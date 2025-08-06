İşte Avrupalıların en çok tercih ettiği otomobil

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinden (ACEA) derlenen verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 1 milyon 10 bin 201'e geriledi.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,8'i hibrit, yüzde 27,7'si benzinli, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 9,3'ü plug-in hibrit, yüzde 9'u dizel ve yüzde 3,4'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları haziranda yıllık bazda yüzde 7,8 artarak 168 bin 488'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve plug-in hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 59,8 oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azalarak 5 milyon 576 bin 568'e geriledi.

Aynı dönemde, birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,8'i hibrit, yüzde 28,4'ü benzinli, yüzde 15,6'sı elektrikli, yüzde 9,4'ü dizel, yüzde 8,4'ü plug-in hibrit ve yüzde 3,3'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak kaydedildi.

AB'DE EN ÇOK SATAN MARKA VOLKSWAGEN

Yılın ilk yarısında model bazlı bakıldığında ise AB'de en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka yüzde 11,3'lük pazar payı ve 630 bin 868 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen'in ardından yüzde 7,7 pazar payı ve 427 bin 500 satışla Toyota ikinciliği, yüzde 6,4'lük pazar payı ve 355 bin 650 satışla Renault üçüncülüğü elde etti.

Skoda 354 bin 536'lık satışla dördüncü, 324 bin 667 ile BMW beşinci, 311 bin 112 ile Peugeot altıncı sırada bulunurken, bu markaları 288 bin 196 ile Dacia, 276 bin 936 ile Mercedes, 263 bin 459 ile Audi ve 210 bin 846 ile Hyundai takip ederek en çok satış adedine ulaşan ilk 10 marka arasında yer aldı.

Bu markaları, 203 bin 731 ile Kia, 179 bin 131 ile Citroen, 162 bin 605 ile Ford, 156 bin 83 ile Opel, 143 bin 309 ile Fiat, 130 bin 432 ile Cupra, 126 bin 890 ile Volvo, 113 bin 133 ile Nissan, 107 bin 171 ile SAIC Motor ve 99 bin 825 ile Seat takip etti.

TESLA SATIŞLARI AZALDI

Geçen yıl ocak-haziran döneminde AB ülkelerinde 125 bin 606 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 43,7 azalarak 70 bin 655 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e düştü.

BENZİNLİ ARAÇLARDA DÜŞÜŞ, ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, benzinli araç tescilleri yüzde 21,2 azalarak tüm büyük pazarlarda düşüş yaşadı.

Söz konusu dönemde en büyük düşüş yüzde 33,7 ile Fransa'da görülürken, onu yüzde 27,8'lik azalışla Almanya, yüzde 17,2'lik gerilemeyle İtalya ve yüzde 13,4'lük düşüşle İspanya takip etti.

Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yeni elektrikli otomobil satışları yüzde 22 artışla 869 bin 271'e ulaşarak, AB pazar payının yüzde 15,6'sını oluşturdu.