Mercedes stop lambaları için yeni bir özellik geliştiriyor: Kablo karmaşasını bitirecek

Otomobillerin bagaj kapağında yer alan stop lambaları ile gövdedeki ışıklar arasında genellikle esnek bir kablo bağlantısı bulunuyor. CarBuzz tarafından Alman Patent ve Marka Ofisi kayıtlarında keşfedilen patent başvurusuna göre, Mercedes de bu kablo karmaşasını ortadan kaldıracak yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Mercedes, karmaşık kablo ağlarını bagaj kapağının içine kadar uzatmak yerine hareketli panellere monte edilmiş yaylı bir mekanik anahtar kullanmayı planlıyor. Böylelikle mekanizma, kapak kapandığında elektrik temasını sağlayarak güç ve sinyal akışını gerçekleştiriyor.

Sistem güvenilir bir şekilde çalıştığı takdirde gövdenin esnemesi veya hareket etmesi durumunda bile yaylı yapı sayesinde temas korunabiliyor. Dolayısıyla aydınlatma grubunun dış kısmından gelen enerji, bagajın üst veya arka kısmından dolaştırılan uzun kablolar yerine çok daha kısa yollarla iletilebiliyor.

AĞIRLIK VE MALİYET AVANTAJI NEDEN ÖNEMLİ?

Modern araçlarda neredeyse bir buçuk kilometreyi bulan kablo tesisatı yer alıyor. Bu donanım ise hem tasarımı ve arıza tespitini zorlaştırıyor hem de aracın toplam ağırlığının yüzde üç ila dördünü oluşturuyor. Kablo miktarını azalttığımız zaman verimliliği artırmış oluyoruz.

Modüler tasarımlar kullanılsa dahi her parçanın enerjiye ihtiyaç duyması kablolamayı zorunlu kılıyor. Alman üretici de aradaki mesafeyi kısaltarak fark yapmayı amaçlamış.

Ayrıca şirket, parçaların değiştirilmek yerine tamir edilebilir olmasını da sağlayacak. Mevcut sistemlerde hasar gören farların tamamen değiştirilmesi gerekirken, kablo karmaşasından arındırılmış modüler parçalar çok daha kolay onarılabilecek.