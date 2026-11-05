Mercedes-Benz, otomobillerin arka camını mesaj panosuna dönüştüren yeni mini LED teknolojisini duyurdu; sistem uzun far yakan veya yakın takip yapan sürücüleri dijital sembollerle uyaracak. Yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yanan mini LED paneller, devre dışı kaldığı anlarda tamamen görünmez hale gelerek sürücünün arka görüş açısını ve dikiz aynasını görmesini hiçbir şekilde engellemiyor.

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HABERİN ÖZETİ Mercedes'ten selektör yakanı ve yakın takip yapanı uyaran arka cam teknolojisi Mercedes-Benz, otomobillerin camlarını dijital ekranlara dönüştüren yeni teknolojiler duyurdu. Yeni mini LED teknolojisi, arka camı dijital mesaj panosuna dönüştürerek uzun far yakan veya yakın takip yapan sürücüleri dijital sembollerle uyaracak. Bu mini LED paneller, ihtiyaç duyulduğunda yanan ve devre dışı kaldığında tamamen görünmez hale gelen bir yapıya sahip. Sistem, yol üzerindeki yaya geçitlerini, kazaları veya öndeki aracın geri manevrasını da arkadaki trafiğe bildirebilecek. Mercedes mühendisleri, ön ve yan camlar üzerinde de benzer ekran teknolojisi çalışmaları yürütüyor. Ön cama entegre edilen projeksiyon teknolojisi, sürücü ve yolcu için farklı ekran deneyimleri sunarak yolcuların sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan multimedya içerikleri izlemesine olanak tanıyacak.

YAKIN TAKİP VE UZUN FARLARA KARŞI DİJİTAL UYARI

Sistem üzerinden gösterilecek mesajlar doğrudan güvenlik odaklı ve belirli kurallara bağlı olarak şekillenecek. Örneğin arkadaki aracın uzun farlarını yakarak rahatsızlık vermesi halinde arka camda üzerinde kalın kırmızı bir çizgi bulunan far simgesi belirecek. Takip mesafesini ihlal eden sürücüler içinse kibar bir dille mesafeyi açmayı öneren "mesafeni koru" uyarısı devreye girecek.

Aynı zamanda yol üzerindeki bir yaya geçidini, ileride meydana gelen kazayı veya öndeki aracın park alanına geri manevra yapacağını arkadaki trafiğe görsel olarak da bildirebiliyor. Mercedes, paylaşılan uyarıların tamamının şirket tarafından onaylanan resmi şablonlardan oluştuğunu ve sürücülerin rastgele metin giremeyeceğini vurguladı.

ÖN VE YAN CAMLAR DA EKRANA DÖNÜŞÜYOR

Mercedes mühendisleri ekran teknolojisini arka camla sınırlı tutmayacak. Yan camlar ve ön cam üzerinde de benzer çalışmalar yürütülüyor.

Ön konsolun üst kısmına yerleştirilen projektör, görüntüyü yukarıya yansıtıyor. Cama lamine edilen şeffaf film ise "holografik optik elemanlar" (HOE) aracılığıyla yansıtılan dalga boylarını sürücü ve yolcuya iletiyor. Geçtiğimiz yıl Hyundai'den de benzer bir prototip sergilenmişti. Geliştirilen özel bir mimari sayesinde yansıtılan veriler doğrudan güneş ışığı altında dahi net şekilde okunabiliyor.

SÜRÜCÜ YOLU, YOLCU FİLMİ İZLEYECEK

Ön cama entegre edilen projeksiyon teknolojisi, sürücü ile yolcunun ekran deneyimini tamamen birbirinden ayırıyor. Yolcu tarafındaki cama yansıtılan multimedya veya film içerikleri sürücünün açısından görünmeyecek. Böylece yolcular seyahat esnasında sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan video izleyebilecek.