İkinci el pazarı güvenini kaybetti! Sıfır araçlara talep arttı

09 Ağustos 2024 16:11 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:17

Türkiye'de otomobil alacak vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye devam ediyor. Özellikle galericilerin uyguladığı yüksek fiyat politikası ve stoklarda araçların olmaması sebebiyle, Türkiye'de araç alım satımı neredeyse durma noktasına gelmişti.

Hükümetin uygulamaya başladığı politikalardan sonra hareketlenmeye başlayan otomobil sektörü, Çin'den gelen yatırım kararlarından sonra iyice dengelenmeye başladı.

Çinli otomobil şirketlerinin Türkiye'de uygulayacağı 'Az kar çok satış' politikasından dolayı, diğer marka araçlarda rekabet edebilmek adına fiyat politikalarını güncelledi.

Araç piyasasında yaşanan tüm gelişmeleri tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Ali Çelik şöyle devam etti:

"HÜKÜMETİN VERDİĞİ KARARLAR OLUMLU SONUÇLANDI"

Otomotiv pazarında özellikle satış tarafında dinamikler her geçen gün değişiyor. Yakın geçmişe kadar markalar 36 ay, 48 ay gibi vadelerle araç satmaya çalışırdı. Para politikalarında yaşanan değişim, alışveriş kültürü zaman içinde hızla değişmeye başladı.

Özellikle hükümetin hızla aratan araç fiyatları ve piyasada oluşan dengesizliklere karşı aldığı kararlar etkili oldu. Hem taksit sayıları kısıtlandı hem araç fiyatına oranla kredilendirilen miktarlarda düzenleme yapıldı.

Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada kampanyalar en fazla araç fiyatının yüzde 20 ila 30’luk oranına 12 ay vade yapabiliyor. İsterseniz 6-7 milyon TL’lik bir Premium otomobil, isterseniz 1 milyon TL’lik giriş seviyesi bir araç alın yüzdeler ve oranlar değişmiyor.

"YÜKSEK KARLI SATIŞ DÖNEMLERİ GERİDE KALDI"

Pazarda rekabet her zaman vardı, Çinliler girdikten sonra da devam edecek. Örneğin Premium sınıf bir Alman otomobilinin rakibi yine Premium bir Alman marka ama neticede ikisi de birbirine rakip. Aynı sınıfta İngiliz, Amerikan veya Japon rakiplerde var. Bu durum orta sınıf içinde geçerli, A segmenti olarak nitelendirilen ve giriş seviyesinde yer alan uygun fiyatlı otomobiller için de geçerli. Dolayısıyla Çinlilerin ülkemizde daha fazla boy göstermesi zaten var olan rekabette, hararetin bir doz daha artmasına neden olacak.

Bu durum daha önceden Türkiye’de konumlanmış, piyasada oturmuş markaları rahatsız eden bir durum. Ama kullanıcı tarafından bakarsanız olumlu ve daha rafine bir pazar demek. Bu satış sonrası hizmet, servis ve bakım fiyatlarına da yansıyacak. İlerleyen tarihlerde servis fiyatlarında da rekabetin artacağını ve yüksek işçilik yedek parça fiyatlarının, piyasaya giren Çinli markaları yüzünde revize edileceğini düşünüyorum. Artık otomobil markaları için yüksek karlı satış dönemleri geride kaldı.

"İKİNCİ EL PAZARI GÜVENİNİ KAYBETTİ"

Çok yakın tarihe kadar yaşadıklarımız ortada. Galericilerin tetiklemesi ile ikini el pazarında adeta fiyat rallisi yaşanıyordu. Her gün aralıksız fiyatlar artıyordu. Oynanmış, tamir görmüş, sorunlu otomobiller, araç bulunurluğu sıkıntısı yüzünden fahiş fiyatlara satılıyordu. Hükümet bu noktada da önemli adımlar atarak, örneğin 6 ay, 6 bin kilometre, sıfır fiyatının üstünde satış yasağı gibi önlemlerle pazar dinamiklerini kullanıcı odaklı korumaya çalıştı.

Sonuçlarda gayet olumlu görüyoruz. İkinci el pazarı maalesef vatandaşın nezdinde ciddi güven kaybetti. Zaten pazar dinamiklerine baktığımız zamanda 400 ila 800 bin TL arasındaki 8 ila 10 yaş üstü araçlarda hacmin daha çok olduğunu görüyoruz. 1.5 ila 2 milyon ve üstündeki rakamlarda vatandaş güven odaklı sıfıra yöneliyor. Bu dengenin zaman içerisinde daha stabil bir hale geleceğini ümit ediyoruz.