Benim Sayfam
TGRT Haber
Arama Kapat
Otomobil
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Konforlu araba arayanların uzak durması gereken marka! Sürüş deneyimi "en kötüsü" seçildi

Consumer Reports tarafından yayınlanan yeni raporda, koltuk rahatlığı ve sürüş konforu kategorilerinde en düşük müşteri memnuniyeti puanını alarak rakiplerinin gerisinde kalana otomobil markası belli oldu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.02.2026
16:46
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
16:46

Eğer direksiyon başında uzun saatler geçiren birisiyseniz bir otomobilin rahat olması sizin için kritik öneme sahiptir. İşte tam da bu noktada, Honda'nın lüks markası Acura, Consumer Reports tarafından yapılan değerlendirmede koltuk rahatlığı ve açısından en kötü üretici olarak kayıtlara geçti.

KABİN GÜRÜLTÜSÜ VE SERT SÜSPANSİYON ELEŞTİRİLİYOR

SlashGear sitesinin haberine göre, sorunun temelinde yatan nedenler arasında sadece koltuk yapısı bulunmuyor. Kabin gürültüsü ve konforla ilişkili diğer faktörler de yer alıyor. Yapılan incelemeler, Acura'nın diğer alanlarda başarısız olduğu veya genel anlamda kötü bir araç olduğu anlamına gelmiyor.

Ancak otomobil üreticisinin, özellikle konfor beklentileri söz konusu olduğunda müşteri memnuniyeti puanlarına göre araç sahiplerini memnun etmekte zorlandığı görülüyor.

Konforlu araba arayanların uzak durması gereken marka! Sürüş deneyimi "en kötüsü" seçildi

SEKTÖRDEKİ DİĞER İNCELEMELER DE RAPORU DOĞRULUYOR

Sektördeki diğer incelemelerde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştı. J.D. Power, 2024 model Acura MDX'i sürüş deneyimi açısından endüstri ortalamasında konumlandırırken, 2025 Acura TLX modeli ise MDX'in de gerisinde kaldı. Her iki araç için de sürüş deneyimi kategorisi, değerlendirilen dört kriter arasında en düşük puanı alan bölüm oldu.

Özellikle Acura RDX, sert süspansiyonu nedeniyle bazı otomotiv incelemelerinde eleştiri oklarının hedefi oldu. 2025 Acura Integra ise genel olarak olumlu geri dönüşler alsa da konfor eksikliği aracın en büyük dezavantajı olarak öne çıkıyor. Ayrıca 2026 Integra modelinde de kabin içine sızan gürültü problemi sürüş keyfini olumsuz etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karın ağrısıyla gitti, vücudundan çıkanlar hayrete düşürdü: 'Taş ocağı gibiydi'
İkinci el araba satışında yapılan bazı hatalar cepten yiyor! İşte değer kaybını önleyen 4 formül
ETİKETLER
#Sürüş Konforu
#Acura
#Koltuk Rahatlığı
#Kabin Gürültüsü
#Sert Süspansiyon
#Otomobil
