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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:48

İnternete bağlı otomobillerde büyük tehlike: Bilgisayar korsanları frenleri ele geçirebilir

Gothenburg Üniversitesi araştırmacıları, internet bağlantılı otomobillerde fren ve direksiyon gibi özelliklerin kontrolünü tehlikeye atan 413 yazılım açığı tespit etti. Peki sürücüler bu hatalardan nasıl korunabilir? İşte bilinmesi gerekenler...

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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İnternete bağlı otomobillerde büyük tehlike: Bilgisayar korsanları frenleri ele geçirebilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:48

İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi araştırmacıları, internete bağlı otomobillerde yüzlerce güvenlik açığı tespit etti. Uzmanlar, kötü niyetli hackerların bu zafiyetleri kullanarak aracın kontrolünü ve hatta frenleri bile ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

Ocak 2022 ile Eylül 2023 tarihleri arasındaki verileri inceleyen uzmanlar, internet bağlantılı otomobilleri etkileyen 413 adet önceden bildirilmiş yazılım zafiyeti saptadı. Araştırmacılar, bilgisayar korsanlarının güvenlik açıklarından yararlanarak fren veya direksiyon mekanizmaları gibi kritik araç kontrol sistemlerini hedef alacağını bildirdi.

İnternete bağlı otomobillerde büyük tehlike: Bilgisayar korsanları frenleri ele geçirebilir

AYNI DURUM JEEP'İN BAŞINA GELMİŞTİ

Konuyla ilgili Daily Mail’e konuşan Dr. Srijita Basu, uzmanlarının böyle bir saldırının "teknik olarak mümkün" olduğunun farkında olduğunu dile getirdi. 2015 yılında araştırmacıların bir Jeep Cherokee'nin bilgi-eğlence sistemine sızarak direksiyon ve fren kontrolünü ele geçirmesinden sonra 1,4 milyon araç geri çağrılmıştı.

Dr. Basu, modern otomobillerin mimarisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Modern otomobiller birbirine bağlı çok sayıda bilgisayar sistemi barındırıyor. Bunlardan bazıları bilgi-eğlence ve iletişimi yönetirken, bazıları ise fren, direksiyon ve hızlanma gibi güvenlik açısından kritik işlevlerden sorumlu. Saldırgan bir sistemdeki güvenlik açığından yararlanırsa ve oradan başka bir sisteme geçiş yapabilirse sonuçlar oldukça ciddi olabilir."

İnternete bağlı otomobillerde büyük tehlike: Bilgisayar korsanları frenleri ele geçirebilir

"KRİTİK BİR ENDİŞE KAYNAĞI"

İncelenen 413 güvenlik açığının hiçbirinde fiilen fren veya sürüş fonksiyonlarının kontrolü sergilenmedi. Ancak Dr. Basu, bu durumun saldırının imkansız olduğu anlamına gelmediğini ve zafiyetlerin "kritik bir endişe kaynağı" olmaya devam ettiğini vurguladı:

"Bir güvenlik açığı bulmak, sistemin otomatik olarak uzaktan kötüye kullanılabileceği veya kritik güvenlik sistemlerine erişim sağlayacağı anlamına gelmez. Bu, saldırganın erişim düzeyi ve aracın güvenlik mimarisi dahil olmak üzere pek çok ek faktöre bağlıdır."

Araştırma otomobillerin artık bağımsız mekanik yapılar olmadığını; web uygulamaları, mobil aplikasyonlar ve online ağlara dayandığını gösteriyor. İncelenen veri setinde açıkların en büyük dilimini yüzde 36,2 ile harici uygulamalar oluşturdu. Yüzde 23,5'inin ise GPS yazılımları ve anahtarsız giriş sistemleri gibi araç içi programları kapsayan yazılımlarda bulunduğu kaydedildi.

Uzmanlar ayrıca otomotiv yazılımlarında kullanılan 20 açık kaynaklı projeyi 5 yazılım tarama aracıyla inceledi ve 827 savunmasız yazılım kütüphanesi belirledi.

İnternete bağlı otomobillerde büyük tehlike: Bilgisayar korsanları frenleri ele geçirebilir

SÜRÜCÜLER GÜVENLİK AÇIKLARINDAN NASIL KORUNABİLİR?

Araştırmacılar sürücülere, yazılım güncellemelerini gecikmeden yükleme, araç bağlantılı hesaplarda güçlü parolalar kullanma, araca bağlı mobil uygulamalara karşı dikkatli olma ve paylaşılan konum verilerini gözden geçirme tavsiyesinde bulundu.

Ancak asıl sorumluluğun otomobil üreticilerinde olduğunu vurgulayan Dr. Basu, sürücülerin karmaşık yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit edemeyeceğini, siber güvenliğin son kontrolde değil tasarım aşamasından itibaren araçlara entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

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ETİKETLER
#siber güvenlik
#Daily Mail
#Gothenburg Üniversitesi
#Dr Srijita Basu
#Jeep Cherokee
#Otomobil
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