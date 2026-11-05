TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:50

Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi

Mercedes-Benz, araçların arka camını gerektiğinde yanan mini LED panellerle "akıllı uyarı panosuna" dönüştüren yeni nesil ekran teknolojisini tanıttı. Sistem, uzun far yakan veya takip mesafesini ihlal eden arkadaki sürücülere özel dijital sembol ve uyarılar gösterebiliyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:50

, otomobillerin arka camını mesaj panosuna dönüştüren yeni mini LED teknolojisini duyurdu; sistem uzun far yakan veya yakın takip yapan sürücüleri dijital sembollerle uyaracak. Yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yanan mini LED paneller, devre dışı kaldığı anlarda tamamen görünmez hale gelerek sürücünün arka görüş açısını ve dikiz aynasını görmesini hiçbir şekilde engellemiyor.

HABERİN ÖZETİ

Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Mercedes-Benz, otomobillerin camlarını dijital ekranlara dönüştüren yeni teknolojiler duyurdu.
Yeni mini LED teknolojisi, arka camı dijital mesaj panosuna dönüştürerek uzun far yakan veya yakın takip yapan sürücüleri dijital sembollerle uyaracak.
Bu mini LED paneller, ihtiyaç duyulduğunda yanan ve devre dışı kaldığında tamamen görünmez hale gelen bir yapıya sahip.
Sistem, yol üzerindeki yaya geçitlerini, kazaları veya öndeki aracın geri manevrasını da arkadaki trafiğe bildirebilecek.
Mercedes mühendisleri, ön ve yan camlar üzerinde de benzer ekran teknolojisi çalışmaları yürütüyor.
Ön cama entegre edilen projeksiyon teknolojisi, sürücü ve yolcu için farklı ekran deneyimleri sunarak yolcuların sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan multimedya içerikleri izlemesine olanak tanıyacak.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

YAKIN TAKİP VE UZUN FARLARA KARŞI DİJİTAL UYARI

Sistem üzerinden gösterilecek mesajlar doğrudan güvenlik odaklı ve belirli kurallara bağlı olarak şekillenecek. Örneğin arkadaki aracın uzun farlarını yakarak rahatsızlık vermesi halinde arka camda üzerinde kalın kırmızı bir çizgi bulunan far simgesi belirecek. Takip mesafesini ihlal eden sürücüler içinse kibar bir dille mesafeyi açmayı öneren "mesafeni koru" uyarısı devreye girecek.

Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi

Aynı zamanda yol üzerindeki bir yaya geçidini, ileride meydana gelen kazayı veya öndeki aracın park alanına geri manevra yapacağını arkadaki trafiğe görsel olarak da bildirebiliyor. Mercedes, paylaşılan uyarıların tamamının şirket tarafından onaylanan resmi şablonlardan oluştuğunu ve sürücülerin rastgele metin giremeyeceğini vurguladı.

Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi

ÖN VE YAN CAMLAR DA EKRANA DÖNÜŞÜYOR

Mercedes mühendisleri ekran teknolojisini arka camla sınırlı tutmayacak. Yan camlar ve ön cam üzerinde de benzer çalışmalar yürütülüyor.

Ön konsolun üst kısmına yerleştirilen projektör, görüntüyü yukarıya yansıtıyor. Cama lamine edilen şeffaf film ise "holografik optik elemanlar" (HOE) aracılığıyla yansıtılan dalga boylarını sürücü ve yolcuya iletiyor. Geçtiğimiz yıl 'den de benzer bir prototip sergilenmişti. Geliştirilen özel bir mimari sayesinde yansıtılan veriler doğrudan güneş ışığı altında dahi net şekilde okunabiliyor.

Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi

SÜRÜCÜ YOLU, YOLCU FİLMİ İZLEYECEK

Ön cama entegre edilen projeksiyon teknolojisi, sürücü ile yolcunun ekran deneyimini tamamen birbirinden ayırıyor. Yolcu tarafındaki cama yansıtılan multimedya veya film içerikleri sürücünün açısından görünmeyecek. Böylece yolcular seyahat esnasında sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan video izleyebilecek.

Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Togg kasım ayı kampanyasıyla dudak uçuklattı: Sıfır faiz ve 30 bin TL taksitle sıfır Togg imkanı
Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu: Piyasa daralırken, vatandaş bu modelleri almaya koştu
ETİKETLER
#mercedes-benz
#hyundai
#Mini Led Teknolojisi
#Dijital Uyarı
#Holografik Optik Elemanlar
#Mini Led
#Uzun Far
#Yakın Takip
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.