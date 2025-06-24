Mercedes’ten benzinli ve dizel motor kararı!

Şirketin CEO’su Ola Källenius, yaptığı son açıklamada hibrit sistemlerle desteklenen benzinli ve dizel motorların tahmin edilenden daha uzun süre hayatımızda kalacağını belirtti.



“TÜM TEKNOLOJİLER MASADA KALMALI”

Källenius’un verdiği röportajda dikkat çeken bir diğer ifade ise şuydu:

“Mevcut durumda en mantıklı yaklaşım, her türden teknolojinin sunulması, yani hiçbirinin ihmal edilmemesi gerektiği yönünde.”

Bu sözler, Mercedes’in elektrikli araçlara geçişte acele etmeyeceğinin ve farklı müşteri beklentilerini göz ardı etmeyeceğinin net bir göstergesi. Markanın hedefi, yeni modellerini hem elektrikli hem de içten yanmalı seçeneklerle sunarak daha geniş bir kitleye hitap etmek.



Zaten Mercedes gibi birçok büyük üretici de benzer bir çizgide. Tamamen elektrikli marka olma hedefini geri plana atan bu firmalar, pazardaki talebi gözlemlemeye devam ediyor.

ELEKTRİKLİ CLA TÜRKİYE’YE GELİYOR

Mercedes’in bu yeni yaklaşımını somutlaştıran modellerden biri de yeni CLA serisi. Hem elektrikli hem hibrit olarak gelecek olan CLA’nın elektrikli versiyonu eylülde, hibrit versiyonu ise kasımda Türkiye’de satışa çıkacak.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, geçtiğimiz ay Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada bu model için “kırılma noktası” ifadesini kullandı. Bekdikhan şu sözlerle detay verdi:

“Elektrikli bir modüler platform üzerine kurulu, 752 km menzil sunabilen, 800 volt altyapıya sahip bir modelden bahsediyoruz. Yapay zekâyı iki farklı altyapıda kullanabilen tek otomobil olacak.”

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SEÇENEKLER BİR ARADA

Yeni CLA serisinin hibrit versiyonunda 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor bulunuyor. Hibrit sistemde ayrıca 27 beygir gücünde bir elektrik motoru ve 1.3 kWh kapasiteli batarya yer alıyor. Araç üç farklı güç seçeneğiyle sunulacak:



•134 beygir – önden çekişli

•161 beygir – önden çekişli

•188 beygir – dört çeker 4Matic



Tamamen elektrikli tarafta ise CLA 250+ with EQ Technology ve CLA 350 4Matic with EQ Technology olmak üzere iki versiyon var.

•CLA 250+: Tek elektrik motoru, 268 beygir güç, yaklaşık 792 km menzil

•CLA 350 4Matic: Çift motor, 349 beygir güç, yaklaşık 771 km menzil

Her iki modelde de arkaya monte edilen iki vitesli özel bir şanzıman bulunuyor. İlk vites şehir içi, ikinci vites ise otoyol sürüşüne göre ayarlanmış.

10 DAKİKADA 325 KM MENZİL

800 volt altyapılı bu araçlar, uygun istasyonlarda 325 kW şarj hızına ulaşabiliyor. Bu sayede yalnızca 10 dakikada 325 km menzil kazanmak mümkün. Mercedes ayrıca yılın sonunda, 58 kWh’lik LFP (lityum-demir-fosfat) bataryaya sahip daha uygun fiyatlı bir elektrikli CLA versiyonunu da satışa sunacağını açıkladı.

