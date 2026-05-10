Motosiklet değil adeta bir canavar! Ferrari V8 motorlu şaheserin fiyatı dudak uçuklattı

Max Hazan tarafından 18 ayda tamamen el işçiliğiyle geliştirilen HF355 motosikleti, kalbinde 1999 model bir Ferrari F355'in 3,5 litrelik V8 motorunu taşıyor. Yaklaşık 400 beygir güç üreten ve saatte 300 kilometre hıza ulaşabilen araç, 265 kilogramlık kuru ağırlığıyla hiper otomobilleri aratmayan bir güç-ağırlık oranı sunuyor.

Los Angeleslı ödüllü özel motosiklet üreticisi Max Hazan, yaklaşık 18 aylık titiz bir çalışmanın sonucunda kalbinde Ferrari motoru barındıran HF355 modelini tamamladı. New Atlas’ın haberine göre, tasarım aşamasından itibaren büyük merak uyandıran özel yapım motosiklet, 500 bin doların üzerinde bir fiyat etiketiyle satıldı.

HABERİN ÖZETİ

Los Angeleslı özel motosiklet üreticisi Max Hazan, 18 aylık çalışmayla kalbinde Ferrari motoru barındıran HF355 modelini tamamlayarak 500 bin doların üzerinde bir fiyata satmıştır.
HF355 modeli, adını aldığı 1999 model Ferrari F355'in 3,5 litrelik V8 motoruyla 400 beygir güç üretiyor ve 300 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.
265 kilogram kuru ağırlığa sahip olan motosiklet, hiper otomobillere benzer bir güç-ağırlık oranı sunuyor.
Max Hazan, motosiklet için özel bir kromoli ön kafes şasi tasarlamış ve ağırlığın eşit dağılımını sağlamıştır.
Motosikletin neredeyse tüm parçaları Hazan tarafından elde üretilmiş olup, modern CNC makineleri yerine geleneksel torna tezgahları ve manuel frezeler kullanılmıştır.
HİPER OTOMOBİLLERİ ARATMAYAN GÜÇ VE AĞIRLIK ORANI VAR

Adını motorunu aldığı 1999 model Ferrari F355'ten alan HF355, dakikada 10 bin devire kadar çıkabilen kırmızı renkli bir canavar. Aracın 3,5 litrelik V8 motoru 400 beygir güç üretiyor ve saatte 300 kilometre maksimum hıza ulaşılmasına imkan tanıyor.

Sadece 265 kilogram kuru ağırlığa sahip olan motosiklet, sunduğu yüksek performansla hiper otomobillere benzer bir güç-ağırlık oranı ortaya koyuyor.

CNC MAKİNELERİ YERİNE TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLDİ

Devasa süper otomobil motorunun geleneksel bir şasiye sığması mümkün olmadığından, Max Hazan özel bir kromoli ön kafes şasi tasarladı. Motorun taşıyıcı eleman olarak kullanıldığı yapıda, şanzıman arka kısma, arka süspansiyon ise yan taraflara monte edildi. Ortaya çıkabilecek denge sorunlarının aksine ağırlığın neredeyse eşit şekilde dağıtılması başarıldı.

Motosikletin üzerindeki neredeyse tüm parçalar, en küçük cıvatasına kadar Hazan tarafından tasarlandı ve elde üretildi. Tasarımcının modern CNC ekipmanları yerine 6 bin 500 librelik bir Moriseki torna tezgahı ile manuel frezeler kullanarak parçaları şekillendirmesi, ortaya çıkan eseri çok daha etkileyici hale getiriyor.

