Yaklaşık üç yıl önce İtalyan otomotiv devi Lamborghini, tamamen elektrikli otomobili Lanzador konseptini görücüye çıkarmıştı. Söz konusu modelin üretim versiyonunun 2028 yılında yollara çıkması planlanıyordu. 2024 yılının sonlarına doğru arabanın piyasaya sürülme tarihi tam bir yıl ertelenerek 2029'a çekilmişti.

HABERİN ÖZETİ Lamborghini ilk elektrikli otomobilini iptal etti: "Pahalı bir hobi" Lamborghini, hedef kitlesinin elektrikli araçlara ilgisizliği ve finansal sorumluluk gerekçeleriyle tamamen elektrikli Lanzador projesini resmen iptal etti. Lamborghini, tamamen elektrikli Lanzador projesini resmen iptal etti. Projenin iptal edilme nedeni, müşterilerin elektrikli araçlara ilgisinin "sıfıra yakın" olması. CEO Stephan Winkelmann, elektrikli araç geliştirmeyi "pahalı bir hobi" ve finansal açıdan sorumsuzluk olarak değerlendirdi. Karar, kapsamlı şirket içi tartışmalar ile müşteri ve bayi geri bildirimleri sonucunda alındı.

MÜŞTERİLERİN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİSİ "SIFIRA YAKIN"

Şimdi ise tamamen elektrikli Lanzador projesi resmen iptal edildi. Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, The Sunday Times ile yaptığı röportajda, hedef kitlelerinin elektrikli araçlara geçiş yapma konusunda pek istekli olmadığını itiraf etti.

Winkelmann, V8 veya V12 gibi güçlü bir motora sahip olmayan bir Lamborghini'ye duyulan ilginin "sıfıra yakın" olduğunu dile getirdi. Karar aşamasının arka planında ise kapsamlı şirket içi tartışmalar ile müşteri ve bayilerle gerçekleştirilen uzun toplantılar yatıyor.

Yönetici, Lanzador'un üretim bandına inip inmeyeceğine karar vermek için bir yıldan fazla zamana ihtiyaç duyduklarını kabul ediyor. Nihayetinde şirket, 2025 yılının bitiminde projeyi tamamen sonlandırma kararı aldı. Winkelmann, elektrikli araçları büyük harcamalar gerektiren ve getirisi düşük "pahalı bir hobi" olarak nitelendiriyor:

"Pazar ve müşteri tabanı henüz hazır değilken tamamen elektrikli araç geliştirmeye büyük yatırım yapmak pahalı bir hobiden öteye gitmez. Ve hissedarlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve ailelerine karşı finansal açıdan sorumsuzluk olur."