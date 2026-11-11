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Otomobil
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:32

Mercedes CEO'su içten yanmalı motor kararını duyurdu

Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, benzinli ve dizel motorların en az 10 ila 15 yıl daha piyasada kalacağını açıkladı. Källenius, elektrikliye geçişin 20 ila 25 yıllık geniş bir dönüşüm olduğunu savundu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Mercedes CEO'su içten yanmalı motor kararını duyurdu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:32

, geleneksel içten yanmalı motorlara veda etmek için henüz erken olduğu mesajını verdi. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, 'ın kentinde düzenlenen medya etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, benzinli ve dizel motorların önünde hâlâ uzun bir yol bulunduğunu belirtti.

Mercedes CEO'su içten yanmalı motor kararını duyurdu

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Autocar India’nın haberine göre Källenius, elektrikli araçlara geçişi 2030 veya 2035’te tamamlanacak bir hedef olarak değil, "20-25 yıllık geniş kapsamlı bir endüstriyel dönüşüm süreci" olarak tanımladı. İçten yanmalı motorların geleceğine ilişkin Källenius, "İçten yanmalı motor en az 10, muhtemelen 15 yıl daha varlığını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Mercedes CEO'su içten yanmalı motor kararını duyurdu

İÇTEN YANMALI MOTORLARA YATIRIM SÜRECEK

Otomobil üreticisi, yürürlüğe girecek Euro 7 emisyon standartları öncesinde içten yanmalı motor ailesine yatırım yapmayı sürdürüyor.

Şirket, "EU-7'ye hazır" olarak nitelendirdiği bir güç ünitesi serisi geliştiriyor. Mercedes-Benz'in güncel ürün gamında şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli modellerin yanı sıra üst segment araçlarda kullanılmaya devam eden yeni V8 motor da yer alıyor.

Mercedes CEO'su içten yanmalı motor kararını duyurdu

Källenius, içten yanmalı motorların takvimi ile şirketin nihai hedeflerini birbirinden ayırdı. Källenius, "Yüksek teknolojili ve elektrik destekli içten yanmalı motorlara anlamlı bir talep olduğu sürece biz de bu seçenekleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Autocar India'ya göre şirket, hem elektrikli hem de içten yanmalı araçları kapsayan, 2026 ve 2027 yıllarına uzanan 3 yıllık 40 modelli geniş bir ürün geliştirme programı yürütüyor.

Mercedes CEO'su içten yanmalı motor kararını duyurdu

Dizel seçeneklerinin özellikle hafif ticari araçlar ile büyük binek modellerde mantıklı bir tercih olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Källenius, "Dizel motorlarımız geleceğe hazır ve portföyümüzde kalmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

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