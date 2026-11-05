Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Mercedes-Benz, otomobillerin arka camını mesaj panosuna dönüştüren yeni mini LED teknolojisini duyurdu; sistem uzun far yakan veya yakın takip yapan sürücüleri dijital sembollerle uyaracak. Yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yanan mini LED paneller, devre dışı kaldığı anlarda tamamen görünmez hale gelerek sürücünün arka görüş açısını ve dikiz aynasını görmesini hiçbir şekilde engellemiyor.
Sistem üzerinden gösterilecek mesajlar doğrudan güvenlik odaklı ve belirli kurallara bağlı olarak şekillenecek. Örneğin arkadaki aracın uzun farlarını yakarak rahatsızlık vermesi halinde arka camda üzerinde kalın kırmızı bir çizgi bulunan far simgesi belirecek. Takip mesafesini ihlal eden sürücüler içinse kibar bir dille mesafeyi açmayı öneren "mesafeni koru" uyarısı devreye girecek.
Aynı zamanda yol üzerindeki bir yaya geçidini, ileride meydana gelen kazayı veya öndeki aracın park alanına geri manevra yapacağını arkadaki trafiğe görsel olarak da bildirebiliyor. Mercedes, paylaşılan uyarıların tamamının şirket tarafından onaylanan resmi şablonlardan oluştuğunu ve sürücülerin rastgele metin giremeyeceğini vurguladı.
Mercedes mühendisleri ekran teknolojisini arka camla sınırlı tutmayacak. Yan camlar ve ön cam üzerinde de benzer çalışmalar yürütülüyor.
Ön konsolun üst kısmına yerleştirilen projektör, görüntüyü yukarıya yansıtıyor. Cama lamine edilen şeffaf film ise "holografik optik elemanlar" (HOE) aracılığıyla yansıtılan dalga boylarını sürücü ve yolcuya iletiyor. Geçtiğimiz yıl Hyundai'den de benzer bir prototip sergilenmişti. Geliştirilen özel bir mimari sayesinde yansıtılan veriler doğrudan güneş ışığı altında dahi net şekilde okunabiliyor.
Ön cama entegre edilen projeksiyon teknolojisi, sürücü ile yolcunun ekran deneyimini tamamen birbirinden ayırıyor. Yolcu tarafındaki cama yansıtılan multimedya veya film içerikleri sürücünün açısından görünmeyecek. Böylece yolcular seyahat esnasında sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan video izleyebilecek.