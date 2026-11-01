2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

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İstanbul
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını zirveye taşırken, araç almayı planlayanlar gözünü elektrikli otomobillere çevirdi. Yıl sonu yaklaşırken, hayata geçirilen kampanyalar da üzerine eklenince 2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır araçlar, kullanıcıların en çok merak ettiği detaylar arasına girdi. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya pek çok marka ve model aracın listede yer aldığı ortaya çıktı.
Elektrikli otomobil piyasası sektörde günden güne büyümeye devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki zamlar kullanıcıyı bu yöne çekiyor. Günümüzde otomotiv devleri de elektrikli araç teknolojisini geliştirmek için çalışmalarına hızla devam ederken, bu yönelim elektrikli araç fiyatlarını da olumlu yönde etkiliyor. Bu kapsamda Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya 2 milyon TL’nin altında birçok elektrikli otomobil kullanıcıyla buluşuyor. İşte merak edilen o araçlar ve fiyatları…
HYUNDAİ INSTER
Kampanyalı Fiyatı: 1.520.000 TL (Liste fiyatı: 1.670.000 TL)
FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ
Kampanyalı Fiyatı: 1.584.900 TL
CITROËN Ë-C3
Kampanyalı Fiyatı: 1.605.000 TL (Liste fiyatı: 1.645.000 TL)
KIA EV2
Başlangıç Fiyatı: 1.699.000 TL
FIAT 600E
Kampanyalı Fiyatı: 1.854.900 TL (Liste fiyatı: 1.989.900 TL)
CITROËN Ë-C3 AIRCROSS
Fiyatı: 1.875.000 TL
TOGG T10F
Fiyatı: 1.884.980 TL
OPEL CORSA ELEKTRİK
Fiyatı: 1.890.000 TL
OPEL FRONTERA ELEKTRİK
Fiyatı: 1.895.000 TL
TOGG T10X
Fiyatı: 1.909.048 TL
NOT: Bu fiyatlar satıcıdan satıcıya ve model özelliklerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Güncel fiyat ve en doğru bilgi için lütfen bayilerle iletişime geçiniz.