yeni nesil elektrikli araçların 100.000 mil veya daha fazla mesafeyi rahatlıkla kat edebileceği konusunda güven vermelidir. Ayrıca, elektrikli aracın bataryasını değiştirmek zorunda kalma korkusu da yaygın; çünkü bu maliyet, aracın değerinin neredeyse aynı yüzdesine ulaşabiliyor.

Neyse ki aynı Recurrent makalesine göre, elektrikli araçların 250 milyon mil yol kat etmesiyle yapılan bir araştırmaya göre, bataryaların yalnızca yaklaşık %2,5'i değiştirilmiş. Ayrıca Tesla gibi genellikle ikinci sahibine kadar uzanan garantiler sunan şirketler de var.

Batarya paketlerini bir kenara bırakırsak, son bir yılda elektrikli araçlarda yaşanan en büyük gelişme, mevcut tüm farklı şarj cihazı türlerinin tek bir bütünleşik altyapıya entegre edilmesi oldu.

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ PİYASASINDA DİRENEN MARKALAR

Elektrikli araç vergi indiriminin kaldırılmasıyla birlikte, insanlar artık her zamankinden daha çok ekonomik elektrikli araç modellerinin peşinde. Chevrolet, elektrikli araçlarını farklı platformlardan tek bir Ultium platformuna taşıdığı için Bolt EV'yi yeniden piyasaya sürdü hatta bu modelin ne kadar popüler olduğunu da fark etti. Tesla da Model Y için temel bir model çıkardı. Bu iki aracın da ikinci el piyasalarında fiyat direnci gösterdikleri için araştırmaya dahil edildi.