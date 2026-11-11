Mercedes CEO'su içten yanmalı motor kararını duyurdu

Mercedes-Benz, geleneksel içten yanmalı motorlara veda etmek için henüz erken olduğu mesajını verdi. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, Hindistan'ın Pune kentinde düzenlenen medya etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, benzinli ve dizel motorların önünde hâlâ uzun bir yol bulunduğunu belirtti.

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Autocar India’nın haberine göre Källenius, elektrikli araçlara geçişi 2030 veya 2035’te tamamlanacak bir hedef olarak değil, "20-25 yıllık geniş kapsamlı bir endüstriyel dönüşüm süreci" olarak tanımladı. İçten yanmalı motorların geleceğine ilişkin Källenius, "İçten yanmalı motor en az 10, muhtemelen 15 yıl daha varlığını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

İÇTEN YANMALI MOTORLARA YATIRIM SÜRECEK

Otomobil üreticisi, yürürlüğe girecek Euro 7 emisyon standartları öncesinde içten yanmalı motor ailesine yatırım yapmayı sürdürüyor.

Şirket, "EU-7'ye hazır" olarak nitelendirdiği bir güç ünitesi serisi geliştiriyor. Mercedes-Benz'in güncel ürün gamında şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli modellerin yanı sıra üst segment araçlarda kullanılmaya devam eden yeni V8 motor da yer alıyor.

Källenius, içten yanmalı motorların takvimi ile şirketin nihai hedeflerini birbirinden ayırdı. Källenius, "Yüksek teknolojili ve elektrik destekli içten yanmalı motorlara anlamlı bir talep olduğu sürece biz de bu seçenekleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Autocar India'ya göre şirket, hem elektrikli hem de içten yanmalı araçları kapsayan, 2026 ve 2027 yıllarına uzanan 3 yıllık 40 modelli geniş bir ürün geliştirme programı yürütüyor.

Dizel seçeneklerinin özellikle hafif ticari araçlar ile büyük binek modellerde mantıklı bir tercih olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Källenius, "Dizel motorlarımız geleceğe hazır ve portföyümüzde kalmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.