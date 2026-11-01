2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını zirveye taşırken, araç almayı planlayanlar gözünü elektrikli otomobillere çevirdi. Yıl sonu yaklaşırken, hayata geçirilen kampanyalar da üzerine eklenince 2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır araçlar, kullanıcıların en çok merak ettiği detaylar arasına girdi. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya pek çok marka ve model aracın listede yer aldığı ortaya çıktı.