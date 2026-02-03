Litre başına 4.8 kWh elektrik üreten sistem geliştirildi: Dizel tüketimini yüzde 50'ye kadar azaltıyor

Çin merkezli üretici Yuchai, ticari araçlar için geliştirdiği ve yüzde 50 yakıt tasarrufu vadettiği yeni nesil motor sistemini resmen görücüye çıkardı. Yuchai, Rolls-Royce'un motor bölümüyle kurduğu ortaklık ve Dongfeng, BAIC gibi dev Çinli markalara sağladığı parçalarla tanınıyor.

YAKIT TASARRUFUNU YARIYA İNDİRMEYİ VADEDİYOR

Şirket, Bosch gibi bir devin boyutlarına tam ulaşamasa da geliştirdiği yeni EREV motoruyla aradaki farkı kapatmaya niyetli görünüyor. Geliştirilen sistemin kalbinde, otonomiyi artırmak için kullanılan özel bir volan teknolojisi yatıyor.

Normal şartlarda içten yanmalı motorlarda titreşimi azaltmak ve enerji depolamak için kullanılan dişli diski Yuchai mühendisleri elden geçirdiler. Çinli kaynaklara göre yeni tasarım, volan ile krank mili arasında çok daha sağlam bir bağlantı kurarak parça sayısını azaltıyor.

Güç ünitesinin en çarpıcı özelliği ise verimlilik rakamlarında gizli diyebiliriz. Şirket verilerine göre motor, litre başına 4,8 kWh elektrik üretebiliyor. Bu da kabaca standart bir dizel motora kıyasla yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu demek.

BAKIM GEREKTİRMEMESİ BÜYÜK AVANTAJ

Yuchai yetkilileri, 20 beygir ile 600 beygir arasında güç sunabilen sistemin kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmediğini öne sürdü. Hatta operasyonel maliyetlerin piyasadaki bazı elektrikli otomobillerden bile daha düşük olduğunu iddia ediyorlar.

Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte ticari araçlardan çıkıp ağır iş makineleri ve tarım araçlarından da kullanılabileceği belirtiliyor.