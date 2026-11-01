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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 11:38
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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını zirveye taşırken, araç almayı planlayanlar gözünü elektrikli otomobillere çevirdi. Yıl sonu yaklaşırken, hayata geçirilen kampanyalar da üzerine eklenince 2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır araçlar, kullanıcıların en çok merak ettiği detaylar arasına girdi. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya pek çok marka ve model aracın listede yer aldığı ortaya çıktı.

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

Elektrikli otomobil piyasası sektörde günden güne büyümeye devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki zamlar kullanıcıyı bu yöne çekiyor. Günümüzde otomotiv devleri de elektrikli araç teknolojisini geliştirmek için çalışmalarına hızla devam ederken, bu yönelim elektrikli araç fiyatlarını da olumlu yönde etkiliyor. Bu kapsamda Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya 2 milyon TL’nin altında birçok elektrikli otomobil kullanıcıyla buluşuyor. İşte merak edilen o araçlar ve fiyatları…

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

2 MİLYON TL’NİN ALTINDA ELEKTRİKLİ SIFIR OTOMOBİLLER

HYUNDAİ INSTER

Kampanyalı Fiyatı: 1.520.000 TL (Liste fiyatı: 1.670.000 TL)

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

FİAT GRANDE PANDA ELEKTRİKLİ

Kampanyalı Fiyatı: 1.584.900 TL

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

CITROËN Ë-C3

Kampanyalı Fiyatı: 1.605.000 TL (Liste fiyatı: 1.645.000 TL)

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

KIA EV2

Başlangıç Fiyatı: 1.699.000 TL

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

FIAT 600E

Kampanyalı Fiyatı: 1.854.900 TL (Liste fiyatı: 1.989.900 TL)

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

CITROËN Ë-C3 AIRCROSS

Fiyatı: 1.875.000 TL

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

TOGG T10F

Fiyatı: 1.884.980 TL

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

OPEL CORSA ELEKTRİK

Fiyatı: 1.890.000 TL

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

OPEL FRONTERA ELEKTRİK

Fiyatı: 1.895.000 TL

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2 milyon TL’nin altında elektrikli sıfır otomobiller belli oldu: İşte Hyundai’den, Fiat’a Citroen’den Kia’ya cep dostu elektrikli araçlar

TOGG T10X

Fiyatı: 1.909.048 TL

NOT: Bu fiyatlar satıcıdan satıcıya ve model özelliklerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Güncel fiyat ve en doğru bilgi için lütfen bayilerle iletişime geçiniz. 

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